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29 грудня • оновлено в 10:27
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На Дніпропетровщині автомобіль влетів у заправку: дивом ніхто не постраждав. Фото

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У суботу, 28 грудня, в Кам'янському Дніпропетровської області сталося ДТП на території автозаправної станції.

О 14:33 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про ДТП на території АЗС, через яку стався витік палива. Про це повідомили в прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

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По прибуттю на місце аварії рятувальники з'ясували, що водій легкового автомобіля Daewoo Nubira, не впоравшись з керуванням, збив заправну колонку.

ДТП на АЗС

ДТП на АЗС

пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

До прибуття рятувальників працівники АЗС самостійно зупинили витік палива. Пожежні змили розлиті паливно-мастильні речовини з майданчика заправки. В результаті події ніхто не постраждав.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на Донецькому шосе водій Toyota збив на смерть пішохода.

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