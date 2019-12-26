"Назавжди в серцях": на Дніпропетровщині зворушливо попрощалися із загиблим на Донбасі героєм. фото

У четвер, 26 грудня, відбувся похорон загиблого на Донбасі воїна Збройних сил із 93-ї бригади Холодного Яру Германа Соловйова.

Попрощатися з ним у рідному Каменському на Дніпропетровщині прийшли батьки, друзі і побратими. Фото з'явилися на сторінці 93-й бригади (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Важко ще щось додати, але ще раз хочемо підкреслити: поки хтось активно втомлюється від війни, лежачи на теплих диванах, українські воїни платять своїми життями, щоб у вас була така можливість. Ми злі, засмучені і прагнемо помсти. Ти назавжди залишишся в наших рядах, друже Маяк, і твоя смерть не буде марною", – написали побратими.

Facebook 93-й бригади

Facebook 93-й бригади

Соловйов загинув під час перестрілки з проросійськими найманцями прямо на позиції. Він був механіком-водієм, завдяки високому зросту мав позивний "Маяк". Товариші по службі воїна відгукувалися про нього як про дуже відповідального і дисциплінованого.

Герман Соловйов був родом із Кам'янського, жив у Дніпрі. У ЗСУ прийшов у вересні 2018 року, а в 93-ю бригаду потрапив, коли вона вийшла в Донецьку область. Хлопець воював у Верхньоторецькому. У нього залишилася мати.

Facebook 93-й бригади

Facebook 93-й бригади

Facebook 93-й бригади

Facebook 93-й бригади

Facebook 93-й бригади

Facebook 93-й бригади

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У зоні проведення ООС на Донбасі 14 грудня під час ворожого артилерійського обстрілу загинув боєць Нацгвардії Сергій Михальчук. Загиблому було всього 21 рік.

А 17 грудня в результаті ворожого обстрілу отримав поранення, несумісні з життям, старший солдат 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Василь Лісіцин із Кропивницького.

Пізніше стало відомо, що снайпер терористів "ДНР", який вбив Лісіцина, використовував для прикриття своєї позиції маленьку дитину.

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