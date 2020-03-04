Вступ до ВНЗ Дніпра: як підготуватися і скільки коштує

Вступ до вищого навчального закладу – важливий крок у житті кожного. Щоб навчатися на бюджетній основі, необхідно ретельно підготуватися.

OBOZREVATEL розповість, як випускникам Дніпра підготуватися до здачі ЗНО та вступу до вищого навчального закладу, і у скільки це обійдеться.

Вступ до ВНЗ Дніпра postupi.online

Підготовка до ЗНО онлайн

У 2020 році зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 21 травня тестом з математики, а також в травні випускники шкіл складуть тести з української мови та літератури та фізики. ЗНО з інших предметів відбудеться з 1 червня по 15 червня 2020 року.

У Дніпрі випускники можуть почати готуватися до ЗНО вже зараз.

При підготовці до здачі тестів учні можуть скористатися безкоштовною онлайн-базою тестів зовнішнього незалежного оцінювання.

Так, на сайті "ЗНО онлайн" розміщені всі тести, які проходили абітурієнти під час зовнішнього незалежного оцінювання 2009-2019 років, а також тести, які пропонувалися абітурієнтам під час пробного ЗНО 2009-2019 років.

ЗНО онлайн

Підготовка до ЗНО при ВНЗ Дніпра

У багатьох вищих навчальних закладах Дніпра існують підготовчі курси з підготовки до ЗНО.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Навчально-методичний центр довузівської підготовки ДНУ імені Олеся Гончара здійснює підготовку до ЗНО якості освіти та вступу до університету на підготовчих курсах.

Підготовчі курси здійснюють підготовку до ЗНО з таких предметів:

Математика;

Фізика;

Хімія;

Біологія;

Географія;

Історія України;

Українська мова і література;

Іноземні мови.

За вечірньою та заочною формами навчання терміном:

8 місяців – початок занять: вересень, жовтень;

6 місяців – початок занять: листопад, грудень;

3 місяці – початок занять: січень, лютий.

Відзначимо, що заняття на підготовчих курсах проводяться відповідно до розкладу.

Детальну інформацію можна дізнатися за телефоном: 056-766-49-53, 066-337-21-06.

Підготовка до ЗНО Vgorode.ua

Малий університет ДНУ

Малий університет здійснює навчання учнів 6-11 класів з таких предметів: математика, фізика, біологія, хімія, історія України, географія, українська мова, українська література, англійська мова. Також тут надають можливість безкоштовного відвідування демонстраційних занять з японської та китайської мов.

Учні забезпечуються методичною літературою, тренувальними вправами, контрольними роботами.

Термін навчання – 7 місяців (з жовтня по квітень включно), заняття проводяться в неділю. Кількість учнів в групах – 15.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ здійснює набір на підготовчі курси з таких дисциплін:

Історія України;

Українська мова і література;

Іноземна мова;

Математика;

Географія;

Біологія.

Термін навчання: 6 місяців, 4 місяці і 2 місяці.

Дні занять: субота/неділя, з 09:00.

Також в ДДУВС є підготовчі курси для вступу на магістратуру за фахом "Право". Заняття починаються з 14 березня.

Навчання відбуватиметься з дисциплін:

Кримінальне та кримінально-процесуальне право України;

Цивільне та цивільно-процесуальне право України;

Адміністративне і конституційне право України;

Міжнародне публічне право;

Міжнародна захист прав людини;

Іноземна мова;

Загальні навчальні юридичні компетентності.

Термін навчання: 3 місяці.

Необхідні документи: копія документа, що посвідчує особу (паспорт) та ІПН.

Детальну інформацію можна дізнатися за телефоном: 056-756-46-30, 0562-317-275.

Підготовка до вступу в ВНЗ Новини Полтавщини

Університет імені Альфреда Нобеля

Центр підготовки до ЗНО проводить курси з підготовки з наступних предметів:

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова (англійська);

Історія України;

Географія;

Біологія.

Форма навчання:

Вечірня: 16:00-18:50 з понеділка по п'ятницю.

Субота: 8:30-18:00.

Курси починаються в жовтні 2020 року. За детальною інформацією можна звернутися до приймальної комісії на початку вересня 2020 року, а також за телефоном: 050-340-16-61, 098-138-44-80.

Підготовка до вступу в ВНЗ posvita.com.ua

Український державний хіміко-технологічний університет

Підготовка проводиться з таких предметів:

Математика;

Фізика;

Хімія;

Біологія;

Українська мова і література;

Англійська мова;

Історія України.

Набір на 4-місячні курси відбувається протягом грудня-січня.

Вартість навчання складає 867 гривень за один предмет за весь період навчання.

За детальною інформацією можна звертатися за телефоном: 066-048-05-34, 097-720-01-15.

Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна

Університет проводить підготовку до ЗНО, а також додає додаткові бали при вступі на всі технічні спеціальності:

Математика;

Фізика;

Українська мова.

Для оформлення на курси необхідно надати ксерокопію паспорта учня або свідоцтва про народження.

За детальною інформацією можна звертатися за телефоном: 056-793-19-20, 066-880-83-75.

Підготовка до вступу в ВНЗ Znanie-courses.com.ua

Дніпропетровська академія музики ім. Глінки

В академії проводять підготовчі курси по сольфеджіо.

Для вступників з центральних музичних шкіл заняття проводять щопонеділка з 17:00 до 18:00.

Для вступників з музичних шкіл Дніпра заняття проходять по четвергах з 16:00 до 17:00.

Відзначимо, що підготовчі курси абсолютно безкоштовні.

За детальною інформацією можна звертатися за телефоном: 056-720-92-77, 056-720-92-78.

Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України

На підготовчих курсах Дніпропетровської медичної академії для підготовки до ЗНО навчання проводиться з таких дисциплін:

Біологія;

Українська мова і література;

Хімія;

Математика.

Абітурієнт самостійно вибирає кількість предметів, які бажає вивчати.

Заняття на курсах проводять висококваліфіковані викладачі, що мають великий досвід роботи із вступниками.

На курси приймаються особи, що мають середню освіту, учні шкіл та медичного коледжу.

Для того щоб потрапити на підготовчі курси, необхідно заповнити заяву-анкету на сайті академії.

За детальною інформацією можна звертатися за телефоном: 056-371-07-78.

Підготовка до вступу в ВНЗ zno.kiev.ua

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В даному університеті присутній Інститут довузівської підготовки. Тут абітурієнти вивчають українську мову та літературу, математику, фізику, біологію, хімію, історію України. Навчальні програми розраховані на 150 годин.

Для абітурієнтів, які вступають на освітні програми спеціальностей, в загальній рейтинговій оцінці додається до 10 балів до конкурсного бала вступника:

"Екологія";

"Харчові технології";

"Технології захисту навколишнього середовища",

"Будівництво та громадянська інженерія";

"Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології";

"Агрономія";

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва";

"Садово-паркове господарство";

"Водні біоресурси і аквакультура";

"Агроінженерія".

Навчання здійснюється на договірній основі за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Комплектування груп починається з кінця серпня.

Заняття проводяться з жовтня (листопада) по травень по суботах (з 10:00 до 16:10).

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 097-308-68-35.

Національна металургійна академія України

В академії існують курси підготовки до вступу до вищих навчальних закладів. Авторські методики викладачів дозволяють в стислі терміни пройти програму з 5 по 11 клас, систематизувати вже наявні знання і підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.

Викладачі підготують до незалежного тестування відповідно до вимог і методикам Українського центру оцінки якості освіти.

В академії працюють підготовчі курси з математики, української мови та літератури, фізики, хімії, історії України, іноземної мови (вибір предметів за бажанням).

Термін навчання: 7, 6 і 3 місяці.

Заняття проводяться у зручний для вас час. Для іногородніх вступників – один раз в тиждень (в суботу).

Абітурієнтам, які закінчили підготовчі курси, вручаються сертифікати за результатами підсумкової атестації. Також випускники курсів мають можливість отримання додаткових балів при зарахуванні на технічні спеціальності, екологію та професійну освіту.

Відзначимо, що формування груп здійснюється на постійній основі.

Для зарахування на курси необхідні наступні документи: паспорт одного з батьків, копія паспорта абітурієнта, одне фото 3х4.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном: 056-744-70-51, 068-544-25-85.

Підготовка до вступу в ВНЗ znatokkids.com.ua

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Підготовче відділення проводить підготовку за наступними напрямками:

Підготовчі курси – грунтовна підготовка протягом 6-9 місяців по суботньо-вечірній формі одночасно з навчанням в 11 класі або протягом двох років по суботній формі одночасно з навчанням в 10-11 класах.

Навчання по суботній формі – це можливість пройти поглиблену підготовку з української мови та літератури, англійської мови, математики, географії, хімії та фізики для школярів, і, таким чином, якісно підготуватися до вступу і навчання в університеті.

Регіональні навчальні центри – підготовка протягом 5-9 місяців по суботній або вечірній формі одночасно з навчанням в 11 класі в шкільних закладах Дніпропетровської області.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном: 744-14-11, 47-08-10.

Університет митної справи та фінансів

В даному університеті підготовчі курси тривають 7 місяців.

Вартість курсів:

Підготовчі курси (7 місяців) – 6507 гривень.

Підготовчі курси з математики (7 місяців) – 1311 гривень.

Підготовчі курси з історії України (7 місяців) – 1186 гривень.

Підготовчі курси з української мови та літератури (7 місяців) – 1186 гривень.

Підготовчі курси з іноземної мови (англійська) (7 місяців) – 1513 гривень.

Підготовчі курси з географії (7 місяців) – 1311 гривень.

Для реєстрації на навчання слід подати:

Відповідну заяву;

Копію паспорта та ІПН (платника і дитини);

Квитанцію про оплату навчання (після укладення договору).

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном: 756-05-00, 098-451-01-82, 066-510-01-35.

Підготовка до вступу в ВНЗ oxfordklass.com

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

В академії на підготовчих курсах кількість предметів, день тижня і тривалість навчання визначає сам учень. Протягом навчального року зі вступниками проводиться виховна робота, здійснюється контроль засвоєння навчального матеріалу, облік успішності і відвідуваності занять, влаштовуються батьківські збори.

Для зарахування на підготовчі курси необхідно надати:

Ксерокопію першої, другої сторінок паспорта та сторінки з пропискою одного з батьків;

Ксерокопію ідентифікаційного коду одного з батьків.

Вартість підготовчих курсів:

Українська мова (28 занять за 7 місяців) – 2100 гривень.

Математика (28 занять за 7 місяців) – 2100 гривень.

Українська література (27 занять за 3 місяці) – 600 гривень.

Фізика (28 занять за 7 місяців) – 2100 гривень.

Малюнок (32 навчальні години за один місяць) – 1 тисячу гривень.

Малюнок (32 заняття за 8 місяців) – 6400 гривень.

Малюнок (24 заняття за 6 місяців) – 4800 гривень.

Індивідуальне заняття (8 навчальних годин) – 760 гривень.

Підготовка іноземних громадян (874 навчальні години) – 1100 доларів.

Відзначимо, дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа послуги з навчання надаються на безоплатній основі.

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Репетиторство в Дніпрі

У Дніпрі є безліч репетиторських шкіл і репетиторів на дому, які допоможуть підготувати випускника до здачі ЗНО та вступу до вищого навчального закладу.

Так, вартість підготовки до ЗНО в репетиторських центрах Дніпра залежить від вибору предмета, який Ви хочете вивчати.

Іноземні мови – середня вартість – 160-180 гривень за заняття.

Математика – середня вартість – 170-190 гривень за заняття.

Фізика, хімія, біологія, географія та інші предмети – середня вартість – 160-180 гривень за заняття.

У репетиторських центрах Дніпра Ви можете самі обрати зручний для себе графік і відвідувати заняття 2-3 рази на тиждень.

Одне заняття триває 45-60 хвилин і кожен учень навчається за індивідуальною програмою, яку йому складуть.

Також навчання проходить за авторськими матеріалами репетиторських центрів. А для більшої зацікавленості в навчанні викладачі центрів проводять заняття в ігровій формі.

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Крім цього, підготувати до ЗНО та вступу до ВНЗ допоможуть репетитори на дому.

Ціни на послуги таких репетиторів варіюються від 100 до 300 гривень. Все залежить від рівня професійної підготовки викладача і вибору предмета.

У Дніпрі послуг репетиторів дуже багато

У Дніпрі послуг репетиторів дуже багато

Якщо Ви хочете отримати структуровану підготовку з кількох предметів, то в Дніпрі за це доведеться заплатити за одне заняття близько 500 гривень. Час проведення заняття – 60 хвилин.

У Дніпрі послуг репетиторів дуже багато

Послуги репетиторів в Дніпрі

Послуги репетиторів в Дніпрі

Як повідомляв OBOZREVATEL, щоб отримати якісну освіту в Дніпрі, необхідно закінчити вищий навчальний заклад і отримати відповідний диплом. Так як з кожним роком бюджетних місць стає все менше, то дніпряни йдуть вчитися за контрактом. Стало відомо, скільки коштує контракт у вузах Дніпра.

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