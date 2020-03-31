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31 березня • оновлено в 18:08
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Яна Коваль

Як дніпряни живуть за кордоном під час епідемії коронавірусу. Франція

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Багато жителів Дніпра не встигли повернутися в Україну під час епідемії коронавірусу, інші – залишилися на заробітках або ж давно проживають в інших країнах.

OBOZREVATEL підготував для вас серію матеріалів, в яких дніпряни, які залишилися за кордоном під час карантину, ексклюзивно розкажуть про ситуаціях в своїх країнах.

Коронавірус у Франції: як проходить карантин для дніпрян і українців

Коронавірус у Франції: як проходить карантин для дніпрян і українців

Facebook: Lyly Liliana

За даними Міністерства охорони здоров'я Франції, за останню добу в європейській країні від COVID-19 померли 418 осіб. З початку епідемії у Франції зареєстровано 3024 смерті.

З симптомами коронавірусу в лікарнях Франції зараз знаходиться майже 21 000 пацієнтів. Протягом останньої доби ця кількість зросла на 1600 осіб.

Дніпрянка Ксенія Пивоварова акцентує: вся Франція знаходиться на строгому карантині. Так, в місті Шатель-Гійон (регіон Овернь) виходити з дому можна тільки з певних причин:

  • в супермаркет за продуктами;

  • в аптеку або до лікаря;

  • по невідкладним сімейними обставинами;

  • на роботу (в основному всі на віддаленій роботі, де це можливо);

  • дозволений вигул собак;

  • можна сходити до родичів, які вимагають невідкладного догляду;

  • є можливість відправитися на пробіжку (тільки 1 раз в день, на 1 годину, в радіусі 1 км від будинку).

"Коли виходиш з дому, по всім перерахованим вище причинам без винятку, з собою необхідно мати заповнений спеціальний документ, де вказуєш свої дані, час і дату виходу. Якщо порушити карантин – діє система штрафів. Поліція контролює виконання карантинних заходів", – розповіла Ксенія Пивоварова .
Порожній Шатель-Гійон

Порожній Шатель-Гійон

За словами дівчини, жителі міста Шатель-Гійон до ситуації з коронавірусом відносяться дуже серйозно:

"Населення, в основному, розуміє необхідність вжитих заходів і серйозність ситуації. Також, судячи по порожніх вулицях і дотриманню заходів в громадських місцях (магазини, аптеки), ми всі є часткою однієї великої справи в боротьбі з вірусом. Люди це розуміють і усвідомлюють".
Місто в регіоні Овернь

Місто в регіоні Овернь

Вартість продуктів харчування, непродовольчих товарів і лікарських засобів у Франції не стала вище:

"Ціни на ліки та їжу не підвищили. Такі ж, як і до карантину - ми регулярно закуповуємося їжею і товарами першої необхідності".
Городяни практично не виходять на вулицю

Городяни практично не виходять на вулицю

У французькій столиці сьогодні досить спокійний настрій серед жителів. Як розповіла Наталія Корнієнко, яка вже багато років проживає в Парижі, влада країни виконує свій обов'язок і контролює ситуацію, на скільки це сьогодні можливо:

"У перший день перед карантином був ажіотаж в плані покупки продуктів, скуповували весь рис і макарони. Але міністр виступив по телебаченню і попросив не турбуватися, на складах багато продуктів – їх вистачить на цілий рік. Людям стало все зрозуміло і все увійшло в свій ритм . Жителі Франції зрозуміли, що панікувати не потрібно, необхідно вжити заходів обережності і залишатися вдома, щоб виконувати всі рекомендації".
Ситуація на початку карантину

Ситуація на початку карантину

Facebook: Lyly Liliana

Крім того, щоб вийти на вулицю – житель Франції зобов'язаний заповнити і по потребі надати декларацію:

Декларація, яку потрібно заповнити перед виходом на французькі вулиці

Декларація, яку потрібно заповнити перед виходом на французькі вулиці

"Поліція контролює, куди і навіщо виходять громадяни країни. Якщо ти виходиш на вулицю без приводу, то тебе чекає штраф від 200 €. Завжди галасливі і багатолюдні вулиці Парижа стали порожніми і тихими".
Париж, район 17

Париж, район 17

На площі Шарля де Голля до карантину завжди було багатолюдно

На площі Шарля де Голля до карантину завжди було багатолюдно

Французи вірять, що спільними зусиллями вірус буде переможений

Французи вірять, що спільними зусиллями вірус буде переможений

Дотримуйтесь цих заходів безпеки

Дотримуйтесь цих заходів безпеки

Як розповіла Наталія Корнієнко, в Парижі діють соціальні служби, в які можна звернутися і безкоштовно отримати базові продукти харчування: молоко, макаронні вироби, овочі, фрукти, крупи.

"Багато парижан перейшли на віддалену роботу. Деяких працівників звільнили (мотив – короновірус), але це торкнулося в основному тих, у кого тимчасовий контракт, а не постійний. Ті, у кого в контракті був прописаний вірус, мають право стати на біржу праці і отримувати суму, рівну приблизно половині стандартної зарплати. Наприклад, якщо ти отримував 2000 € – на біржі будуть виплачувати 1000 € ".

Як і в Україні, дошкільнята, школярі та студенти Франції навчаються дистанційно. Крім того, один із батьків під час карантину має право взяти відпустку для догляду за дитиною. В даному випадку держава також оплачує таку відпустку.

Метро пустує

Метро пустує

Люди не хочуть ризикувати життям

Люди не хочуть ризикувати життям

Залишайтеся вдома і бережіть своє здоров'я

Залишайтеся вдома і бережіть своє здоров'я

Медичні маски, рукавички і антисептики в продажу є. Парижани рідко виходять на вулиці, тому дефіцит захисних засобів в аптеках не спостерігається.

В аптеках Парижа досить масок і антисептиків

В аптеках Парижа досить масок і антисептиків

Мешканка Парижа Lyly Liliana передала атмосферу порожнього міста в своїх фото:

У Франції велика кількість смертей через коронавірус

У Франції велика кількість смертей через коронавірус

Facebook: Lyly Liliana

У Парижі прийняті жорсткі карантинні заходи

У Парижі прийняті жорсткі карантинні заходи

Facebook: Lyly Liliana

Люди практично не виходять на вулиці

Люди практично не виходять на вулиці

Facebook: Lyly Liliana

Завжди галасливий Париж спорожнів

Завжди галасливий Париж спорожнів

Facebook: Lyly Liliana

Але все ж, весняна Франція дивує своєю красою

Але все ж, весняна Франція дивує своєю красою

Facebook: Lyly Liliana

Поліція Франції контролює городян

Поліція Франції контролює городян

Facebook: Lyly Liliana

Французи довіряють владі і зберігають спокій

Французи довіряють владі і зберігають спокій

Facebook: Lyly Liliana

На вулиці Ріволі зовсім немає людей

На вулиці Ріволі зовсім немає людей

Facebook: Lyly Liliana

Патруль виконує свій обов'язок

Патруль виконує свій обов'язок

Facebook: Lyly Liliana

Не забувайте допомагати людям похилого віку

Не забувайте допомагати людям похилого віку

Facebook: Lyly Liliana

Вигул собак дозволено

Вигул собак дозволено

Facebook: Lyly Liliana

Безпека на першому місці

Безпека на першому місці

Facebook: Lyly Liliana

І тільки голуби гуляють по місту

І тільки голуби гуляють по місту

Facebook: Lyly Liliana

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як живуть дніпряни в Німеччині під час карантину.

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Автор
Яна Коваль
Теми
Україна - Франція Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Дніпро
Теги
Подорожі Європою подорожі заробітчани карантин безпека новини
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