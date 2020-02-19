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19 лютого • оновлено в 17:02
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Софія Ковнір

Як в Дніпрі зробити пропозицію руки і серця: незвичайні способи

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Кожна дівчина мріє про той казковий день, коли її коханий зробить пропозицію руки і серця. Але ця незабутня подія має відбутися красиво і незвично.

OBOZREVATEL розповість про найоригінальніші пропозиції руки і серця, які Ви можете зробити в Дніпрі.

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Як в Дніпрі зробити пропозицію руки і серця

Як в Дніпрі зробити пропозицію руки і серця

Вокруг Света Украина

Пропозиція в небі

Ваша дівчина може відчути незабутні емоції під час польоту на літаку. Це відмінна ідея зізнатися в коханні своїй другій половинці і зробити їй пропозицію руки і серця.

У програму польоту входить:

  • Прибуття на аеродром;

  • Знайомство з пілотом і інструктаж перед польотом;

  • Політ на літаку;

  • Прохід літака над банером довжиною 15 метрів, з написом: "Будь моєю дружиною!";

  • Пілотування літака під керівництвом пілота;

  • Посадка на землю.

Вартість пропозиції руки і серця залежить від часу польоту:

  • 20 хвилин – 3200 гривень;

  • 30 хвилин – 4200 гривень;

  • 40 хвилин – 5100 гривень;

  • 50 хвилин – 6000 гривень;

  • 60 хвилин – 7000 гривень.

Відзначимо, що таку незвичайну пропозицію в Дніпрі Ви можете зробити в будь-який час року.

Пропозиція в небі

Пропозиція в небі

Весільний портал

Романтичне побачення

Також в Дніпрі існує безліч івент-агентств, які із задоволенням організують красиву пропозицію руки і серця для Вашої дівчини.

Так, в послугу агентства входить:

  • Розробка сценарію пропозиції руки і серця;

  • Зйомка і монтаж відео цього процесу;

  • Підготовка необхідних реквізитів і матеріалів;

  • Проведення самого заходу.

Вартість такого романтичного побачення – 5 тисяч гривень. У цю суму входить:

  • Пляшка шампанського;

  • Букет з троянд;

  • 40 куль в формі серця;

  • Оформлення свічками;

  • Сервірований столик і стільці.

Відзначимо, що тривалість побачення – 90 хвилин.

Крім цього, Ви можете придбати додаткові послуги за окрему плату:

  • Замовлення з ресторану – 200 гривень;

  • Шоколадне фондю – 300 гривень;

  • Сирне фондю – 300 гривень;

  • Чайник чаю – 70 гривень;

  • Десерт – 100 гривень/штука;

  • Кальян – 250 гривень;

  • Телескоп – 800 гривень;

  • Пісочне шоу – 3000 гривень;

  • Проектор – ціна встановлюється індивідуально.

Романтичне побачення

Романтичне побачення

sam-sebe-psycholog.ru

Пропозиція в кінотеатрі

Більшість дівчат мріють про пропозицію руки і серця під час перегляду романтичного фільму в кінотеатрі.

Вартість такої казки в Дніпрі – 2000 гривень. У цю суму входить:

  • Оформлення свічками;

  • Келихи і посуд;

  • Пелюстки троянд;

  • Пов'язка на очі;

  • Фільм на вибір;

  • Канделябр зі свічками;

  • Столик і стільці.

Крім цього, Ви можете додатково замовити:

  • Спільні фото на проекторі;

  • Букет із квітів – 900 гривень;

  • Зйомка свого відеоролика – від 2500 гривень.

  • Фруктовий букет – від 1000 гривень;

  • Офіціант – 700 гривень;

  • Букет з троянд – 51 штука за 1300 гривень.

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Пропозиція в кінотеатрі

Пропозиція в кінотеатрі

deep-emotion.ru

Також в Дніпрі можна зробити пропозицію руки і серця в кінотеатрі на даху. Вартість романтичного побачення – 1500 гривень.

Вам нададуть:

  • Столик і стільці;

  • Келихи і посуд;

  • Декоративну свічку на столі;

  • Теплі пледи;

  • Обігрівач;

  • Фільм на вибір;

  • Романтичну музику;

  • Пов'язку на очі;

  • Пуфи.

Тривалість побачення – 2 години.

Пропозиція в кінотеатрі на даху

Пропозиція в кінотеатрі на даху

Vgorode.ua

Пропозиція в номері на двох

Якщо Ваша друга половинка не любить галасливі заклади, і Ви віддаєте перевагу проводити час удвох в тихому і затишному місці, то пропозицію руки і серця можна зробити в готелі в номері на двох.

На Вас чекають:

  • Оформлення номера свічками;

  • Проживання в номері;

  • Сніданок "Шведський стіл";

  • Пелюстки троянд;

  • Пляшка шампанського і фруктова тарілка;

  • Пелюстки у ванній.

Ця казка обійдеться близько 4 тисяч гривень.

Також можна додатково замовити:

  • Десерт – 100 гривень/штука;

  • Повітряні кулі – 550 гривень/10 штук;

  • Кулі в формі серця – 2000 гривень.

Пропозиція в номері на двох

Пропозиція в номері на двох

TripAdvisor

Пропозиція на свіжому повітрі

Для пропозиції руки і серця необов'язково орендувати закрите приміщення. Є можливість зробити це на природі. У Дніпрі таке незабутнє побачення обійдеться в 3500 гривень.

У вартість входить:

  • Сервірований стіл і стільці;

  • Декоративна свічка;

  • Теплі пледи;

  • Живі квіти на столі;

  • Пляшка шампанського та фрукти;

  • Пелюстки троянд;

  • Келихи і посуд.

Тривалість романтичного побачення – 90 хвилин.

Також додатково можна замовити:

  • Відеозйомку квадрокоптера – 2500 гривень;

  • Фотосесію – від 1000 гривень;

  • Телескоп – 800 гривень;

  • Вогняне серце – від 1000 гривень;

  • Кулі – 2000 гривень;

  • Гітарист – 900 гривень/30 хвилин;

  • Скрипаль – 900 гривень/30 хвилин;

  • Саксофоніст – 900 гривень/30 хвилин;

  • Феєрверк – 4000 гривень.

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Пропозиція на свіжому повітрі

Пропозиція на свіжому повітрі

The-wedding.ru

Серенада під вікном

Несподівано і красиво зробити пропозицію руки і серця можна прямо під її вікнами. Такий спосіб обійдеться в 3 тисячі гривень. У послугу входить гітарист, зйомка відеоролика і професійна фотосесія.

Додатково Ви можете замовити:

  • Букет з троянд – 1300 гривень/51 штука;

  • Кулі – 550 гривень/10 штук;

  • Пісочне шоу – 3000 гривень.

Крім цього, є можливість замовити величезний напис свічками. Вартість – 1000 гривень.

А ось вогняний напис вийде трохи дорожче – 1500 гривень.

Серенада під вікном

Серенада під вікном

max-oleynik.com

Напис на білборді

Уявіть, як буде несподівано і приємно Вашій другій половинці, коли вона побачить той заповітний напис з пропозицією вийти заміж на білборді в центрі міста.

У Дніпрі такий оригінальний спосіб пропозиції руки і серця обійдеться недешево. Вартість залежить від місця розташування і розміру білборда.

Так, встановити білборд в центрі Дніпра коштує від 8 тисяч до 12 тисяч гривень. У віддалених районах міста – від 3 тисяч гривень і вище.

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Напис на білборді

Напис на білборді

Інформ Поліс

Пропозиція в колі близьких і рідних

Практичний, але романтичний спосіб пропозиції руки і серця – це вечір в присутності близьких і рідних.

Ви можете запросити родичів і друзів до себе додому і в кінці вечора несподівано зробити пропозицію.

Або ж запросити рідних і близьких в затишний ресторан, і вимовити ті заповітні слова і зробити пропозицію руки і серця.

До цього всього Ви можете організувати гарний відеоролик. Це можна зробити самому або ж замовити професійну відеозйомку, яка в Дніпрі обійдеться близько 3 тисяч гривень.

Пропозиція в колі близьких і рідних

Пропозиція в колі близьких і рідних

Архангел

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що кількість розлучень в молодих сім'ях без дітей збільшилася. Стало відомо, скільки коштує розлучитися в Дніпрі.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
весілля
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