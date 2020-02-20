"Діджіталізатори хренові...": Філатов звинуватив владу в істериці українців через коронавірус

Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував ситуацію з поверненням українців з Уханя.

Мер заступився за народ і звинуватив у всьому українську владу. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Мер Дніпра Борис Філатов KP.UA

"Спочатку ви годуєте народ тупими серіалами і ідіотськими шоу, кошмарите людей по ТБ апокаліптичними новинами, звертаєте соціальні програми і відмовляєтеся фінансувати охорону здоров'я з утворенням, збуджуєте інстинкти натовпу розмовами "всі крадуть, всіх треба садити", зневажаєте людей і тримайте їх за бидло, не можете впоратися з алкоголізацією населення і гральним бізнесом, вішаєте на вуха локшину, що будь-яка куховарка може управляти державою і дрочите в парламенті, експериментуйте з владою і країною. А потім щиро дивуєтеся, що "народ у нас не такий, геть дороги почав перекривати через коронавірус"", – написав міський голова.

Філатов додав, що український народ – звичайний і простий:

"Народ у нас саме такий. Найпростіший. Простий і замучений безнадією. Звикайте до реальності, діджіталізатори хренові. Як людина, яка кожен день ходить по дворах, кажу", – зазначив мер Дніпра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український літак, який доставив евакуйованих з охопленого коронавірусів китайського міста Ухань в Україну, після "пригод" в повітряному просторі нашої країни успішно приземлився в Харкові. Через туман він зробив 49 кіл над Харківською областю і після дозаправки в "Борисполі" повернувся в харківський аеропорт.

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