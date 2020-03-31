Як дніпряни живуть за кордоном під час епідемії коронавірусу. Франція

Багато жителів Дніпра не встигли повернутися в Україну під час епідемії коронавірусу, інші – залишилися на заробітках або ж давно проживають в інших країнах.

OBOZREVATEL підготував для вас серію матеріалів, в яких дніпряни, які залишилися за кордоном під час карантину, ексклюзивно розкажуть про ситуаціях в своїх країнах.

Коронавірус у Франції: як проходить карантин для дніпрян і українців Facebook: Lyly Liliana

За даними Міністерства охорони здоров'я Франції, за останню добу в європейській країні від COVID-19 померли 418 осіб. З початку епідемії у Франції зареєстровано 3024 смерті.

З симптомами коронавірусу в лікарнях Франції зараз знаходиться майже 21 000 пацієнтів. Протягом останньої доби ця кількість зросла на 1600 осіб.

Дніпрянка Ксенія Пивоварова акцентує: вся Франція знаходиться на строгому карантині. Так, в місті Шатель-Гійон (регіон Овернь) виходити з дому можна тільки з певних причин:

в супермаркет за продуктами;

в аптеку або до лікаря;

по невідкладним сімейними обставинами;

на роботу (в основному всі на віддаленій роботі, де це можливо);

дозволений вигул собак;

можна сходити до родичів, які вимагають невідкладного догляду;

є можливість відправитися на пробіжку (тільки 1 раз в день, на 1 годину, в радіусі 1 км від будинку).

"Коли виходиш з дому, по всім перерахованим вище причинам без винятку, з собою необхідно мати заповнений спеціальний документ, де вказуєш свої дані, час і дату виходу. Якщо порушити карантин – діє система штрафів. Поліція контролює виконання карантинних заходів", – розповіла Ксенія Пивоварова .

Порожній Шатель-Гійон

За словами дівчини, жителі міста Шатель-Гійон до ситуації з коронавірусом відносяться дуже серйозно:

"Населення, в основному, розуміє необхідність вжитих заходів і серйозність ситуації. Також, судячи по порожніх вулицях і дотриманню заходів в громадських місцях (магазини, аптеки), ми всі є часткою однієї великої справи в боротьбі з вірусом. Люди це розуміють і усвідомлюють".

Місто в регіоні Овернь

Вартість продуктів харчування, непродовольчих товарів і лікарських засобів у Франції не стала вище:

"Ціни на ліки та їжу не підвищили. Такі ж, як і до карантину - ми регулярно закуповуємося їжею і товарами першої необхідності".

Городяни практично не виходять на вулицю

У французькій столиці сьогодні досить спокійний настрій серед жителів. Як розповіла Наталія Корнієнко, яка вже багато років проживає в Парижі, влада країни виконує свій обов'язок і контролює ситуацію, на скільки це сьогодні можливо:

"У перший день перед карантином був ажіотаж в плані покупки продуктів, скуповували весь рис і макарони. Але міністр виступив по телебаченню і попросив не турбуватися, на складах багато продуктів – їх вистачить на цілий рік. Людям стало все зрозуміло і все увійшло в свій ритм . Жителі Франції зрозуміли, що панікувати не потрібно, необхідно вжити заходів обережності і залишатися вдома, щоб виконувати всі рекомендації".

Ситуація на початку карантину Facebook: Lyly Liliana

Крім того, щоб вийти на вулицю – житель Франції зобов'язаний заповнити і по потребі надати декларацію:

Декларація, яку потрібно заповнити перед виходом на французькі вулиці

"Поліція контролює, куди і навіщо виходять громадяни країни. Якщо ти виходиш на вулицю без приводу, то тебе чекає штраф від 200 €. Завжди галасливі і багатолюдні вулиці Парижа стали порожніми і тихими".

Париж, район 17

На площі Шарля де Голля до карантину завжди було багатолюдно

Французи вірять, що спільними зусиллями вірус буде переможений

Дотримуйтесь цих заходів безпеки

Як розповіла Наталія Корнієнко, в Парижі діють соціальні служби, в які можна звернутися і безкоштовно отримати базові продукти харчування: молоко, макаронні вироби, овочі, фрукти, крупи.

"Багато парижан перейшли на віддалену роботу. Деяких працівників звільнили (мотив – короновірус), але це торкнулося в основному тих, у кого тимчасовий контракт, а не постійний. Ті, у кого в контракті був прописаний вірус, мають право стати на біржу праці і отримувати суму, рівну приблизно половині стандартної зарплати. Наприклад, якщо ти отримував 2000 € – на біржі будуть виплачувати 1000 € ".

Як і в Україні, дошкільнята, школярі та студенти Франції навчаються дистанційно. Крім того, один із батьків під час карантину має право взяти відпустку для догляду за дитиною. В даному випадку держава також оплачує таку відпустку.

Метро пустує

Люди не хочуть ризикувати життям

Залишайтеся вдома і бережіть своє здоров'я

Медичні маски, рукавички і антисептики в продажу є. Парижани рідко виходять на вулиці, тому дефіцит захисних засобів в аптеках не спостерігається.

В аптеках Парижа досить масок і антисептиків

Мешканка Парижа Lyly Liliana передала атмосферу порожнього міста в своїх фото:

У Франції велика кількість смертей через коронавірус Facebook: Lyly Liliana

У Парижі прийняті жорсткі карантинні заходи Facebook: Lyly Liliana

Люди практично не виходять на вулиці Facebook: Lyly Liliana

Завжди галасливий Париж спорожнів Facebook: Lyly Liliana

Але все ж, весняна Франція дивує своєю красою Facebook: Lyly Liliana

Поліція Франції контролює городян Facebook: Lyly Liliana

Французи довіряють владі і зберігають спокій Facebook: Lyly Liliana

На вулиці Ріволі зовсім немає людей Facebook: Lyly Liliana

Патруль виконує свій обов'язок Facebook: Lyly Liliana

Не забувайте допомагати людям похилого віку Facebook: Lyly Liliana

Вигул собак дозволено Facebook: Lyly Liliana

Безпека на першому місці Facebook: Lyly Liliana

І тільки голуби гуляють по місту Facebook: Lyly Liliana

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як живуть дніпряни в Німеччині під час карантину.

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