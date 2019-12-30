"Не псуйте комунальне майно": Філатов записав незвичне привітання до Нового року

Новий рік — не час для нудних промов, цей вечір слід провести з близькими, зателефонувати батькам, вислухати та обійняти дітей.

Про це у своєму новорічному привітання сказав мер Дніпра Борис Філатов, передає сайт "Наше місто". Він закликав "робите те, на що не наважувалися раніше, але при цьому не псувати комунальне майно".

"Проведіть вечір нового року з близькими, обійміть дітей, зателефонуйте батькам. Робіть те, що не робили раніше, але не псуйте комунальне майно. Зміни на краще починаються не за календарем. Їх творить кожен із нас і особлива мить — саме зараз. Тож нехай збуваються заповітні мрії. Веселих свят!", – підсумував Філатов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Філатов не дав забудувати зелену зону у Дніпрі. 23 грудня на вулиці Новокримській, у районі будинку № 4-А, було демонтовано незаконне будівництво на території зеленої зони – алеї від пам'ятника академіку Янгелю до вищезгаданої вулиці.

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