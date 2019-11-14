Траси в Дніпропетровській області будуть обслуговувати приватні компанії

Якісне обслуговування доріг є однією з основ хороших доріг. У Дніпропетровській області було капітально відремонтовано велику кількість доріг і тепер їх будуть обслуговувати приватні компанії, що дозволить зберегти якість дорожнього покриття і продовжити їх термін служби. Про це повідомляє Koma.life.

Koma.life.

"Ми були першими, хто почали передачу обслуговування доріг від убитих наглухо облавтодор приватним компаніями через прозору процедуру торгів в ProZorro. В результаті, вже в цьому році, усі траси в Дніпропетровській області обслуговують приватні компанії", – розповів радник прем'єра Юрій Голик, який раннє був радником губернатора Дніпропетровської області.

Він повідомив, що в інших областях також почався процес передачі трас в обслуговування приватним компаніям.

"За три місяці приватними компаніями куплено близько 400 КДМок. Приклад КДМкі – Комбінованої Дорожньої Машини – на фото. Це в 400 разів більше, ніж Облавтодори купили за десять попередніх років", – навів приклад радник.

"Дороги потрібно не тільки будувати і ремонтувати. Їх потрібно нормально обслуговувати. Скрізь, де тільки це можливо, держава потрібно замінити на приватні компанії", – резюмував Юрій Голик.

Радник прем'єра вважає, що будівельно-дорожня галузь може стати локомотивом зростання економіки в Україні.

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