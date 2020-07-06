Українка з Дніпра розповіла про 'ув'язнення' в Греції: сплять на 'нарах', паспорта і багаж забрали

4 липня в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва. Українці потрапили в ізолятор через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. За ґратами опинилися дві дніпрянки.

Детальніше про ситуацію OBOZREVATEL розповіла одна із затриманих пасажирів – 23-річна дніпрянка Марія Чайкіна. Дівчина відправилася до Греції разом зі своєю мамою, шкільним педагогом з Дніпра.

Українці прибули в грецьку столицю в суботу ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (вилетів з "Борисполя" о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (вилетів о 18:45 з аеропорту "Київ").

Дніпрянка Марія Чайкіна акцентує: умови перебування в ізоляторі – жахливі:

"Стан – жахливий, просто сидимо в тюрмі. Разом з нами двоє дітей – 9 і 11 років. Годували два рази, просто жахливо, все смердить, спимо на нарах без подушок. Ніяк не звертаються, не реагують взагалі на нас, на питання не відповідають. Дуже втомилися ".

Дівчина зазначає, що на українській стороні питань не виникло. Крім того, вже за кордоном громадян Греції спокійно впустили в країну, а ось інших пасажирів, українців – затримали. У дніпрянок забрали паспорти і багаж.

"Тих пасажирів, у яких не було спеціальної візи, не пропустили до Греції. У нас забрали паспорти, багаж не віддають. Після 5 годин перебування в аеропорту без води і їжі нас посадили в автомобіль для перевезення злочинців і відвезли в департамент поліції в аеропорту. Нас закрили за гратами з дерев'яними двоярусними ліжками без провітрювання, аварійною стелею, з величезними тарганами і повної антисанітарією ".

Марія Чайкіна розповіла: українцям не надали навіть можливість відвідати вбиральню. Єдине, що залишили в наявності – власні мобільні телефони пасажирів, але зарядні пристрої дістати з багажу не дозволили. Дівчині доводиться відключати телефон і включати раз в декілька годин, щоб залишатися на зв'язку з рідними і близькими:

"Немає навіть засобів особистої гігієни. Ми не можемо сходити в туалет, почистити зуби і помити руки. У неділю приходив консул України, поговорив з трьома людьми, інших слухати не захотів. Як нам пояснили, вони намагаються зв'язатися з авіакомпаніями, щоб нас забрали назад. Але авіакомпанії поки що не відповідають на дзвінки. Невідомо, на який проміжок часу ми тут застрягли ".

Їжа та вода була також придбана затриманими українцями за власний рахунок. В ізоляторі – справжня антисанітарія.

"Воду і їжу ми купували за свій рахунок. Ніхто нам нічого не надав. Навіть в аеропорту ми просили воду, нам ніхто не дав", – акцентувала дніпрянка Марія Чайкіна.

За словами пасажирів, сьогодні вранці вони спілкувалися з консулом, який сказав їм, що українці не мали права на в'їзд і повинні повертатися в Україну тими ж рейсами. Обидва рейси будуть тільки у вівторок. Українські дипломати не приїздили в аеропорт.

Як інформує посольство України в Грецькій республіці, повернення затриманих в Афінах українських громадян планується 6 і 7 липня:

"Повернення наших громадян додому можливо першими зворотними рейсами Афіни-Київ: Wizzair – 07.07 о 21:55, Ryanair – 06.07 (щодо точного часу рейсу очікується підтвердження). В черговий раз звертаємо увагу громадян України на необхідність уважного вивчення інформації про режим в'їзду до Грецької республіку. Вся інформація про відсутність дозволу українцям на в'їзд до Греції розміщена на мапі МЗС України і на сайті Посольства. На жаль, це не перший випадок, коли згадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси в Афіни, незважаючи на збереження обмежувальних заходів по в'їзду в Грецію ", – акцентували в Посольстві.

Коментар Посольства України в Грецькій Республіці з приводу прибуття громадян України в аеропорт Афін, Греція. Посольство України в Грецькій республіці

У повідомленні уточнюють, що затримані українці були забезпечені необхідною провізією для комфортного перебування під час з'ясування обставин, але затримані говорять про те, що їм не надали навіть воду. На чиєму боці правда – стане відомо зовсім скоро, коли українці приземляться в київському аеропорту.

Посольство акцентує, що пасажири рейсу забезпечені всім необхідним Посольство України в Грецькій республіці

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Греції не пустили туристів з Києва. Серед затриманих – 15 дорослих і двоє дітей.