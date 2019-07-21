Джаз у Дніпрі: на Монастирському острові триває міжнародний джазовий фестиваль

20 липня на Монастирському острові у Дніпрі стартував IV Міжнародний фестиваль "Джаз на Дніпрі. New story". У день відкриття послухати виступи топових виконавців джазу прийшли близько 4,5 тис. дніпрян і гостей міста.

Суботнього вечора на велику сцену вийшли Sylwester Ostrowski & JCS band, The Messenger Legacy, Cyrus Chestnut trio і The Hot Sardines. Загалом цьогорічний фестиваль збере понад 70 музикантів світового рівня.

Sylwester Ostrowski & JCS band уперше грають таким складом. Вони презентували різні композиції, зокрема і традиційні патріотичні польські пісні. Програму склали спеціально для "Джазу на Дніпрі".

"Джазова музика має послідовність акордів. Коли музикант починає імпровізувати на сцені, кожен пише музику протягом концерту. Хочеться поділитися своєю музикою і досвідом із тими, хто любить це", - розповідають музиканти.

Деякі іноземні виконавці зізналися, що придбали б будинок у Дніпрі.

Глядачі атмосферою фестивалю задоволені.

"Я вперше прийшов на цей фестиваль. Мені радили його торік, та тоді не вийшло. Я люблю таку музику, тож мені дуже подобається. Хороша організація, все на рівні. Я сам музикант, тож мене радує, що люди приходять на такі заходи", - розповів гість фестивалю Сергій Курбатов.

Багато гостей завітали на "Джаз на Дніпрі", щоб відпочити від міської метушні.

"Прийшли послухати, подивитись, відчути атмосферу", - поділилася враженням харків’янка Наталя Бреславець.

Цьогоріч для гостей "Джазу на Дніпрі", а також ще низки фестивалів, звели понтонний міст на Монастирський острів. Біля тимчасової переправи організували кемпінг і парковку для автівок.

21 липня, з 18:40 на острові стартують виступи Nat King Cole- DrumArt Big Band & Tony Momrelle & Sacha Mars, Chester Harlan -Franz Bauer duo feat. quintet Argentum, Eli Degibri quartet, Richard Bona group і Tony Momrelle group.

Загалом на цьогорічний фестиваль завітають понад 70 музикантів, джазових виконавців із понад 10 країн світу.

Детальна програма Міжнародного фестивалю "Джаз на Дніпрі. New story" розміщена на офіційних сторінках проєкту jazz-dnepr.com та у соціальних мережах facebook та instagram: @jazzonthednieper. Фестиваль є частиною проєкту "Культурна столиця".

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