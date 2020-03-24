Під час карантину в Дніпрі громадський транспорт виходить на маршрути не в повному обсязі. На маршрутах – від 40% рухомого складу.

Про те, чи довго доводиться чекати громадський транспорт жителям Дніпра – розповість OBOZREVATEL.

Як курсують маршрутки в Дніпрі

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, в міському громадському транспорті діє обмеження на перевезення понад 10 осіб у автобусах, трамваях і тролейбусах на міських маршрутах.

Крім того, як повідомив Голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий, для оптимізації і зручності перевізники замінили великі автобуси на Спринтери.

"Будь ласка, дивіться уважно на трафарети всіх проїжджаючих повз Спринтерів і Еталонів. Там може їхати ваш автобус, а ви будете чекати великий і пропустите. Також нагадую, що автобуси малого і середнього класу практично неможливо відстежити по трекінгу", – розповів Михайло Тонконогий на своїй сторінці в Facebook.

Також Голова профспілки повідомив OBOZREVATEL про те, що в Дніпрі на лінію вийшли до 40% рухомого складу по немагістральних маршрутами (маршрути 90, 77, 153, 42, 48, 63, 64) і близько 70-80% по магістральним напрямкам (маршрути 101 , 146, 87, 136, 73, 51, 106, 124, 107).

Деякі маршрути, такі як 40, 42, або 152 – їздять в черговому режимі, на лінії 1-3 одиниці рухомого складу. Маршрути 57, 66, 116 і 158 – НЕ курсують по Дніпру.

За думку дніпрян, більшість водіїв не ризикують перевозити більше 10 пасажирів

Незважаючи на те, що така оптимізація була прийнята для безпеки дніпрян, багато хто не згоден з такими карантинними заходами:

"З ж\м Парус виїхати на громадському транспорті практично неможливо. Вранці, не дивлячись на карантин, на зупинці величезні черги, як ніколи. При цьому, більше транспорту не стало, а ось кількість пасажирів скоротили до 10 осіб. Дуже дратує, чекав близько 40 хвилин ", – поділився житель ж\м Парус Андрій.

Але ситуація з транспортом, на думку мешканки ж\м Тополя-2, не така вже й страшна:

"З Тополі маршрутки і тролейбуси ходять справно. Не бачу проблем. Транспорт чекаю стільки ж за часом, скільки і завжди. Єдине – якщо на кінцевій зупинці водій набрав 10 осіб – то він не зупиниться. Але таке рідко буває.

На житлових масивах різна ситуація з транспортом

На ж\м Сонячний громадський транспорт – рідкісний гість. Кращим рішенням, на думку місцевого жителя Олексія, буде дійти до проспекту Воронцова, і вже звідти відправлятися в потрібну точку міста.

"Простіше з Воронцова, там проїжджає багато маршруток. Легко дістатися як по лівому, так і на правий берег. На кінцевій зупинці ж\м Сонячний завжди багато бажаючих доїхати до центру, тому ближче до ТРЦ "Вавілон" складно зловити транспорт", – ділиться Олексій.

Постарайтеся більше часу проводити вдома

Маршрутки в центрі користуються особливою популярністю серед жителів Дніпра, особливо у вечірній час. У цей період по місту можна помітити величезні черги.

"Зараз з цим строго. Можна простояти в черзі хвилин 30, але більше 10 осіб не пускають. Якщо по дорозі на зупинці транспорт очікують кілька людей, а в салоні вже 9 пасажирів – беруть тільки одного. Решта – чекають далі. Простіше знайти попутку на кожен день або скидатися на таксі, ніж це терпіти ", – розповів житель ж\м Перемога Павло.

Водіїв штрафують, якщо кількість пасажирів перевищує 10 осіб

Людей в денний час практично немає

Рекомендації на транспортних зупинках

Не забувайте, що в Дніпрі і області масово штрафують за порушення правил карантину. Як повідомили в прес-службі Національної поліції України, регіон лідирує за кількістю порушень карантину. У Дніпрі та області поліцейські склали 221 адміністративний протокол за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Дніпро і область лідирують за порушеннями під час карантину Прес-служба НПУ

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