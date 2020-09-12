Мер Дніпра Борис Філатов назвав віднайдення могили Олександра Поля історичною для міста подією. Прах Поля найімовірніше перепоховають на тому ж місці, а у Севастопольському парку має з’явитися пантеон почесних громадян.

Про це він сказав 12 вересня під час презентації результатів археологічних розкопок. За словами Філатова, усі знайдені під час розкопок артефакти буде передано до майбутнього Музею міста.

"Ми не підганяли цю подію під День міста, утім заявити про таке варто було саме сьогодні. Ніхто не вірив, що нам вдасться. Утім, нам вдалося. Це – дійсно історична подія для нашого міста. Я поклявся Олександру Миколайовичу, що знайду його. І я виконав цю клятву. Думаю, наступний день міста ми відзначатимемо саме тут, а не біля формального пам’ятника Полю", – заявив Філатов.

Історично вважалося, що рештки Лазаревської церкви знаходяться під меморіалом воїнів, загиблих під час Кримської війни. Утім, свого часу дніпровський дослідник Артем Костюк отримав муніципальний грант програми "Культурна столиця" та придбав за ці кошти аерознімок Люфтваффе 1944 року. Зіставлення цієї світлини з актуальними картографічними матеріалами і обчислення координат вказали на точне місце знаходження фундаменту Лазаревської церкви.

Археологічна експедиція НАН України працювала в Дніпрі чотири місяці. Вони вийшли на фундамент церкви та знайшли близько 15 поховань – церковнослужителів і цивільних. Ще до проведення комплексу експертиз, на те, що одне з них належить саме Олександрові Полю, вказувала специфічна форма черепа. Також, за історичними даними, одна його нога була коротша за іншу. Тож, знайдені в могилі рештки взуття, підтверджували, що їхній власник постійно спирався на носок.

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