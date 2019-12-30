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30 грудня • оновлено в 13:50
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"Не псуйте комунальне майно": Філатов записав незвичне привітання до Нового року

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Новий рік — не час для нудних промов, цей вечір слід провести з близькими, зателефонувати батькам, вислухати та обійняти дітей.

Про це у своєму новорічному привітання сказав мер Дніпра Борис Філатов, передає сайт "Наше місто". Він закликав "робите те, на що не наважувалися раніше, але при цьому не псувати комунальне майно".

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"Проведіть вечір нового року з близькими, обійміть дітей, зателефонуйте батькам. Робіть те, що не робили раніше, але не псуйте комунальне майно. Зміни на краще починаються не за календарем. Їх творить кожен із нас і особлива мить — саме зараз. Тож нехай збуваються заповітні мрії. Веселих свят!", – підсумував Філатов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Філатов не дав забудувати зелену зону у Дніпрі. 23 грудня на вулиці Новокримській, у районі будинку № 4-А, було демонтовано незаконне будівництво на території зеленої зони – алеї від пам'ятника академіку Янгелю до вищезгаданої вулиці.

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Автор
Катерина Іванова
Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Тег
Новий Рік-2020
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