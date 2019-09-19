Скандал навколо харчування в школах Дніпра: батьки пільговиків скаржаться на те, що їх дітей обмежують

На сторінці в Facebook, яка спрямована на відкрите обговорення освітніх питань, розгорівся справжній скандал навколо харчування в школах.

OBOZREVATEL докладніше розповість про особливості і відмінності меню в школах Дніпра.

Батьки пільговиків в школах Дніпра скаржаться на меню в їдальнях

"Підкажіть, хто знає, чому в школі ввели роздільне меню для платників і бесплатніков. І для бесплатніков їжа явно відрізняється не в кращу сторону. Нехай батьки не платять, але за нас оплачує держава. Хотілося б побачити коментар Продрезерв", - опублікувала своє звернення жителька Дніпра і мама дитини-школяра Анна Слєпаньова.

У коментарях під постом батьки почали ділитися своїм баченням ситуації. Багато батьків акцентують на тому, що їхні діти ставляться до однієї з пільгових категорій і годують їх в школах набагато гірше:

"Моїй дитині дають дешеві макарони з сосискою, а платнику – пюре з відбивною і салатом"

"Знаєте, я згодна доплатити цю різницю, аби дитина не сидів голодний цілий день"

"Теж таке чула від нашої 132 школи ... діти їдять через раз".

Крім того, батьки школярів заявляють про те, що відрізняються не тільки страви в меню, але і якість з розміром порцій:

"У 75 школі теж бесплатніков годують не дуже. Взагалі пояснювали, що безкоштовне від платного має відрізнятися тільки відсутністю соку і булки. А за фактом дитина їсть через раз, оскільки якість приготування їжі не дуже. І розмір порції явно з великим замалою. Розмір помідора одна чверть, котлета розміром з фрикадельки і т. д "

За словами батьків, дітей пільгових категорій обмежують в розмаїтості меню: наприклад, дітям, які харчуються за батьківський рахунок – дають на обід какао і сік, а пільговикам – немає:

Як раніше повідомляли в департаменті гуманітарної політики, одноразове безкоштовне харчування в школах Дніпра можуть отримати діти кількох категорій. Згідно з постановою Кабміну, це:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти з особливими потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах;

- учні 1-4 класів з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу від держави.

Крім того, згідно з рішенням міськради ще за 2016 рік, їсти в шкільних їдальнях за гроші з міського бюджету можуть їсти:

- учні 1-4 класів;

- учні, у яких батько - учасник АТО або ООС;

- учні з багатодітних сімей;

- учні 5-11 класів з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу від держави.

- учні з інвалідністю;

- учні, які постраждали в результаті аварії на ЧАЕС.

Ще звільнити від оплати за харчування дітей може педрада. Це стосується школярів, які ходять на групу подовженого дня:

- 10% від загальної кількості дітей можуть не платити взагалі;

- 15% від загальної кількості дітей можуть платити тільки половину.

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вартість харчування за рахунок коштів місцевого бюджету в школах Дніпра на сьогодні:

- Для учнів 1-4 класів та пільгової категорії - 19,03 грн;

- Для учнів 5-11 класів пільгової категорії - 24,63 грн;

- Для учнів 1-4 класів пільгової категорії ГПД (груп продовженого дня) 100% - 23, 68 грн. і ГПД 50% - 11, 84 грн.

При оплаті обідів за рахунок батьківських коштів ціни узгоджуються з батьківськими комітетами шкіл:

- Для учнів 5-11 класів ціна обіду варіюється від 30 гривень і вище;

- Для учнів 1-4 класів, які відвідують групи продовженого дня - від 30 гривень і вище;

- Полудень (або другий сніданок) - від 12 гривень.

https://school-food.dp.ua

З міського бюджету оплачується одноразове харчування – сніданок. Тобто, обіди, полуденок, додаткові перекушування (соки, булочки, фрукти) - на розсуд батьків і адміністрації школи.

Як повідомив підрядник ТОВ "КОНТРАКТ Продрезерв 5", який займається харчуванням дітей у садочках і школах міста, по Дніпру меню для учнів 1-4 класів (сніданок) і дітей пільгових категорій - тендерна (харчування оплачує міський бюджет). Воно погоджене в рік, і є незмінним:

Також підрядник акцентував, що якщо говорити про харчування за батьківські кошти, то меню, зазвичай може відрізнятися по школах. Адже батьки можуть долучитися до його складання. Воно складається на основі анкетування:

Для організації безкоштовного харчування необхідно надати довідку про отримання допомоги відповідно до закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям". Також необхідна заява від батьків.

З усіх питань організації харчування, вартості харчування для різних вікових категорій, всі питання по меню, виходах порцій, якості приготування і якість обслуговування батьки можуть звертатися в ТОВ "Контракт Продрезерв 5" за телефоном гарячої лінії: (097) 001-12-01 ( Viber, WhatsApp, Telegram).

Також ви можете звернутися в Департамент гуманітарної політики Дніпра за адресою проспект Дмитра Яворницького, 75А.

Яна Коваль

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