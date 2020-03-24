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24 березня • оновлено в 18:38
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Яна Коваль

Транспорт в Дніпрі: як довго чекати маршрутку і чи дотримуються правил водії

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Під час карантину в Дніпрі громадський транспорт виходить на маршрути не в повному обсязі. На маршрутах – від 40% рухомого складу.

Про те, чи довго доводиться чекати громадський транспорт жителям Дніпра – розповість OBOZREVATEL.

Як курсують маршрутки в Дніпрі

Як курсують маршрутки в Дніпрі

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, в міському громадському транспорті діє обмеження на перевезення понад 10 осіб у автобусах, трамваях і тролейбусах на міських маршрутах.

Крім того, як повідомив Голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий, для оптимізації і зручності перевізники замінили великі автобуси на Спринтери.

"Будь ласка, дивіться уважно на трафарети всіх проїжджаючих повз Спринтерів і Еталонів. Там може їхати ваш автобус, а ви будете чекати великий і пропустите. Також нагадую, що автобуси малого і середнього класу практично неможливо відстежити по трекінгу", – розповів Михайло Тонконогий на своїй сторінці в Facebook.

Також Голова профспілки повідомив OBOZREVATEL про те, що в Дніпрі на лінію вийшли до 40% рухомого складу по немагістральних маршрутами (маршрути 90, 77, 153, 42, 48, 63, 64) і близько 70-80% по магістральним напрямкам (маршрути 101 , 146, 87, 136, 73, 51, 106, 124, 107).

Деякі маршрути, такі як 40, 42, або 152 – їздять в черговому режимі, на лінії 1-3 одиниці рухомого складу. Маршрути 57, 66, 116 і 158 – НЕ курсують по Дніпру.

За думку дніпрян, більшість водіїв не ризикують перевозити більше 10 пасажирів

За думку дніпрян, більшість водіїв не ризикують перевозити більше 10 пасажирів

Незважаючи на те, що така оптимізація була прийнята для безпеки дніпрян, багато хто не згоден з такими карантинними заходами:

"З ж\м Парус виїхати на громадському транспорті практично неможливо. Вранці, не дивлячись на карантин, на зупинці величезні черги, як ніколи. При цьому, більше транспорту не стало, а ось кількість пасажирів скоротили до 10 осіб. Дуже дратує, чекав близько 40 хвилин ", – поділився житель ж\м Парус Андрій.

Але ситуація з транспортом, на думку мешканки ж\м Тополя-2, не така вже й страшна:

"З Тополі маршрутки і тролейбуси ходять справно. Не бачу проблем. Транспорт чекаю стільки ж за часом, скільки і завжди. Єдине – якщо на кінцевій зупинці водій набрав 10 осіб – то він не зупиниться. Але таке рідко буває.
На житлових масивах різна ситуація з транспортом

На житлових масивах різна ситуація з транспортом

На ж\м Сонячний громадський транспорт – рідкісний гість. Кращим рішенням, на думку місцевого жителя Олексія, буде дійти до проспекту Воронцова, і вже звідти відправлятися в потрібну точку міста.

"Простіше з Воронцова, там проїжджає багато маршруток. Легко дістатися як по лівому, так і на правий берег. На кінцевій зупинці ж\м Сонячний завжди багато бажаючих доїхати до центру, тому ближче до ТРЦ "Вавілон" складно зловити транспорт", – ділиться Олексій.
Постарайтеся більше часу проводити вдома

Постарайтеся більше часу проводити вдома

Маршрутки в центрі користуються особливою популярністю серед жителів Дніпра, особливо у вечірній час. У цей період по місту можна помітити величезні черги.

"Зараз з цим строго. Можна простояти в черзі хвилин 30, але більше 10 осіб не пускають. Якщо по дорозі на зупинці транспорт очікують кілька людей, а в салоні вже 9 пасажирів – беруть тільки одного. Решта – чекають далі. Простіше знайти попутку на кожен день або скидатися на таксі, ніж це терпіти ", – розповів житель ж\м Перемога Павло.
Водіїв штрафують, якщо кількість пасажирів перевищує 10 осіб

Водіїв штрафують, якщо кількість пасажирів перевищує 10 осіб

Людей в денний час практично немає

Людей в денний час практично немає

Рекомендації на транспортних зупинках

Рекомендації на транспортних зупинках

Не забувайте, що в Дніпрі і області масово штрафують за порушення правил карантину. Як повідомили в прес-службі Національної поліції України, регіон лідирує за кількістю порушень карантину. У Дніпрі та області поліцейські склали 221 адміністративний протокол за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Дніпро і область лідирують за порушеннями під час карантину

Дніпро і область лідирують за порушеннями під час карантину

Прес-служба НПУ

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чи є ажіотаж і підвищення цін в супермаркетах Дніпра.

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Автор
Яна Коваль
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Теги
карантин новини дороги безпека транспорт
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