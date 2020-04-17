Великодній кошик 2020: у скільки обійдеться в Дніпрі

Цього року через загальнонаціональний карантин жителям Дніпра доведеться відзначати Великдень вдома. Але багато городян не змінюють традиціям і активно готуються до святкування.

У скільки обійдеться в 2020 році великодній кошик в Дніпрі – читайте далі в нашому матеріалі.

Великодній кошик 2020 caritas.kharkiv.ua

Що кажуть експерти

Як повідомляє директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко, в цьому році великодній кошик в середньому по Україні обійдеться близько 801 гривень.

"Це залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пов'язаних з подорожчанням молока, вершкового масла, борошна і цукру, збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств, а також ситуативним сплеском цін на продукти на хвилі паніки через введення карантину у зв'язку з епідемією коронавируса COVID-19", – зазначив експерт.

За даними наукового центру, в середньому великодній кошик в Дніпропетровській області обійдеться близько 729 гривень.

Великодній кошик 2020 Південний Федеральний

Що входить до пасхального кошика і які ціни в Дніпрі

OBOZREVATEL вирішив перевірити особисто, у скільки обійдеться продуктовий набір на Великдень. Так, у великодній кошик жителі Дніпра повинні покласти наступні продукти:

Паска – 120 гривень;

Яйця – 25 гривень/10 штук;

Сир – 80 гривень/кг;

Вино – 70 гривень;

Сіль – 10 гривень/упаковка;

Ковбаса – 80 гривень/кг;

Буженина – 250 гривень/кг;

Сало – 130 гривень/кг;

Хрін – 15 гривень;

Овочі – помідори близько 50 гривень/кг, огірки близько 40 гривень/кг.

Загальна середня вартість такого великоднього кошика в Дніпрі обійдеться близько 870 гривень. Звичайно, якщо добре пошукати, то можна купити продукти і дешевше.

Великодній кошик 2020 Корреспондент.net

Вартість готових великодніх кошиків в Дніпрі

Щоб зайвий раз не виходити з дому, жителі Дніпра можуть замовити вже готову пасхальну корзину з усіма необхідними продуктами.

Так, жителі Дніпра можуть купити стандартний великодній кошик з мінімальним набором продуктів близько 400 гривень. Туди входить сиров'ялена ковбаса, хрін, корнішони, сіль і пасхальний кекс. Все це Вам упакують в плетений кошик.

Відзначимо, що таку корзину Вам може навіть освятити священик ПЦУ, а також безкоштовно доставлять додому.

Якщо Ви хочете, щоб у Вашому великодньому кошику було більше продуктів, то таке задоволення можна придбати трохи дорожче – близько 500 гривень. У цей набір додадуть ще й вино.

Скріншот Rozetka

Вартість плетених кошиків в Дніпрі

Для того щоб скласти великодній набір, необхідно придбати плетений кошик. У Дніпрі їх вартість залежить від матеріалу і розміру вироба.

Так, стандартний плетений кошик обійдеться в 250-300 гривень. Такий виріб виготовляють з використанням ажурного плетіння і тому він є ємним, міцним і красивим.

Продавці відзначають, що святкові кошики роблять з якісного та екологічно чистого матеріалу, без хімічних домішок і обробок.

Плетені кошики

Також жителі Дніпра можуть придбати кошики ручної роботи з додатковим декором. Середня вартість такого виробу – маленького розміру від 400 гривень, середніх і великих розмірів від 800 гривень і вище.

Найчастіше такі великодні кошики плетуть із соломи, декорують мереживом і штучними квітами, пришивають тканину або покривають водостійкою фарбою.

Деякі продавці відзначають, що такий виріб можна використовувати не тільки в якості пасхального кошика, а й для зберігання різних дрібниць або для флористичних композицій.

"Святкові квіти додають в атмосферу сім'ї радості і благополуччя, піднімають настрій, допомагають налаштувати на почуття радості і затишку. І кожен, хто потрапить в будинок, оформлений таким пасхальним декором, відразу зрозуміє – свято настало", – повідомляють продавці.

Великодній кошик

Великодній кошик

Додаткові прикраси до великоднього кошика

Щоб атмосфера свята відчувалася більше, жителі Дніпра можуть додатково придбати різні прикраси і фігури до великоднього кошика.

Наприклад, декоративна великодня фігура у вигляді кролика, середня вартість якої становить від 250 до 500 гривень. Ціна залежить від розміру виробу. Такі фігури роблять з пінопласту і тканини.

Великодня фігура

Великодні фігури

Крім цього, жителі Дніпра можуть купити кашпо для декоративних композицій у вигляді зайчика з візком. Таке задоволення обійдеться близько 400 гривень.

Кашпо

Також напередодні свята можна придбати м'які іграшки у вигляді великодніх кроликів. Вартість залежить від розмірів виробу.

Зазвичай такі кролики продаються відразу в парі. Середня вартість маленьких кроликів близько 600 гривень, а великих – від 1300 гривень і вище.

М'які іграшки на Великдень

М'які іграшки на Великдень

Для прикраси великоднього кошика також можна придбати декоративні яйця на паличках за 50 гривень.

Декоративні яйця на паличках

Декоративні яйця на паличках

Великодні подарункові набори в Дніпрі

У світле свято хочеться також порадувати і своїх близьких. Тому жителі Дніпра можуть придбати красиві великодні набори за символічну вартість.

Наприклад, рідній людині можна подарувати великодній набір з м'якою іграшкою в кошику. У такий набір входять хлібник – плетений кошик зі знімним чохлом, текстильні серветки і інтер'єрна іграшка.

"Великодні зайчики – мила і забавна великодня іграшка для декору. Набір стане чудовим великоднім подарунком для дітей і дорослих: близьким, колегам, друзям. Всі зайчики виконуються вручну", – відзначають продавці.

Середня вартість такого пасхального набору – 400 гривень.

Подарункові великодні набори

Крім цього, можна замовити і інші подарункові набори, вартість яких трохи нижче. Наприклад, великодній подарунковий набір рушників – до 150 гривень або набір пасхального мила – від 90 до 170 гривень.

Подарункові великодні набори

Подарункові великодні набори

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в зв'язку з продовженням карантину, жителям Дніпра доведеться скромно відзначити майбутнє свято Пасхи 19 квітня. Стало відомо, як в цьому році дніпряни зможуть відзначити Великдень і у скільки обійдеться приготування паски.

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