Відпустка 2020: скільки коштує зібратися на відпочинок жителям Дніпра

Літо – прекрасний час для того, щоб взяти відпустку і поїхати на відпочинок до моря. Але перед цим необхідно скласти список і придбати безліч речей.

Скільки коштує зібратися на відпочинок жителям Дніпра – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL .

Аптечка

В першу чергу, на відпочинок необхідно взяти аптечку з лікарськими препаратами. У житті можуть бути різні ситуації і тому аптечка завжди повинна бути під рукою.

Дешевше і простіше жителям Дніпра буде купити вже готову аптечку з усіма необхідними ліками.

Зазвичай до складу такої аптечки входить все, що потрібно для проведення штучного дихання, зупинки кровотечі, обробки і перев'язки ран, антисептичні та допоміжні засоби, довідник з надання першої долікарської допомоги та рекомендації щодо застосування медичних препаратів.

Середня вартість готової аптечки в Дніпрі – 200-250 гривень.

Аптечка на море. Фото "Делюкс Вояж"

Гігієнічні засоби

Для поїздки на море також необхідно обов'язково взяти гігієнічні засоби. Адже незалежно від ситуації завжди потрібно дотримуватися правил гігієни та догляду за собою.

Список гігієнічних засобів і їх середня вартість у Дніпрі:

Вологі серветки – 25 гривень;

Сухі серветки – 20 гривень;

Зубна паста – 45 гривень;

Зубна щітка – 20 гривень;

Мило – 30 гривень;

Шампунь – 50 гривень;

Гель для душа – 40 гривень;

Бритва – 120 гривень;

Гель для гоління – 75 гривень;

Туалетний папір – 6 гривень;

Гребінець – 30 гривень;

Ватяні палички – 15 гривень;

Ватяні диски – 20 гривень;

Крем для засмаги – 60 гривень.

В середньому гігієнічні засоби для жителів Дніпра обійдуться в 560 гривень.

Гігієнічні засоби на море. Фото "Ostrovok.ru"

Одяг та інші речі

Що брати з собою з одягу – вибір кожного. Але головне взяти кілька змінних футболок, нижню білизну, шорти, головні убори, сонцезахисні окуляри, купальник, а також зручне взуття.

Крім того, необхідно придбати дорожню сумку, покривало, надувний матрац і рушники. Середня вартість цих речей у Дніпрі:

Дорожня сумка – 500 гривень;

Покривало – 200 гривень;

Надувний матрац – 400 гривень;

Рушник – 100 гривень.

Загальна сума такого набору в Дніпрі вийде близько 1200 гривень.

Речі на море. Фото "sumki.guru"

Важливо відмітити! Перед подорожжю не забудьте взяти з собою документи, що підтверджують особу, а також засоби індивідуального захисту – маски, рукавички та антисептик.

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