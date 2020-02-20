"Тиснуть морально та погрожують": жителів Дніпра атакують небезпечні шахраї

У Дніпрі шахраї придумали новий спосіб обману, за допомогою якого доводять місцевих жителів до істерик і вимагають від них велику суму грошей.

До редакції OBOZREVATEL звернулася дніпрянка Аліна з історією про аферистів, які загрожують їй та її родичам. Детально про це OBOZREVATEL розповість далі.

Шахраї в Дніпрі

"Тиснуть на психіку та погрожують"

"Мені подзвонила мама і розповіла, що їй на телефон надійшов виклик з невідомого номера, нібито з якогось колл-центру.

Мамі повідомили, що наш знайомий оформив на мене кредит і тепер я повинна його виплатити, так як він вказав мої дані, як своєї дружини", – розповіла дніпрянка.

Аліна зазначила, що аферисти знають всі її дані та її родичів. Вони надзвонюють і вимагають, щоб дівчина сплатила борг в розмірі 18 тисяч гривень.

Дівчина закликала всіх жителів закривати свої соціальні мережі, блокувати незнайомі номери телефонів, щоб ніхто не дізнався Ваші дані:

"Зараз такі небезпечні розводи, які впливають на мозок людини. Кожен може відреагувати по-різному: хтось заплатить гроші, а хтось може настільки перенервувати і зробити щось з собою. Тому що шахраї страшно загрожують. Вони дуже тиснуть на психіку.

Їм простіше простого зрубати з мирних жителів гроші, довести до істерики, до критичного стану, щоб людина віддала все", – розповіла дівчина.

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Дівчина досі не розуміє, як таке могло статися і звідки у шахраїв усі її особисті дані і її близьких.

Також Аліна розповіла, що зв'язалася з чоловіком, який нібито взяв кредит під її поруку:

"Ці шахраї йому теж дзвонили, але ні про які кредити він не знає.

На даний момент цей чоловік перебуває в Києві і також збирається звернутися в поліцію. Але тільки який сенс? Все одно справа не буде просуватися", – розповіла Аліна.

У свою чергу, дівчина намагалася передзвонити на номери аферистів, але додзвонитися так і не вдалося, так як автовідповідач постійно відповідав, що це компанія кредитів.

Після цього Аліна звернулася в поліцію і подала заяву на шахраїв.

Правоохоронці повідомили, що переживати не варто. На даний момент кількість подібних випадків побільшала. Деяким потерпілим шахраї телефонують і по півроку, і при цьому тиснуть морально.

Шахраї в Дніпрі Журнал Фома

"Зламали номер телефону та електронну пошту"

У дніпрянки Анни сталася подібна ситуація, але погрози надходять протягом декількох місяців:

"Дзвонять із компаній з видачі швидких кредитів всім: мамі, троюрідним сестрам, однокласникам і навіть друзям, з якими я давно не спілкуюся. Кажуть, що я нібито повинна 18 тисяч гривень.

Дзвонять з таких фінансових компаній як "АліКредит", "Єврогроші", "Гоуфінгоу", "Качай Гроші". А ті, хто погрожують, взагалі не представляються", – розповіла Анна.

Дівчина зазначила, що влітку у неї зламали номер телефону та електронну пошту:

"На моє ім'я невідомі набрали кредити. Незрозуміло звідки взяли мої особисті дані, починаючи з паспорта і закінчуючи місцем прописки", - підкреслила дніпрянка.

Шахраї в Дніпрі rg.ru

Анна зверталася в поліцію, але їй сказали, що інформації мало для відкриття кримінальної справи:

"Цим компаніям я пояснюю, що не брала ніяких кредитів, але на мене летять жахливі загрози.

Але, начебто, в одній з таких фінансових компаній все зрозуміли і вони більше не дзвонять. Це все після того, як я скинула їм заяву з поліції. А ось інші компанії до цих пір надзвонюють", – додала Анна.

Крім цього, шахраї тиснуть на постраждалих і морально:

"Вони розсилають моїм знайомим колаж з моїх фотографій і кажуть, що мої батьки нібито алкоголіки, і що я така ж, тому давайте нібито допоможемо позбутися цієї сім'ї від алкогольної залежності і т.п.", – повідомила Анна.

Дівчина впевнена, що номери телефонів і дані аферисти беруть з соціальної мережі Facebook, так як у всіх цих знайомих відкриті особисті сторінки і номера є у вільному доступі.

Шахраї в Дніпрі ТВ Центр

Що робити в подібних ситуаціях

OBOZREVATEL зв'язався з юристом Станіславом Ліфлянчиком, який розповів, що робити в таких ситуаціях:

"Єдиний спосіб боротьби з такими діями – це звернення в правоохоронні органи і відкриття кримінального провадження.

У першому випадку я раджу змінити номер телефону або заблокувати номера шахраїв. І, звичайно ж, звертатися кожен раз в поліцію, писати від руки заяви про те, що тривають такі незаконні дії.

В іншому випадку потрібно розбиратися більш детально. Якщо дівчині зламали номер телефону та електронну пошту, то потрібно підтвердити факт злому.

Тому що в подальшому шахраї можуть передати справу в суд і говорити про те, що була якась згода або електронний підпис. І щоб цей момент виключити, дівчині потрібно довести, що вона нічого не підписувала.

Але насправді все це завдання поліції і кіберполіції. Вони займаються розслідуваннями злочинів, які відбуваються в мережі, і в даному випадку - це шахрайство, і правоохоронці зобов'язані відкрити кримінальну справу", – прокоментував юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явився новий вид шахрайства. Тепер довірливих громадян чекають прямо біля банкоматів і обманним шляхом змушують віддавати нібито вкрадені гроші. Фахівці попереджають, що в Україні може з'явитися і нова схема обману – коли ваші картки будуть красти прямо біля банкомату.

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