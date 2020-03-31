Як дніпряни живуть за кордоном під час епідемії коронавірусу. Франція

Багато жителів Дніпра не встигли повернутися в Україну під час епідемії коронавірусу, інші – залишилися на заробітках або ж давно проживають в інших країнах.
OBOZREVATEL підготував для вас серію матеріалів, в яких дніпряни, які залишилися за кордоном під час карантину, ексклюзивно розкажуть про ситуаціях в своїх країнах.
Коронавірус у Франції: як проходить карантин для дніпрян і українців
Facebook: Lyly Liliana
За даними Міністерства охорони здоров'я Франції, за останню добу в європейській країні від COVID-19 померли 418 осіб. З початку епідемії у Франції зареєстровано 3024 смерті.
З симптомами коронавірусу в лікарнях Франції зараз знаходиться майже 21 000 пацієнтів. Протягом останньої доби ця кількість зросла на 1600 осіб.
Дніпрянка Ксенія Пивоварова акцентує: вся Франція знаходиться на строгому карантині. Так, в місті Шатель-Гійон (регіон Овернь) виходити з дому можна тільки з певних причин:
в супермаркет за продуктами;
в аптеку або до лікаря;
по невідкладним сімейними обставинами;
на роботу (в основному всі на віддаленій роботі, де це можливо);
дозволений вигул собак;
можна сходити до родичів, які вимагають невідкладного догляду;
є можливість відправитися на пробіжку (тільки 1 раз в день, на 1 годину, в радіусі 1 км від будинку).
"Коли виходиш з дому, по всім перерахованим вище причинам без винятку, з собою необхідно мати заповнений спеціальний документ, де вказуєш свої дані, час і дату виходу. Якщо порушити карантин – діє система штрафів. Поліція контролює виконання карантинних заходів", – розповіла Ксенія Пивоварова .
Порожній Шатель-Гійон
За словами дівчини, жителі міста Шатель-Гійон до ситуації з коронавірусом відносяться дуже серйозно:
"Населення, в основному, розуміє необхідність вжитих заходів і серйозність ситуації. Також, судячи по порожніх вулицях і дотриманню заходів в громадських місцях (магазини, аптеки), ми всі є часткою однієї великої справи в боротьбі з вірусом. Люди це розуміють і усвідомлюють".
Місто в регіоні Овернь
Вартість продуктів харчування, непродовольчих товарів і лікарських засобів у Франції не стала вище:
"Ціни на ліки та їжу не підвищили. Такі ж, як і до карантину - ми регулярно закуповуємося їжею і товарами першої необхідності".
Городяни практично не виходять на вулицю
У французькій столиці сьогодні досить спокійний настрій серед жителів. Як розповіла Наталія Корнієнко, яка вже багато років проживає в Парижі, влада країни виконує свій обов'язок і контролює ситуацію, на скільки це сьогодні можливо:
"У перший день перед карантином був ажіотаж в плані покупки продуктів, скуповували весь рис і макарони. Але міністр виступив по телебаченню і попросив не турбуватися, на складах багато продуктів – їх вистачить на цілий рік. Людям стало все зрозуміло і все увійшло в свій ритм . Жителі Франції зрозуміли, що панікувати не потрібно, необхідно вжити заходів обережності і залишатися вдома, щоб виконувати всі рекомендації".
Ситуація на початку карантину
Facebook: Lyly Liliana
Крім того, щоб вийти на вулицю – житель Франції зобов'язаний заповнити і по потребі надати декларацію:
Декларація, яку потрібно заповнити перед виходом на французькі вулиці
"Поліція контролює, куди і навіщо виходять громадяни країни. Якщо ти виходиш на вулицю без приводу, то тебе чекає штраф від 200 €. Завжди галасливі і багатолюдні вулиці Парижа стали порожніми і тихими".
Париж, район 17
На площі Шарля де Голля до карантину завжди було багатолюдно
Французи вірять, що спільними зусиллями вірус буде переможений
Дотримуйтесь цих заходів безпеки
Як розповіла Наталія Корнієнко, в Парижі діють соціальні служби, в які можна звернутися і безкоштовно отримати базові продукти харчування: молоко, макаронні вироби, овочі, фрукти, крупи.
"Багато парижан перейшли на віддалену роботу. Деяких працівників звільнили (мотив – короновірус), але це торкнулося в основному тих, у кого тимчасовий контракт, а не постійний. Ті, у кого в контракті був прописаний вірус, мають право стати на біржу праці і отримувати суму, рівну приблизно половині стандартної зарплати. Наприклад, якщо ти отримував 2000 € – на біржі будуть виплачувати 1000 € ".
Як і в Україні, дошкільнята, школярі та студенти Франції навчаються дистанційно. Крім того, один із батьків під час карантину має право взяти відпустку для догляду за дитиною. В даному випадку держава також оплачує таку відпустку.
Метро пустує
Люди не хочуть ризикувати життям
Залишайтеся вдома і бережіть своє здоров'я
Медичні маски, рукавички і антисептики в продажу є. Парижани рідко виходять на вулиці, тому дефіцит захисних засобів в аптеках не спостерігається.
В аптеках Парижа досить масок і антисептиків
Мешканка Парижа Lyly Liliana передала атмосферу порожнього міста в своїх фото:
У Франції велика кількість смертей через коронавірус
Facebook: Lyly Liliana
У Парижі прийняті жорсткі карантинні заходи
Facebook: Lyly Liliana
Люди практично не виходять на вулиці
Facebook: Lyly Liliana
Завжди галасливий Париж спорожнів
Facebook: Lyly Liliana
Але все ж, весняна Франція дивує своєю красою
Facebook: Lyly Liliana
Поліція Франції контролює городян
Facebook: Lyly Liliana
Французи довіряють владі і зберігають спокій
Facebook: Lyly Liliana
На вулиці Ріволі зовсім немає людей
Facebook: Lyly Liliana
Патруль виконує свій обов'язок
Facebook: Lyly Liliana
Не забувайте допомагати людям похилого віку
Facebook: Lyly Liliana
Вигул собак дозволено
Facebook: Lyly Liliana
Безпека на першому місці
Facebook: Lyly Liliana
І тільки голуби гуляють по місту
Facebook: Lyly Liliana
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як живуть дніпряни в Німеччині під час карантину.
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