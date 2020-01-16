У Дніпрі та області застава для кандидатів на місцеві вибори зросла в 40 разів

Згідно з новим Виборчим Кодексом, грошова застава, для того щоб стати кандидатом в мери Дніпра, зросла в 40 разів.

Це пов'язано зі зміною розміру мінімальної зарплати і новою формулою розрахунку, повідомляє "Чесно".

Вибори в Дніпрі bigmir.net

Нова формула актуальна для:

кандидатів в мери в обласних центрах і містах з кількістю виборців від 90 тисяч і більше;

для партій, місцеві організації яких будуть реєструвати свої списки до обласних рад, міських рад в обласних центрах і містах з кількістю виборців від 90 тисяч і більше.

Така грошова застава маэ стати підтвердженням серйозності намірів учасників виборчого процесу, а також захистом від кандидатів-клонів, які використовуються для відтягування голосів від основного кандидата або для розподілу місць.

Так, в 2015 році для участі у виборах мера Дніпра потрібно було внести заставу в розмірі 38 тисяч 307 гривень. Тепер кандидату в мери Дніпра доведеться заплатити 1 мільйон 398 тисяч гривень. А це в 36 разів більше ніж п'ять років тому.

Застава для кандидатів на місцеві вибори зросла в 40 разів Чесно

Відзначимо, що в разі перемоги застава повертається кандидату, а якщо ж кандидат програв, то застава перераховується до місцевого бюджету.

Застава для кандидатів на місцеві вибори зросла в 40 разів Чесно

Збільшилась застава для реєстрації партійного списку в Дніпрі Чесно

Крім цього, найдорожча застава на реєстрацію списку кандидатів у депутати є в Дніпропетровській області - 4,67 мільйонів гривень. Якби вибори в парламент відбулися в цьому році, то розмір застави для партії був би всього на кілька тисяч гривень вище (4,72 мільйонів гривень).

Збільшилась застава на реєстрацію списку кандидатів у депутати Чесно

Також на Дніпропетровщині застава за списки до рад великих міст і кандидатів в мери обійдеться в понад 10 мільйонів гривень.

Збільшилась застава за списки до рад великих міст і кандидатів в мери Чесно

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" пройшла перше масштабне випробування після парламентської кампанії. У країні десятки тисяч українців голосували за глав об'єднаних територіальних громад (ЗТВ) і місцевих депутатів. Результати влади дуже суперечливі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!