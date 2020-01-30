Занадто доступно: скільки коштує замовити повію в Дніпрі 18+

У Дніпрі досить легко знайти собі пару для пікантного проведення часу. Це стосується не тільки чоловіків, а й жінок.

Детальніше про те, скільки коштує замовити ескорт-послуги в Дніпрі і чим вас готові дивувати – розповість OBOZREVATEL.

Проституція в Дніпрі funnycomp

Дана галузь активно розвивається і вдосконалюється сотні років. Зараз, при наявності фінансів і бажання, житель будь-якого міста України може скрасити свій вечір в "приємній компанії". Говорити про мораль в даній статті ми не будемо, але про те, що пропонують на ринку даних послуг в Дніпрі – розберемо.

Скільки коштує любов: від класики до особливих побажань

Пошуковик видав нам багато сайтів, пов'язаних з можливістю "замовити" дівчат. З представниками чоловічої статі трохи складніше, на багатьох майданчиках таких послуг просто немає.

Послуги легко можна знайти в мережі google

В першу чергу, будь-який сайт видає інформацію про вік, вагу, зріст і розмір грудей дівчини, яка готова надати послуги. Чим ближче її дані до світових ідеалів краси, тим дорожча оплата часу.

Основна інформація Скріншот

Крім параметрів дівчат, в анкеті вказана ціна за годину, дві години і ніч. Вартість виїзду за вашою адресою також оплачується. Якщо перейти в профіль до кожної з "нічних метеликів" – можна ознайомитися з додатковими послугами, уподобаннями і навіть відгуками.

Клієнт сам вибирає параметри Скріншот

Пошуковики видають багато сайтів Скріншот

В середньому, вартість повії в Дніпрі – від 300 до 2000 гривень за годину. Ціна залежить від зовнішніх даних, навичок, досвіду і умінь.

Багато хто не готовий показувати обличчя Скріншот

Сайтів дуже багато Скріншот

Якщо говорити за ціну ночі – то тут дорожче. Все залежить від ваших фінансових можливостей. Вартість варіюється від 1500 гривень до 10 000 гривень.

Все залежить від фінансів замовника Скріншот

Крім того, ціна залежить від послуг, які вам цікаві. Якщо хочете викликати дівчину, яка готова виконати ваші особливі побажання, заплатити доведеться в кілька разів більше. Також вартість може відображатися на "елітності" дівчата. У деяких дам всього декілька клієнтів, але вартість їх послуг набагато вища, ніж у звичайних повій.

"На смак і колір" Скріншот

На кожному із сайтів з надання ескорт-послуг розроблена спрощена система пошуку за допомогою фільтрів. У них можна вибрати бажані вікові обмеження (від і до), вага дівчини, розмір грудей і цінову політику.

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Всі доступні фільтри Скріншот

Дівчата про себе Скріншот

Розширений пошук дає можливість вибрати потрібний район Дніпра і додаткові послуги, які вам цікаві.

Розширений пошук Скріншот

Хлопець на ніч: що пропонують в Дніпрі

Якщо говорити про чоловіків, то тут вибір менш великий. До того ж, багато чоловіків публікують на сайтах свої послуги під назвою "Чоловік на годину", що спочатку має інше значення. Наприклад, чоловік на годину може полагодити розетку або кран, зібрати диван або встановити бойлер. Тому, багато хто плутає "праведне з грішним". Відкрито говорити про особливий спосіб заробітку готові не всі чоловіки. Але все ж деякі не соромляться.

Ось така пропозиція в Дніпрі Скріншот

В середньому, вартість однієї години з чоловіком коштує від 600 гривень. 2 години – від 800 гривень.

Віктор відверне від повсякденної суєти Скріншот

Так само, як і дівчата, хлопці вказують, які послуги для них прийнятні, а які – табу.

Інтим-послуги, які надає хлопець Скріншот

Інші чоловіки надають такі послуги, як "супровід забезпечених дам". Судячи з опису, до проституції даний вид діяльності відношення не має. Але все ж, оголошення опубліковано на тематичному сайті – надання інтим-послуг.

Супровід забезпечених дам Скріншот

У 2019 Дніпропетровська область посіла друге місце в списку міст і областей, де найбільше розвинена проституція. Відповідну інформацію надали в Національній поліції України.

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