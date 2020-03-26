Правила поведінки під час карантину: чи дотримуються їх жителі Дніпра

Кабінет міністрів України продовжив карантин по всій Україні до 24 квітня і ввів режим надзвичайної ситуації.

Так, президент України Володимир Зеленський 18 березня підписав закон "Про внесення до законів змін, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Тому для жителів Дніпра ввели безліч заборон і розповіли про правила поведінки під час карантину.

Про правила, штрафи та покарання, і чи дотримуються їх жителі Дніпра – OBOZREVATEL розповість далі.

Карантин у Дніпрі

Заборона для жителів Дніпра

Жителям Дніпра в період загальнонаціонального карантину заборонено наступне:

Відвідування навчальних закладів, проведення масових заходів за участю понад 10 осіб;

Припинена робота підприємств громадського харчування, торгово-розважальних центрів, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного та побутового обслуговування населення;

Заборонені перевезення пасажирів у приміському, міжміському внутрішньообласному та міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями), а також перевезення більше 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі в межах міста;

Заборонено перевезення пасажирів метрополітеном і залізничним транспортом.

Відзначимо, що також закриті пункти пропуску через державний кордон України для міжнародного сполучення.

Загальнонаціональний карантин forumdaily.com

На що мають право жителі Дніпра в період карантину

Безкоштовне лікування в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та державних наукових установах;

Отримання достовірної інформації про результати медичного огляду, обстеження та лікування, а також на отримання рекомендацій щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб;

Звернення до суду з позовами про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю або майну.

Крім цього, жителі Дніпра мають право на відшкодування матеріальної шкоди в результаті надзвичайної ситуації:

Допомога на забезпечення житлом, на надання медичної і психологічної допомоги, на надання гуманітарної допомоги, і на надання інших видів допомоги.

Також Законодавством України передбачені обов'язки осіб, які хворіють на інфекційні захворювання:

Дотримуватися рекомендацій лікарів для запобігання поширенню інфекційних хвороб;

Виконувати вимоги та рекомендації медичних працівників в порядку і умов лікування, дотримуватися режиму роботи закладів охорони здоров'я та наукових установ, в яких вони лікуються;

Проходити у встановлені терміни необхідні медичні огляди та обстеження.

За порушення всіх вищевказаних норм і правил громадяни будуть притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Загальнонаціональний карантин vologda.sm-news.ru

Порушення та штрафи в Дніпрі

Якщо Ви порушили карантин, санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми, передбачені законом "Про захист населення від інфекційних захворювань", це загрожує Вам штрафом від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 17 до 34 тисяч гривень. Відзначимо, що для посадових осіб штраф складе від 2 до 10 тисяч мінімумів, тобто 34 – 170 тисяч гривень.

Якщо Ви порушили карантин і всі норми, але Ваші дії спричинили або могли спричинити поширення епідемічних та інших інфекційних захворювань, то за це Вам загрожує штраф від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 17 – 51 тисяч гривень, або арешт від шести місяців до трьох років.

Якщо ж Ви не дотримуєтесь карантинного режиму і порушення спричинили за собою загибель людей або інші тяжкі наслідки, то Вам загрожує в'язниця строком від п'яти до восьми років.

Загальнонаціональний карантин sevastopol.bezformata.com

Чи дотримуються жителі Дніпра правил під час карантину

Брехлива дезінфекція

Поліція Дніпра попереджає місцевих жителів бути обережними і не відкривати двері незнайомцям. Як стало відомо, в Дніпрі група людей в спеціальних костюмах захисту може пропонувати продезінфікувати квартири і будинки. Під виглядом обробки приміщень зловмисники можуть потрапляти в житло і скоювати злочини. Якщо Ви помітили щось підозріле, то відразу ж телефонуйте в "102".

Недобросовісні водії

У зв'язку з обмеженням громадського транспорту в Дніпрі деякі водії маршруток самовільно встановили ціну за поїзд 20 і 30 гривень.

Поліція і чиновники відреагували на скарги місцевих жителів і нечесність водіїв, і відразу ж прибули на місце. Як повідомив глава профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий, водії вину визнали і поліція склала протоколи за статтею 44-3 (порушення правил щодо карантину – ред.). Тепер справа буде передана до суду.

Проїзд по 30 гривень Facebook Михайла Тонконогого

Обмеження в магазинах

У продуктових магазинах Дніпра обмежили кількість покупців в торговому залі до 15 чоловік. Заходи безпеки на час карантину посилили для того, щоб мінімізувати ймовірність зараження коронавірусом.

Черги в магазин Telegram "Х**вий Дніпро"

Обмеження в магазинах Дніпра Telegram "Х**вий Дніпро"

Перекриття руху

Також жителі Дніпра перешкоджають рух транспорту. Більшість не дотримуються правил "до 10 чоловік в транспорті" та грубо порушують їх. Так, днями люди перегородили дорогу тролейбусу через обмеження пасажирів.

Люди перегородили дорогу тролейбусу Facebook Дениса Аксьонова

Місцеві жителі без засобів захисту

Лікарі рекомендують громадянам захистити своє здоров'я за допомогою медичних масок, рукавичок і антисептиків. Але більшість жителів Дніпра не дослухаються до порад і не використовують засоби захисту. Такі дії не всім подобаються:

"Слава Богу, що в маршрутках Дніпра скасували пільговий проїзд на період карантину. Я так зрозумів, що маршрутки малої місткості з області кинули в місто. Все одно люди їдуть без масок. З семи чоловік один і я в масці. Потепліло? Я розумію людям їхати потрібно... Але з бинта зробити слабо? Скільки роликів в інтернеті про те, як зробити маску своїми руками" – скаржаться дніпряни.

Дніпряни їздять без масок Facebook "Дніпропетровськ-Дніпро"

Багато хто робить винуватими в цьому водіїв маршруток:

"Звертаюся до водіїв, навіщо Ви пускаєте в салон пасажирів без масок, в постанові КМ написано, що 10 чоловік і вони повинні бути в захисних масках. Подумайте, що після роботи Ви повертаєтеся додому, і якщо якийсь пасажир був носієм вірусу, то без захисної маски він може заразити не тільки інших пасажирів, а й Вас. Сьогодні в маршрутці до 80 відсотків людей були без масок. Людей на зупинці багато і Ви можете не піддавати своє життя небезпеці і впускати в машину пасажирів тільки в захисній масці!" – повідомив житель Дніпра Юрій Калініченко.

"Зривають стрічки, щоб покататися"

Також правил не дотримуються і в інших містах Дніпропетровської області. Наприклад, в Кривому Розі ігрові зони комунальники огородили попереджувальними стрічками. Для людей повісили написи про те, що заборонено кататися на гірках і займатися на турніках під час карантину.

Але в Інспекції з благоустрою зафіксували непоодинокі випадки порушення правил. Дорослі і діти зривали стрічки, щоб покататися на гойдалках і гірках. Захищати ігрові зони комунальникам довелося по другому колу.

Закриті дитячі майданчики mrpl.city

"Курять і п'ють каву в рукавичках"

"Суворі реалії карантину. Нова пошта не обслуговує клієнтів без масок. Але самі співробітники можуть вийти покурити, попити кави і не знімають рукавички. Хто-небудь, будь ласка, поясніть мені, так і повинно бути? Або мені одній це здається дивним?" – обурилася жителька Дніпра Наріна.

Як повідомляють в поліції, в Дніпропетровській області вже складено 221 адміністративний протокол. Правоохоронці зазначають, – найчастіше штрафують співробітників підприємств і організацій.

Шановні жителі Дніпра, дотримуйтеся всіх правил в період загальнонаціонального карантину. Ваше здоров'я – в Ваших руках.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що жителям Дніпра під час карантину радять користуватися медичними масками для безпеки свого здоров'я. Але зараз в аптеках міста практично неможливо знайти засіб захисту. Стало відомо, як зробити маску своїми руками в домашніх умовах.

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