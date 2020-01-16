Головна Новини
16 січня • оновлено в 11:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Політика

Софія Ковнір

У Дніпрі та області застава для кандидатів на місцеві вибори зросла в 40 разів

393
Читати матеріал російською

Згідно з новим Виборчим Кодексом, грошова застава, для того щоб стати кандидатом в мери Дніпра, зросла в 40 разів.

Це пов'язано зі зміною розміру мінімальної зарплати і новою формулою розрахунку, повідомляє "Чесно".

Новини
Місцеві вибори в Україні: у Раді озвучили нову дату

Вибори в Дніпрі

Вибори в Дніпрі

bigmir.net

Нова формула актуальна для:

  • кандидатів в мери в обласних центрах і містах з кількістю виборців від 90 тисяч і більше;

  • для партій, місцеві організації яких будуть реєструвати свої списки до обласних рад, міських рад в обласних центрах і містах з кількістю виборців від 90 тисяч і більше.

Така грошова застава маэ стати підтвердженням серйозності намірів учасників виборчого процесу, а також захистом від кандидатів-клонів, які використовуються для відтягування голосів від основного кандидата або для розподілу місць.

Так, в 2015 році для участі у виборах мера Дніпра потрібно було внести заставу в розмірі 38 тисяч 307 гривень. Тепер кандидату в мери Дніпра доведеться заплатити 1 мільйон 398 тисяч гривень. А це в 36 разів більше ніж п'ять років тому.

Новини
Позачергові вибори на місцях: з'ясувалося, що заважає команді Зеленського
Застава для кандидатів на місцеві вибори зросла в 40 разів

Застава для кандидатів на місцеві вибори зросла в 40 разів

Чесно

Відзначимо, що в разі перемоги застава повертається кандидату, а якщо ж кандидат програв, то застава перераховується до місцевого бюджету.

Застава для кандидатів на місцеві вибори зросла в 40 разів

Застава для кандидатів на місцеві вибори зросла в 40 разів

Чесно

Збільшилась застава для реєстрації партійного списку в Дніпрі

Збільшилась застава для реєстрації партійного списку в Дніпрі

Чесно

Крім цього, найдорожча застава на реєстрацію списку кандидатів у депутати є в Дніпропетровській області - 4,67 мільйонів гривень. Якби вибори в парламент відбулися в цьому році, то розмір застави для партії був би всього на кілька тисяч гривень вище (4,72 мільйонів гривень).

Збільшилась застава на реєстрацію списку кандидатів у депутати

Збільшилась застава на реєстрацію списку кандидатів у депутати

Чесно

Також на Дніпропетровщині застава за списки до рад великих міст і кандидатів в мери обійдеться в понад 10 мільйонів гривень.

Збільшилась застава за списки до рад великих міст і кандидатів в мери

Збільшилась застава за списки до рад великих міст і кандидатів в мери

Чесно

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" пройшла перше масштабне випробування після парламентської кампанії. У країні десятки тисяч українців голосували за глав об'єднаних територіальних громад (ЗТВ) і місцевих депутатів. Результати влади дуже суперечливі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
вибори в Україні
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги