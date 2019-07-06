Мер Дніпра розповів про одне зі своїх старих хобі.

Протягом багатьох років міський голова Дніпра Борис Філатов захоплюється стрільбою. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Філатов є власником пістолетів "Чешка Збройка", "Форт-17", "SIG Sauer P226" і "Glock". Всі чотири пістолети - нагородні. До того ж мер зізнався, що кожен з них пов'язаний з певним періодом його життя.

Філатов продемонстрував колекцію Politeka

Особливу цінність для Філатова представляє пістолет українського виробництва "Форт-17".

"Мені його вручили за забезпечення виведення військ з-під Іловайська. Я, чесно кажучи, не люблю "Форти", мені вони не подобаються за тактико-технічними характеристиками. Але він займає окреме місце в моєму житті і пам'яті, тому що Іловайськ забути неможливо", - зазначив Філатов.

Філатов показав колекцію скріншот

На тренуваннях мер Дніпра надає перевагу пістолету австрійської фірми "Glock".

"Навколо нього багато міфів. Але я скажу, що я фанат "глока". І не тому, що це модно", - розповів мер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Філатов пообіцяв вирішити проблему ексцентричної користувачок Instagram.

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