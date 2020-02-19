Як в Дніпрі зробити пропозицію руки і серця: незвичайні способи

Кожна дівчина мріє про той казковий день, коли її коханий зробить пропозицію руки і серця. Але ця незабутня подія має відбутися красиво і незвично.

OBOZREVATEL розповість про найоригінальніші пропозиції руки і серця, які Ви можете зробити в Дніпрі.

Як в Дніпрі зробити пропозицію руки і серця Вокруг Света Украина

Пропозиція в небі

Ваша дівчина може відчути незабутні емоції під час польоту на літаку. Це відмінна ідея зізнатися в коханні своїй другій половинці і зробити їй пропозицію руки і серця.

У програму польоту входить:

Прибуття на аеродром;

Знайомство з пілотом і інструктаж перед польотом;

Політ на літаку;

Прохід літака над банером довжиною 15 метрів, з написом: "Будь моєю дружиною!";

Пілотування літака під керівництвом пілота;

Посадка на землю.

Вартість пропозиції руки і серця залежить від часу польоту:

20 хвилин – 3200 гривень;

30 хвилин – 4200 гривень;

40 хвилин – 5100 гривень;

50 хвилин – 6000 гривень;

60 хвилин – 7000 гривень.

Відзначимо, що таку незвичайну пропозицію в Дніпрі Ви можете зробити в будь-який час року.

Пропозиція в небі Весільний портал

Романтичне побачення

Також в Дніпрі існує безліч івент-агентств, які із задоволенням організують красиву пропозицію руки і серця для Вашої дівчини.

Так, в послугу агентства входить:

Розробка сценарію пропозиції руки і серця;

Зйомка і монтаж відео цього процесу;

Підготовка необхідних реквізитів і матеріалів;

Проведення самого заходу.

Вартість такого романтичного побачення – 5 тисяч гривень. У цю суму входить:

Пляшка шампанського;

Букет з троянд;

40 куль в формі серця;

Оформлення свічками;

Сервірований столик і стільці.

Відзначимо, що тривалість побачення – 90 хвилин.

Крім цього, Ви можете придбати додаткові послуги за окрему плату:

Замовлення з ресторану – 200 гривень;

Шоколадне фондю – 300 гривень;

Сирне фондю – 300 гривень;

Чайник чаю – 70 гривень;

Десерт – 100 гривень/штука;

Кальян – 250 гривень;

Телескоп – 800 гривень;

Пісочне шоу – 3000 гривень;

Проектор – ціна встановлюється індивідуально.

Романтичне побачення sam-sebe-psycholog.ru

Пропозиція в кінотеатрі

Більшість дівчат мріють про пропозицію руки і серця під час перегляду романтичного фільму в кінотеатрі.

Вартість такої казки в Дніпрі – 2000 гривень. У цю суму входить:

Оформлення свічками;

Келихи і посуд;

Пелюстки троянд;

Пов'язка на очі;

Фільм на вибір;

Канделябр зі свічками;

Столик і стільці.

Крім цього, Ви можете додатково замовити:

Спільні фото на проекторі;

Букет із квітів – 900 гривень;

Зйомка свого відеоролика – від 2500 гривень.

Фруктовий букет – від 1000 гривень;

Офіціант – 700 гривень;

Букет з троянд – 51 штука за 1300 гривень.

Пропозиція в кінотеатрі deep-emotion.ru

Також в Дніпрі можна зробити пропозицію руки і серця в кінотеатрі на даху. Вартість романтичного побачення – 1500 гривень.

Вам нададуть:

Столик і стільці;

Келихи і посуд;

Декоративну свічку на столі;

Теплі пледи;

Обігрівач;

Фільм на вибір;

Романтичну музику;

Пов'язку на очі;

Пуфи.

Тривалість побачення – 2 години.

Пропозиція в кінотеатрі на даху Vgorode.ua

Пропозиція в номері на двох

Якщо Ваша друга половинка не любить галасливі заклади, і Ви віддаєте перевагу проводити час удвох в тихому і затишному місці, то пропозицію руки і серця можна зробити в готелі в номері на двох.

На Вас чекають:

Оформлення номера свічками;

Проживання в номері;

Сніданок "Шведський стіл";

Пелюстки троянд;

Пляшка шампанського і фруктова тарілка;

Пелюстки у ванній.

Ця казка обійдеться близько 4 тисяч гривень.

Також можна додатково замовити:

Десерт – 100 гривень/штука;

Повітряні кулі – 550 гривень/10 штук;

Кулі в формі серця – 2000 гривень.

Пропозиція в номері на двох TripAdvisor

Пропозиція на свіжому повітрі

Для пропозиції руки і серця необов'язково орендувати закрите приміщення. Є можливість зробити це на природі. У Дніпрі таке незабутнє побачення обійдеться в 3500 гривень.

У вартість входить:

Сервірований стіл і стільці;

Декоративна свічка;

Теплі пледи;

Живі квіти на столі;

Пляшка шампанського та фрукти;

Пелюстки троянд;

Келихи і посуд.

Тривалість романтичного побачення – 90 хвилин.

Також додатково можна замовити:

Відеозйомку квадрокоптера – 2500 гривень;

Фотосесію – від 1000 гривень;

Телескоп – 800 гривень;

Вогняне серце – від 1000 гривень;

Кулі – 2000 гривень;

Гітарист – 900 гривень/30 хвилин;

Скрипаль – 900 гривень/30 хвилин;

Саксофоніст – 900 гривень/30 хвилин;

Феєрверк – 4000 гривень.

Пропозиція на свіжому повітрі The-wedding.ru

Серенада під вікном

Несподівано і красиво зробити пропозицію руки і серця можна прямо під її вікнами. Такий спосіб обійдеться в 3 тисячі гривень. У послугу входить гітарист, зйомка відеоролика і професійна фотосесія.

Додатково Ви можете замовити:

Букет з троянд – 1300 гривень/51 штука;

Кулі – 550 гривень/10 штук;

Пісочне шоу – 3000 гривень.

Крім цього, є можливість замовити величезний напис свічками. Вартість – 1000 гривень.

А ось вогняний напис вийде трохи дорожче – 1500 гривень.

Серенада під вікном max-oleynik.com

Напис на білборді

Уявіть, як буде несподівано і приємно Вашій другій половинці, коли вона побачить той заповітний напис з пропозицією вийти заміж на білборді в центрі міста.

У Дніпрі такий оригінальний спосіб пропозиції руки і серця обійдеться недешево. Вартість залежить від місця розташування і розміру білборда.

Так, встановити білборд в центрі Дніпра коштує від 8 тисяч до 12 тисяч гривень. У віддалених районах міста – від 3 тисяч гривень і вище.

Напис на білборді Інформ Поліс

Пропозиція в колі близьких і рідних

Практичний, але романтичний спосіб пропозиції руки і серця – це вечір в присутності близьких і рідних.

Ви можете запросити родичів і друзів до себе додому і в кінці вечора несподівано зробити пропозицію.

Або ж запросити рідних і близьких в затишний ресторан, і вимовити ті заповітні слова і зробити пропозицію руки і серця.

До цього всього Ви можете організувати гарний відеоролик. Це можна зробити самому або ж замовити професійну відеозйомку, яка в Дніпрі обійдеться близько 3 тисяч гривень.

Пропозиція в колі близьких і рідних Архангел

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