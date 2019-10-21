Розмитнення "євробляхи" в Дніпрі: скільки доведеться заплатити за послуги

На дорогах Дніпра все частіше можна зустріти популярні "євробляхи". Люди приганяють автомобілі з сусідніх країн і думають, що така покупка обійдеться дешевше, ніж нова машина в Україні.

OBOZREVATEL розповість, скільки в Дніпрі потрібно витратити грошей на розмитнення машини і як це зробити.

Розмитнення "євробляхи" в Дніпрі

Що потрібно для розмитнення "євробляхи"

Щоб їздити на машині, купленій в іншій країні, її слід розмитнити. Для цього потрібно стати законним власником автомобіля і мати при собі:

техпаспорт;

документи, що підтверджують право власності на машину;

службу для митних платежів, в якій за спеціальною формулою обчислюється акциз.

Формула для обчислення акцизу Державна фіскальна служба України

Приклад розрахунку розмитнення "євробляхи" Державна фіскальна служба України

Як пригнати і розмитнити автомобіль

Якщо у Вас відсутні необхідні документи на машину (техпаспорт, договір купівлі-продажу і т.д.), то Вам слід поїхати в країну, де був куплений автомобіль, і зняти його з обліку.

Після цього потрібно звернутися в митну службу в Дніпропетровській області та подати вищевказані документи і митну декларацію.

Потім за розмитнення "євробляхи" необхідно заплатити чималу суму. Відповідно до Закону України №2611 і митного кодексу, потрібно внести суму за акциз, який розраховують за спеціальною формулою, і оплатити 10% державного мита.

Крім цього, після розмитнення Вам доведеться вкласти ще кілька тисяч гривень, щоб машина офіційно стала Вашою.

Так, у Вас повинен бути при собі цілий список документів:

Сертифікат відповідності конструкції автотранспорту;

Документи, що підтверджують розмитнення машини і оплату;

Документ, що підтверджує придбання даного автомобіля в іншій країні: рахунок, договір купівлі-продажу;

Паспорт, ІПН, автомобіль для огляду експерта в сервісному центрі.

Після цього слід сплатити податок до Пенсійного фонду за розмитнення транспортного засобу – 3-5% в залежності від вартості.

Відзначимо, що допомогти розмитнити транспортний засіб може митний брокер. Це фахівець, який допоможе зробити процедуру швидко і з мінімальними матеріальними витратами.

Розмитнення автомобіля Укрінформ

Вартість розмитнення "євробляхи" в Дніпрі

Дніпрянин Володимир вирішив пригнати автомобіль з Прибалтики і звернувся за допомогою до митного брокера. Але як виявилося, весь процес обійшовся йому дорожче, ніж він розраховував:

"Я придбав автомобіль Volkswagen за 5 тисяч євро, і його потрібно було пригнати з Прибалтики і розмитнити. В інтернеті я знайшов брокера, щоб всім цим процесом займався він. Як я зрозумів пізніше, то в нашій країні все робиться не за законом і гроші гребуть божевільні", – розповів Володимир.

Як з'ясувалося, спочатку чоловікові говорили одну суму за розмитнення машини, але потім йому довелося заплатити в два рази більше:

"Щоб пригнали машину, потрібно внести передоплату 1550 євро. Я заплатив цю суму, але коли машину привезли, курс євро виріс, мені знову все перерахували, і довелося доплатити ще 700 євро. Потім сказали, що якщо не влаштовує сума, то можна звернутися в суд. Але як показувала практика, у таких випадках суд завжди на стороні держави", – зазначив дніпрянин.

Раніше послуги брокера могли обійтися в 2500-3000 гривень, але зараз сума збільшилася до 4 тисяч гривень.

Крім цього, щоб просто сфотографувати машину і відправити фото покупцеві, потрібно заплатити 3200 гривень. Сертифікат відповідності конструкції автотранспорту обійшовся дніпрянину в 4700 гривень.

Загальна вартість розмитнення транспорту в Дніпрі обійшлася Володимиру в 70 тисяч гривень:

"Звичайно, я розраховував на меншу суму, але з нашими безсовісними органами влади грошей віддав в два рази більше. Ось так і наживаються на людях", – додав житель Дніпра.

Розмитнення автомобіля Економічна правда

Штрафи за нерозмитнення

Відповідно до Закону України №8488, за нерозмитненняу "євроблях" порушникам загрожують великі штрафи.

Так, за керування "євробляхой" доведеться заплатити 8500 гривень. Якщо поліція зловить повторно, то загрожує штраф 17 тисяч гривень і позбавлення прав з конфіскацією автомобіля.

Відзначимо, що за передачу транспортного засобу третій особі необхідно заплатити штраф в розмірі 34 тисяч гривень.

Крім цього, існують штрафи за зрив термінів розмитнення "євробляхи":

Один день – 170 гривень;

До десяти діб – 3400 гривень;

До 20 діб – 8500 гривень;

Один місяць – 85 тисяч гривень;

Більше місяця – 170 тисяч гривень з конфіскацією транспортного засобу.

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Якщо Ви володієте "євробляхою" з зарубіжними номерами і протягом п'яти днів не виїжджаєте з України, то доведеться заплатити ще чималий штраф:

До трьох діб – попередження або штраф 850 гривень;

До десяти діб – 5100 гривень;

20-30 днів – 85 тисяч гривень;

Більше місяця – 170 тисяч гривень з конфіскацією транспортного засобу.

Софія Ковнір

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