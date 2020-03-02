"Вийшла! Або викину сам!" У Дніпрі агресивні водії маршруток нагло виганяють пенсіонерів

У Дніпрі водії маршруток хамлять пасажирам і виганяють їх з салону. Подібним чином маршрутчики роблять і з пенсіонерами, які хочуть скористатися пільговим проїздом.

OBOZREVATEL розповість кілька історій про те, як водії виганяють пенсіонерів з салону маршруток і ігнорують їх. Що загрожує порушникам і куди скаржитися в Дніпрі – читайте далі.

У Дніпрі агресивні водії маршруток нагло виганяють пенсіонерів

"Я хіба винен, що вони у мене деб@ли?"

"Зайшла за мною по черзі літня жінка і запитала водія чи можна проїхати за посвідченням. На що цей "чудо-водій" висадив жінку з маршруту.

Йому поставили запитання: "Чи є пасажири, які їдуть за пільгою?!" Хтось говорив, що є, а хтось, що немає.

Я стояла поруч з ним, нахилилася і запитала, чи є у водія мама?! На що отримала відповідь: "Якщо така розумна, заплатила б сама!"

Я пізно зорієнтувалася від таких розборок, щоб заплатити за проїзд за жінку.

Але чого повинен платити хтось, якщо це право пенсіонери заробили!? Я згодна з тим, що є екземпляри, яким все дозволено...

Заступилися за жінку більшість людей в автобусі, на що отримали характеристики хто і чим повинен займатися в житті. Те як далі ми доїхали до кінцевої можете собі тільки уявити...

Ми подзвонили керівникові цього маршруту, на що отримали таку відповідь: "Я хіба винен, що вони у мене деб@ли? Він прийшов до мене з довідкою, що він осудний. У мене стоїть 150 одиниць техніки, вони не виходять на маршрут, у них зарплата маленька і т.д. Ви хочете, щоб не виїжджав маршрут? Ну тоді будете ходити пішки!"

Водії, ми вам довіряємо свої життя, сідаючи до вас в транспорт, будь ласка, залишайтеся людьми!", – розповіла мешканка Дніпра Оксана.

У Дніпрі агресивні водії маршруток нагло виганяють пенсіонерів Судово-юридична газета

"Стій, бабуся, на морозі в снігу на зупинці, і чекай милості"

"У Дніпрі водій маршрутки закрив двері перед літньою жінкою. Коли його попросили двері відкрити - сказав, що всі, хто хотів їхати, вже сіли в автобус.

Літня жінка пару хвилин (поки автобус стояв на зупинці) стукала в двері, водій в цей час жваво відгавкувався від пасажирів, але жінці двері так і не відкрив.

Літня жінка так і залишилася стояти на зупинці. Вона - пенсіонерка. А в елітних автобусах цього маршруту для такої категорії населення місць немає.

Альтернатива даній маршрутці – тролейбус. Але він так рідко і непередбачувано ходить, що розраховувати на нього не доводиться.

Ось і виходить, що в маршрутку пенсіонерів не беруть, тролейбуса немає. Тому стій, бабуся, на морозі в снігу на зупинці, і чекай милості.

Такі сумні ситуації я спостерігаю регулярно протягом шести років. Багато разів оплачувала проїзд літніх людей, заводилася-соромила водіїв. Але їм, схоже, пофігу. Моральні виродки! І не для них закон писаний", – розповіла дніпрянка Вікторія.

У Дніпрі агресивні водії маршруток нагло виганяють пенсіонерів Час Пік

"Ви за себе заплатили, ось і їдьте"

"У Дніпрі дідусь приблизно 75-ти років з паличкою хотів зайти в маршрутку. Водій демонстративно закрив перед ним двері і продовжував стояти на зупинці.

На прохання дівчини впустити чоловіка при тому, що вона хотіла за нього заплатити, маршрутчик хамськи відповів: "Ви за себе заплатили, ось і їдьте".

Світлофор спрацював, маршрутка поїхала. А літній чоловік залишається стояти на зупинці під накрапуючим дощем. У мене всередині буря обурення, і єдине, про що я зараз думаю – це як так виходить? Який Євросоюз?!

Так ганчірками нас гнати, в Африку. Хоча ні, навіть там, в економічно відсталих країнах, суспільство поважає старість і немічність", – розповіла мешканка Дніпра Олександра.

У Дніпрі агресивні водії маршруток нагло виганяють пенсіонерів Politeka

"Ледь не збив відкритими дверима"

"Продовження історій про "хороших" маршрутчиків. Водій не впустив в маршрутку бабусю. Половина місць в салоні точно були вільними! І жодного пільговика в маршрутці не було.

Але водій не просто не впустив, а мало не збив відкритими дверима пенсіонерку.

Я вийшла на наступній зупинці, почала фотографувати номер. Коли водій побачив телефон, почав різко від'їжджати з місця", – розповіла дніпрянка Ольга.

У Дніпрі агресивні водії маршруток нагло виганяють пенсіонерів Politeka

"Бив руками, перекривав шлях до виходу, і не випустив з маршрутки"

Також був випадок, коли в Дніпрі водій маршрутки підняв руку на пенсіонерку:

"Водій маршрутки не захотів везти двох пенсіонерів, жінку з чоловіком, хоча в салоні пільговиків не було. Люди похилого віку все ж сіли в маршрутку. Тоді водій почав вимагати з них гроші.

Пенсіонери відмовилися, так як в маршрутці передбачено два пільгових місця для безкоштовного проїзду.

Коли жінка доїхала до потрібної зупинки і намагалася вийти, водій почав бити її руками, перегороджуючи шлях до виходу, і не випустив її з транспортного засобу. Свої дії він пояснив тим, що якщо вони можуть їздити безкоштовно, то будуть їхати до самого тупика маршрутки".

Після цього водія відразу ж зняли з маршруту і змусили пояснювати свою поведінку. При поясненні чоловік став звинувачувати жінку похилого віку. В результаті маршрутника звільнили.

У Дніпрі агресивні водії маршруток нагло виганяють пенсіонерів NewsRoom

"Нехай на трамвай йде"

Водій маршрутки зупинився на зупинці вул. Давидова, відкрив двері, я зайшла, і різко закрив і рушив.

На питання: "Там же жінка була! Чому ви закрили перед нею двері?" Воно відповіло: "Нехай на трамвай йде, знаю я таких пільговиків".

Виявилося, що у "воно" совісті немає, так як він ще й почав грубіянити. Я вже мовчу, що порушує водій по-страшному, рух починає на жовтий! Наші скарги хоч якось розглядають? Або і так піде?", – повідомила мешканка Дніпра Алла.

У Дніпрі агресивні водії маршруток нагло виганяють пенсіонерів Cxid.info

"Йому навіть на базарі не можна працювати!"

"У Дніпрі водій намагався вигнати жінку пільговика, при тому, що в салоні не виявилося жодного по пільговому проїзду. Також лаявся матом, коли в салоні були діти.

Я розумію, що працювати нікому. Але тримати таких "працівників", щонайменше, неповага до людей, йому навіть на базарі не можна працювати!", – повідомив дніпрянин Дмитро.

У Дніпрі агресивні водії маршруток нагло виганяють пенсіонерів Северная неделя

"На посвідченні не написано "За вiком""

"У Дніпрі при виїзді з кінцеврї зупинки водій маршрутки почав грубіянити жінці з посвідченням. Виганяв з маршрутки, так як у неї на посвідченні не написано "За вiком".

Я вважаю неприпустимим водієві замість уваги за дорогою кричати на пасажирів і виганяти їх з маршрутки!", – розповіла мешканка Дніпра Юлія.

"Вийшла! Або викину сам!"

"У Дніпрі на одній із зупинок зайшла бабуся, показала пенсійний, і водій проїхав хвилини дві, потім зупинив маршрутку і сказав їй: "Виходь! Пільговиків вся маршрутка!"

Коли запитали хто пільговик, в маршрутці крім цієї жінки нікого не було. Після цього водій сказав: "Вийшла! Або викину сам!"

Вона попросила, щоб він висадив її хоча б на зупинці, і сказала, що їй 86 років і їй важко ходити. В результаті водій вийшов і виштовхнув її (не на зупинці).

У той час, коли люди почали обурюватися, маршрутчик почав всіх крити матом і виганяти.

Ось у мене питання: чи не офігєлі водії? Чому пільговиків і пенсіонерів взагалі не беруть? Вони не думають, що і вони будуть пенсіонерами, і до них буде таке ж відношення!", – повідомила дніпрянка Ольга.

У Дніпрі агресивні водії маршруток нагло виганяють пенсіонерів Sputnik Молдова

"Кричав і посилав на тролейбус"

"У Дніпрі водій однієї з маршруток вигнав двох пенсіонерів з інвалідністю з салону автобуса.

При цьому він кричав на них і ті змушені були вийти. Хоча їм їхати треба було пару зупинок.

І після цього водій не брав жодного пільговика. Кричав на них і посилав на тролейбус. Доки це буде нормою в наших маршрутках?", – висловилася небайдужа мешканка Дніпра.

У Дніпрі агресивні водії маршруток нагло виганяють пенсіонерів Oka.FM

Що загрожує водіям

Як розповів OBOZREVATEL глава профспілки автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий, звільнити таких водіїв неможливо:

"Таким водіям загрожує тільки догана. На сьогоднішній день звільняти водіїв автотранспортні підприємства собі дозволити не можуть, так як їх катастрофічно не вистачає", – прокоментував Тонконогий.

Він зазначив, якщо в подібних випадках водіїв звільнятимуть, то тоді нікому буде сісти за кермо:

"Водіям передбачені штрафи у вигляді позбавлення премії", – додав глава профспілки.

Куди скаржитися в Дніпрі

У Дніпрі поскаржитися на хамську поведінку водіїв маршруток можна в автотранспортне підприємство. Телефон зазначений в салоні кожного маршруту.

Також залишити скаргу можна на гарячій лінії міського голови Дніпра: +38056-732-12-12; +38095-732-12-12; +38096-732-12-12; +38073-732-12-12.

Крім цього, скаржитися на водіїв маршруток можна в Міський транспортний чат в Telegram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зв'язку з появою соціальних проблем, більшість жителів Дніпра потрапляють в пільгову категорію і отримують допомогу від держави. Стало відомо, які пільги передбачені для дніпрян і на що вони мають право.

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