Стало відомо, що найманці Загіда Краснова готують чергову провокацію проти дніпрян

У ніч на суботу, 24 жовтня, люди Загіда Краснова, який програє вибори в Дніпрі, готують провокації проти чинного мера, лідера виборів Бориса Філатова.

Інформація про це масово почала з'являтися в соцмережах і телеґрам-каналах, пише видання "Дніпровська панорама".

За даними з достовірних джерел, агітатори Краснова отримали вказівку: у ніч на суботу, коли за законом має настати день тиші, обклеїти максимальну кількість приватних автомашин у Дніпрі фальшивими наклейками "Філатов – наш мер".

Видрукуваний величезний – близько 150 тис. шт – тираж таких фейкових агітматеріалів. Так Загід Краснов планує скомпрометувати мера Дніпра і налаштувати проти нього жителів – автовласників.

Усіх жителів Дніпра закликають бути пильними та негайно повідомляти в поліцію про будь-які незаконні дії провокаторів, підісланих Красновим.

Нагадаємо, що раніше Загід Краснов прямо порушив закон і організував підкуп виборців: це кримінальний злочин розслідує поліція.