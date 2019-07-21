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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Пиріжки по 5 копійок, вода - безкоштовно: у Дніпрі влаштували "свято виборів"

1.8т Читати матеріал російською

У Дніпрі підприємці провели соціальну акцію: продавали у 26 виборчому окрузі міста пиріжки по 5 копійок, булочки з маком і з повидлом, кекси, і печиво з горішками за тією ж ціною, стакан води пропонували безкоштовно. Організатори запевняють: нічого спільного з політикою ця акція не має. Про це повідомляє місцеве видання dnepr.info.

Пиріжки по 5 копійок, вода - безкоштовно: у Дніпрі влаштували "свято виборів"

dnepr.info

Частування за символічною ціною продавали у наметах без розпізнавальних знаків. Як пояснив один з підприємців, які організували акцію, Олександр Гуменний, вони з товаришами переслідували єдину мету: підтримати виборців і нагадати їм, що вибори - це свято.

Пиріжки по 5 копійок, вода - безкоштовно: у Дніпрі влаштували "свято виборів"

dnepr.info

"Законом не встановлено обмеження ціни на товар, я, як підприємець, маю право продавати його за будь-яку ціну. Чому б не зробити для людей свято, як це було раніше?", - розповів один з ініціаторів акції журналістам.

Городяни ініціативу підприємців зустріли з ентузіазмом.

Пиріжки по 5 копійок, вода - безкоштовно: у Дніпрі влаштували "свято виборів"

dnepr.info

"А що тут поганого, якщо людина вирішила дати нам, пенсіонерам, можливість купити булочку? Нехай би держава приклад брала з нього", - вважає одна з мешканок Дніпра, Людмила Іванівна.

Підприємець розповів, що ідея з’явилася після спілкування з одним з кандидатів у народні депутати.

"Він нагадав цю історію, що раніше на вибори люди йшли сім'ями, як на свято. Що була виставка-продаж продукції. Зараз люди не цінують свій голос і право вибирати. Ми з товаришами хочемо нагадати, що голосувати треба, на вибори ходити – потрібно. Але ніякої агітації, відповідно до закону, наша акція не передбачає. Жодних гасел на наметах, жоднних партійних символік чи чогось подібного тут немає", - підкреслив підприємець.

У соцмережах акція викликала різні емоції, зустрічалися навіть натяки на "купівлю голосів" або на причетність до акції одного з рейтингових кандидатів у нардепи. Однак Гуменний ці звинувачення відкидає. Запевняє: має всі дозвільні документи на торгівлю у цей день і у цих місцях. А поліція, яка прибула за викликом пильних містян, факту агітації не зафіксувала.

Пиріжки по 5 копійок, вода - безкоштовно: у Дніпрі влаштували "свято виборів"

dnepr.info

"Торгівля проводиться у відведеному місці, згідно з усіма дозволами, ми всі документи показали поліції, ніяких фактів порушень не встановлено. Ми спілкуємося з жителями, багато хто просто не вірить, що таке буває. Нові партії не встигаємо підвозити, дуже багато у людей питань. Продукція найсвіжіша. Але хочу нагадати, що цього дня головне не пиріжки, а – вибори! Люди, голосуйте, не сидіть вдома! Ми ж усі хочемо добрих змін, так створюйте їх самі!" - розповів ще один учасник акції, Євген Візир .

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що напередодні виборів на Київщині стався конфлікт між поліцією та громадськими активістами: правоохоронці в місті Українка відібрали екран у активістів, які проводили акцію проти насильства.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна Дніпро
Теги
Выборы 2019 вибори в Україні
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