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"Хотіли кіно? Отримуйте!" Філатов прокоментував парі із Зеленським

1.3т Читати матеріал російською

Борис Філатов розповів про парі з президентом на свою посаду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчора, 12 липня, Борис Філатов побився об заклад з президентом Володимиром Зеленським. Якщо в Дніпрі не відремонтують Новий (Центральний) міст до 14 вересня 2019 року, мер подасть у відставку.

Філатов повідомив, що він ніколи не тримався за свою посаду. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Борис Філатов і Володимир Зеленський

Борис Філатов і Володимир Зеленський

"Громадяни просто хочуть кіно. Хотіли кіно? Отримуйте", - розповів мер.

Також він зазначив, що є дуже азартною людиною.

"Якщо 14 вересня міст не поїде в відповідно до проектної документації, то я напишу заяву на звільнення", - додав Філатов.

Мер Дніпра підкреслив, що розумів всю міру відповідальності коли приймав рішення ремонтувати міст.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Я так і сказав Володимиру Олександровичу офф-рекордс:" Володя, у мене був вибір: зробити - і пожаліти, або не зробити - і пожаліти. Я вирішив зробити ", - написав він.

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Філатов сказав, що натомість він хотів попросити у Зеленського грошей для Дніпра. Але замість цього запросив президента випити по чарці на День міста.

"З урахуванням того, що ВАЗ (Володимир Олександрович Зеленський - ред.) Сьогодні зрушив питання аеропорту з мертвої точки, за це йому респект і уважуха, то це була нахабство. Аеропорт, так аеропорт", - зазначив мер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Філатов поділився зворушливою історією про своїх домашніх улюбленців: фото.

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Особи
Володимир Зеленський Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро Филатов
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Свобода им только снилась)))
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Может не только Кино в этом концлагере хотят, а и свободы)))
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