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18 лютого • оновлено в 12:06
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Яна Коваль

Як в Дніпрі отримати аліменти від держави: інструкція

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Не завжди жителі Дніпра сумлінно ставляться до виконання батьківських обов'язків. Це виражається не тільки в небажанні виховувати дитину, а й у відсутності фінансової допомоги.

Закон України передбачає можливість виплати таким дітям аліментів від держави. Як оформити допомогу – розповість OBOZREVATEL.

Як в Дніпрі отримати аліменти від держави

Як в Дніпрі отримати аліменти від держави

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Коли держава виплачує аліменти

Державні аліменти призначаються в разі, якщо:

– рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується;

– один з батьків визнаний в установленому порядку недієздатним або знаходиться на строковій військовій службі;

– один з батьків перебуває під арештом, слідством, в місцях позбавлення волі або на примусовому лікуванні;

– місце проживання (перебування) батька або матері не встановлено.

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Куди звертатися, якщо колишній чоловік або дружина не платить аліменти

Виплата грошової допомоги проводиться управлінням праці та соціального захисту за місцем проживання того з батьків, який утримує дитину. Мінімальний допустимий розмір суми аліментів на утримання однієї дитини на 2020 рік встановлений на рівні не нижче 50% прожиткового мінімуму. Щоб оформити виплати, звертайтеся в:

– Амур-Нижньодніпровське управління праці та соціального захисту населення: вул. Радистів, 8, (0562) 23-12-06;

– Шевченківське управління праці та соціального захисту населення, вул. Богдана Хмельницького, 116 А, (056) 763-08-55, (056) 763-18-16;

– Головне управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації, вул. Набережна Перемоги, 26, (056) 713-63-09;

– Індустріальне управління праці та соціального захисту населення вул. Косіора, 55, (0562) 27-27-28;

– Центральне управління праці та соціального захисту населення, вул. Свердлова, 30/32, (056) 742-81-71;

– Новокодацкое управління праці та соціального захисту населення, вул. Трудова, 1 А, (056) 775-55-81;

– Чечелівське управління праці та соціального захисту населення, вул. Уральська, 5, (056) 372-00-34.

Які документи потрібні для оформлення аліментів від держави

Для призначення держдопомоги необхідно зібрати такий пакет документів:

– копія свідоцтва о народженні дитини;

– заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї);

Інформація про склад сім'ї заявника зазначається в декларації.

Крім того, в залежності від підстав, при яких призначається допомога, додатково необхідно подати в управління праці та соціального захисту населення такі документи:

– рішення суду (виконавчий лист) про стягнення аліментів;

– довідку державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів протягом 6 місяців, що передують зверненню;

– довідку відповідної установи про вчинення стосовно одного з батьків кримінального провадження;

– довідку про перебування батька (матері) на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі або на строковій військовій службі;

– довідку щодо визнання другого з батьків недієздатним;

– повідомлення МВС про те, що місце перебування аліментщика не встановлено.

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Який розмір допомоги по несплаті аліментів

Фінансова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, надається в розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Таким чином, максимальна сума допомоги дітям, батьки яких не платять аліменти, в 2020 році становить:

Розмір виплат

Розмір виплат

lawportal.com.ua

Коли припиняється виплата тимчасової державної допомоги

Згідно з нормами, виплата грошової допомоги припиняється у наступних випадках:

– при виявленні обставин, що доводять можливість батька (матері) утримувати свою дитину;

– при відібранні дитини від батьків, з якими вона проживає (без позбавлення прав);

– при смерті аліментщика або визнання його безвісно відсутнім або померлим;

– при позбавленні одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав;

– при повній виплаті аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;

– при влаштуванні дитини до закладу на повне держзабезпечення;

– при добровільному виконанні рішення суду щодо сплати аліментів;

– при смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;

– при встановленні місця проживання (перебування) платника аліментів;

– при встановленні над дитиною опіки чи піклування;

– при скасуванні або визнанні усиновлення недійсним;

– при усиновленні дитини (чоловіком матері або дружиною батька);

– при досягненні дитиною повноліття (18 років);

– при скасуванні рішення суду про стягнення аліментів;

– при відмові від стягнення аліментів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як вигідніше жити в Дніпрі.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
Законодавство діти новини виплати аліменти
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