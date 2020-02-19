Як в Дніпрі зробити пропозицію руки і серця: незвичайні способи

Кожна дівчина мріє про той казковий день, коли її коханий зробить пропозицію руки і серця. Але ця незабутня подія має відбутися красиво і незвично.
OBOZREVATEL розповість про найоригінальніші пропозиції руки і серця, які Ви можете зробити в Дніпрі.
Як в Дніпрі зробити пропозицію руки і серця
Вокруг Света Украина
Пропозиція в небі
Ваша дівчина може відчути незабутні емоції під час польоту на літаку. Це відмінна ідея зізнатися в коханні своїй другій половинці і зробити їй пропозицію руки і серця.
У програму польоту входить:
Прибуття на аеродром;
Знайомство з пілотом і інструктаж перед польотом;
Політ на літаку;
Прохід літака над банером довжиною 15 метрів, з написом: "Будь моєю дружиною!";
Пілотування літака під керівництвом пілота;
Посадка на землю.
Вартість пропозиції руки і серця залежить від часу польоту:
20 хвилин – 3200 гривень;
30 хвилин – 4200 гривень;
40 хвилин – 5100 гривень;
50 хвилин – 6000 гривень;
60 хвилин – 7000 гривень.
Відзначимо, що таку незвичайну пропозицію в Дніпрі Ви можете зробити в будь-який час року.
Пропозиція в небі
Весільний портал
Романтичне побачення
Також в Дніпрі існує безліч івент-агентств, які із задоволенням організують красиву пропозицію руки і серця для Вашої дівчини.
Так, в послугу агентства входить:
Розробка сценарію пропозиції руки і серця;
Зйомка і монтаж відео цього процесу;
Підготовка необхідних реквізитів і матеріалів;
Проведення самого заходу.
Вартість такого романтичного побачення – 5 тисяч гривень. У цю суму входить:
Пляшка шампанського;
Букет з троянд;
40 куль в формі серця;
Оформлення свічками;
Сервірований столик і стільці.
Відзначимо, що тривалість побачення – 90 хвилин.
Крім цього, Ви можете придбати додаткові послуги за окрему плату:
Замовлення з ресторану – 200 гривень;
Шоколадне фондю – 300 гривень;
Сирне фондю – 300 гривень;
Чайник чаю – 70 гривень;
Десерт – 100 гривень/штука;
Кальян – 250 гривень;
Телескоп – 800 гривень;
Пісочне шоу – 3000 гривень;
Проектор – ціна встановлюється індивідуально.
Романтичне побачення
sam-sebe-psycholog.ru
Пропозиція в кінотеатрі
Більшість дівчат мріють про пропозицію руки і серця під час перегляду романтичного фільму в кінотеатрі.
Вартість такої казки в Дніпрі – 2000 гривень. У цю суму входить:
Оформлення свічками;
Келихи і посуд;
Пелюстки троянд;
Пов'язка на очі;
Фільм на вибір;
Канделябр зі свічками;
Столик і стільці.
Крім цього, Ви можете додатково замовити:
Спільні фото на проекторі;
Букет із квітів – 900 гривень;
Зйомка свого відеоролика – від 2500 гривень.
Фруктовий букет – від 1000 гривень;
Офіціант – 700 гривень;
Букет з троянд – 51 штука за 1300 гривень.
Пропозиція в кінотеатрі
deep-emotion.ru
Також в Дніпрі можна зробити пропозицію руки і серця в кінотеатрі на даху. Вартість романтичного побачення – 1500 гривень.
Вам нададуть:
Столик і стільці;
Келихи і посуд;
Декоративну свічку на столі;
Теплі пледи;
Обігрівач;
Фільм на вибір;
Романтичну музику;
Пов'язку на очі;
Пуфи.
Тривалість побачення – 2 години.
Пропозиція в кінотеатрі на даху
Vgorode.ua
Пропозиція в номері на двох
Якщо Ваша друга половинка не любить галасливі заклади, і Ви віддаєте перевагу проводити час удвох в тихому і затишному місці, то пропозицію руки і серця можна зробити в готелі в номері на двох.
На Вас чекають:
Оформлення номера свічками;
Проживання в номері;
Сніданок "Шведський стіл";
Пелюстки троянд;
Пляшка шампанського і фруктова тарілка;
Пелюстки у ванній.
Ця казка обійдеться близько 4 тисяч гривень.
Також можна додатково замовити:
Десерт – 100 гривень/штука;
Повітряні кулі – 550 гривень/10 штук;
Кулі в формі серця – 2000 гривень.
Пропозиція в номері на двох
TripAdvisor
Пропозиція на свіжому повітрі
Для пропозиції руки і серця необов'язково орендувати закрите приміщення. Є можливість зробити це на природі. У Дніпрі таке незабутнє побачення обійдеться в 3500 гривень.
У вартість входить:
Сервірований стіл і стільці;
Декоративна свічка;
Теплі пледи;
Живі квіти на столі;
Пляшка шампанського та фрукти;
Пелюстки троянд;
Келихи і посуд.
Тривалість романтичного побачення – 90 хвилин.
Також додатково можна замовити:
Відеозйомку квадрокоптера – 2500 гривень;
Фотосесію – від 1000 гривень;
Телескоп – 800 гривень;
Вогняне серце – від 1000 гривень;
Кулі – 2000 гривень;
Гітарист – 900 гривень/30 хвилин;
Скрипаль – 900 гривень/30 хвилин;
Саксофоніст – 900 гривень/30 хвилин;
Феєрверк – 4000 гривень.
Пропозиція на свіжому повітрі
The-wedding.ru
Серенада під вікном
Несподівано і красиво зробити пропозицію руки і серця можна прямо під її вікнами. Такий спосіб обійдеться в 3 тисячі гривень. У послугу входить гітарист, зйомка відеоролика і професійна фотосесія.
Додатково Ви можете замовити:
Букет з троянд – 1300 гривень/51 штука;
Кулі – 550 гривень/10 штук;
Пісочне шоу – 3000 гривень.
Крім цього, є можливість замовити величезний напис свічками. Вартість – 1000 гривень.
А ось вогняний напис вийде трохи дорожче – 1500 гривень.
Серенада під вікном
max-oleynik.com
Напис на білборді
Уявіть, як буде несподівано і приємно Вашій другій половинці, коли вона побачить той заповітний напис з пропозицією вийти заміж на білборді в центрі міста.
У Дніпрі такий оригінальний спосіб пропозиції руки і серця обійдеться недешево. Вартість залежить від місця розташування і розміру білборда.
Так, встановити білборд в центрі Дніпра коштує від 8 тисяч до 12 тисяч гривень. У віддалених районах міста – від 3 тисяч гривень і вище.
Напис на білборді
Інформ Поліс
Пропозиція в колі близьких і рідних
Практичний, але романтичний спосіб пропозиції руки і серця – це вечір в присутності близьких і рідних.
Ви можете запросити родичів і друзів до себе додому і в кінці вечора несподівано зробити пропозицію.
Або ж запросити рідних і близьких в затишний ресторан, і вимовити ті заповітні слова і зробити пропозицію руки і серця.
До цього всього Ви можете організувати гарний відеоролик. Це можна зробити самому або ж замовити професійну відеозйомку, яка в Дніпрі обійдеться близько 3 тисяч гривень.
Пропозиція в колі близьких і рідних
Архангел
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