Філатов візьме участь у "Свободі слова" Савіка Шустера

Міський голова Дніпра Борис Філатов, 28 лютого, стане учасником прямого ефіру програми Савіка Шустера "Свобода слова".

Про це йдеться у анонсі програми, сказано на сторінці у Facebook Шустер LIVE. Ефір відбудеться на телеканалі "Україна". Початок – о 21:00.

Цього разу темами програми стануть смертельний коронавірус із Китаю COVID-19 та децентралізація влади – "Чи паралізує коронавірус світову та українську економіки?", "Чого чекати від децентралізації країни?".

У дискусії також візьмуть участь: лікар-педіатр Євген Комаровський, віцепрем’єр-міністр України – міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, лідерка партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко, співголова фракції партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов, міський голова Києва Віталій Кличко, міський голова Львова Андрій Садовий, народний депутат ("Слуга народу"), заступник голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура, президент компанії ТОВ "Укр-Китай Коммунікейшн" В'ячеслав Лисенко.

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