Головна Новини
26 грудня • оновлено в 18:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Дніпро

"Назавжди в серцях": на Дніпропетровщині зворушливо попрощалися із загиблим на Донбасі героєм. фото

409
Читати матеріал російською

У четвер, 26 грудня, відбувся похорон загиблого на Донбасі воїна Збройних сил із 93-ї бригади Холодного Яру Германа Соловйова.

Попрощатися з ним у рідному Каменському на Дніпропетровщині прийшли батьки, друзі і побратими. Фото з'явилися на сторінці 93-й бригади (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Важко ще щось додати, але ще раз хочемо підкреслити: поки хтось активно втомлюється від війни, лежачи на теплих диванах, українські воїни платять своїми життями, щоб у вас була така можливість. Ми злі, засмучені і прагнемо помсти. Ти назавжди залишишся в наших рядах, друже Маяк, і твоя смерть не буде марною", – написали побратими.

Новини
"Народжений вбивати за Україну": воїн ЗСУ з Донбасу зворушив українців своєю історією війни
"Назавжди в серцях": на Дніпропетровщині зворушливо попрощалися із загиблим на Донбасі героєм. фото

Facebook 93-й бригади

"Назавжди в серцях": на Дніпропетровщині зворушливо попрощалися із загиблим на Донбасі героєм. фото

Facebook 93-й бригади

Соловйов загинув під час перестрілки з проросійськими найманцями прямо на позиції. Він був механіком-водієм, завдяки високому зросту мав позивний "Маяк". Товариші по службі воїна відгукувалися про нього як про дуже відповідального і дисциплінованого.

Герман Соловйов був родом із Кам'янського, жив у Дніпрі. У ЗСУ прийшов у вересні 2018 року, а в 93-ю бригаду потрапив, коли вона вийшла в Донецьку область. Хлопець воював у Верхньоторецькому. У нього залишилася мати.

"Назавжди в серцях": на Дніпропетровщині зворушливо попрощалися із загиблим на Донбасі героєм. фото

Facebook 93-й бригади

"Назавжди в серцях": на Дніпропетровщині зворушливо попрощалися із загиблим на Донбасі героєм. фото

Facebook 93-й бригади

"Назавжди в серцях": на Дніпропетровщині зворушливо попрощалися із загиблим на Донбасі героєм. фото

Facebook 93-й бригади

"Назавжди в серцях": на Дніпропетровщині зворушливо попрощалися із загиблим на Донбасі героєм. фото

Facebook 93-й бригади

"Назавжди в серцях": на Дніпропетровщині зворушливо попрощалися із загиблим на Донбасі героєм. фото

Facebook 93-й бригади

"Назавжди в серцях": на Дніпропетровщині зворушливо попрощалися із загиблим на Донбасі героєм. фото

Facebook 93-й бригади

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Дніпро

Новини

Топпублікації

Топблоги