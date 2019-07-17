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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Телефон за селфі на ділянці: під Дніпром "куплять" високу явку на виборах

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На Дніпропетровщині між виборцями розіграють смартфони за селфі на виборчій дільниці.

Округ хоче встановити "рекорд Дніпропетровської області за найбільшою кількістю селфі в день виборів". Про це повідомили на сторінці "Селфі-марафон: Вибори 2019. Округ 40" в Facebook.

Під Дніпром "куплять" високу явку виборців

Під Дніпром "куплять" високу явку виборців

Щоб взяти участь у розіграші, в день виборів виборцям пропонують прийти на дільницю і зробити фото на тлі таблички з його номером. Між учасникам акції розіграють 30 смартфонів. Які саме подарують телефони – організатори не уточнили.

Хто ініціатор встановлення рекорду – також невідомо. У коментарях до публікації про розіграш адміністратор сторінки пише, що акція не має ніякого відношення до агітації, комусь із кандидатів чи партій.

Скріншот

Скріншот

Facebook "Селфі-марафон: Вибори 2019. Округ 40"

Також на сторінці відзначили, що селфі-марафон допоможе організувати високу явку на виборчому окрузі.

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Скріншот

Скріншот

Facebook "Селфі-марафон: Вибори 2019. Округ 40"

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Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Вибори в Дніпрі
Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро вибори Україна вибори в Україні Выборы 2019 явка виборців підкуп селфі рекорд
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