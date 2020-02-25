Суд закрив кримінальні справи проти Вілкула і Колєснікова: в чому причина

Колишніх нардепів від партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова, які перебували під слідством, звільнили від кримінальної відповідальності.

Обидві справи в судах Дніпра закрили у зв'язку із закінченням строків давності. Про це OBOZREVATEL стало відомо з реєстру судових рішень.

Під час засідання Вілкул дав письмову угоду на закриття кримінального провадження і зазначив, що не вважає себе винним, оскільки не бачить у своїх діях складу і події злочину. При цьому Колєсніков заявив, що вважає його кримінальне переслідування політично мотивованим і пов'язаним з його діяльністю як опозиційного політика і громадського діяча.

Олександр Вілкул та Дмитро Колєсніков

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні двох колишніх народних депутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова оголосили в розшук.

Вілкулу висунули звинувачення в тому, що перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА, протягом 2011-2012 років, він видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито з земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовища), а насправді з земель колективної власності пайовиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району.

Колєснікову інкримінували те, що перебуваючи на посаді голови Агентства держмайна України, він, зловживаючи службовим становищем, здійснив певні дії, в результаті чого стало можливим відчуження об'єктів нерухомості.

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