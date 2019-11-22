Хаотичного планування при будівництві доріг в Укравтодорі більше не буде, – радник прем'єра Юрій Голик

Законопроекти прийняті Верховною Радою, які передбачають внесення змін до Бюджетного кодексу щодо впровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування, допоможуть Укравтодору позбудетися від нераціонального будівництва доріг в країні.

Так вважає радник прем'єр-міністра Юрій Голик та призводить "яскравий приклад ідіотського підходу в рамках старої концепції Укравтодору" при будівництві траси Р-51 Мерефа – Лозова в Харківській області, повідомляє Koma.life.

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"Пару доріг в Харківській області другий рік стоять без верхнього шару (тільки в нижньому). Але на 2019 рік було виділено 1 млрд на цю трасу. Трасу категорії М – Міжнародна – не доробили, але трасу категорії Р – Регіональна – почали. Звичайно ж , і цю трасу теж не планували закінчувати. Вважали, що досить зробити вирівнюючий шар і залишити дорогу в такому стані зимувати. На щастя, в цьому році, вже восени знайшли спосіб зробити цю дорогу понад запланованого і довести більшу її частину до логічного кінця", – пише радник.

За його словами в наступному році "все розпочате і кинуте" буде добудовано і дороблено. А нові об'єкти будуть робитися в рамках концепції "від початку і до кінця і бажано в рамках року".

При цьому він уточнив, що все це робилося раніше при хаотичному плануванні, в якому була відсутня логіка, і це безпосередньо впливало на вартість робіт.

Раніше Юрій Голик заявляв, що прийняті Верховною Радою закони №1064 та №1041, допоможуть будівельно-дорожньої галузі стати локомотивом зростання економіки в Україні.

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