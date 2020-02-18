Як в Дніпрі отримати аліменти від держави: інструкція

Не завжди жителі Дніпра сумлінно ставляться до виконання батьківських обов'язків. Це виражається не тільки в небажанні виховувати дитину, а й у відсутності фінансової допомоги.

Закон України передбачає можливість виплати таким дітям аліментів від держави. Як оформити допомогу – розповість OBOZREVATEL.

Як в Дніпрі отримати аліменти від держави ua.depositphotos.com

Коли держава виплачує аліменти

Державні аліменти призначаються в разі, якщо:

– рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується;

– один з батьків визнаний в установленому порядку недієздатним або знаходиться на строковій військовій службі;

– один з батьків перебуває під арештом, слідством, в місцях позбавлення волі або на примусовому лікуванні;

– місце проживання (перебування) батька або матері не встановлено.

Куди звертатися, якщо колишній чоловік або дружина не платить аліменти

Виплата грошової допомоги проводиться управлінням праці та соціального захисту за місцем проживання того з батьків, який утримує дитину. Мінімальний допустимий розмір суми аліментів на утримання однієї дитини на 2020 рік встановлений на рівні не нижче 50% прожиткового мінімуму. Щоб оформити виплати, звертайтеся в:

– Амур-Нижньодніпровське управління праці та соціального захисту населення: вул. Радистів, 8, (0562) 23-12-06;

– Шевченківське управління праці та соціального захисту населення, вул. Богдана Хмельницького, 116 А, (056) 763-08-55, (056) 763-18-16;

– Головне управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації, вул. Набережна Перемоги, 26, (056) 713-63-09;

– Індустріальне управління праці та соціального захисту населення вул. Косіора, 55, (0562) 27-27-28;

– Центральне управління праці та соціального захисту населення, вул. Свердлова, 30/32, (056) 742-81-71;

– Новокодацкое управління праці та соціального захисту населення, вул. Трудова, 1 А, (056) 775-55-81;

– Чечелівське управління праці та соціального захисту населення, вул. Уральська, 5, (056) 372-00-34.

Які документи потрібні для оформлення аліментів від держави

Для призначення держдопомоги необхідно зібрати такий пакет документів:

– копія свідоцтва о народженні дитини;

– заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї);

Інформація про склад сім'ї заявника зазначається в декларації.

Крім того, в залежності від підстав, при яких призначається допомога, додатково необхідно подати в управління праці та соціального захисту населення такі документи:

– рішення суду (виконавчий лист) про стягнення аліментів;

– довідку державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів протягом 6 місяців, що передують зверненню;

– довідку відповідної установи про вчинення стосовно одного з батьків кримінального провадження;

– довідку про перебування батька (матері) на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі або на строковій військовій службі;

– довідку щодо визнання другого з батьків недієздатним;

– повідомлення МВС про те, що місце перебування аліментщика не встановлено.

Який розмір допомоги по несплаті аліментів

Фінансова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, надається в розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Таким чином, максимальна сума допомоги дітям, батьки яких не платять аліменти, в 2020 році становить:

Розмір виплат lawportal.com.ua

Коли припиняється виплата тимчасової державної допомоги

Згідно з нормами, виплата грошової допомоги припиняється у наступних випадках:

– при виявленні обставин, що доводять можливість батька (матері) утримувати свою дитину;

– при відібранні дитини від батьків, з якими вона проживає (без позбавлення прав);

– при смерті аліментщика або визнання його безвісно відсутнім або померлим;

– при позбавленні одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав;

– при повній виплаті аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;

– при влаштуванні дитини до закладу на повне держзабезпечення;

– при добровільному виконанні рішення суду щодо сплати аліментів;

– при смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;

– при встановленні місця проживання (перебування) платника аліментів;

– при встановленні над дитиною опіки чи піклування;

– при скасуванні або визнанні усиновлення недійсним;

– при усиновленні дитини (чоловіком матері або дружиною батька);

– при досягненні дитиною повноліття (18 років);

– при скасуванні рішення суду про стягнення аліментів;

– при відмові від стягнення аліментів.

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