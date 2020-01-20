Пільги в Дніпрі: хто і на що має право

У зв'язку з появою соціальних проблем, більшість жителів Дніпра потрапляють в пільгову категорію і отримують допомогу від держави.

Які пільги передбачені для дніпрян і на що вони мають право – розповість OBOZREVATEL.

Пільги в Дніпрі UBR.ua

Проїзд в громадському транспорті

У дніпровському транспорті на безкоштовний проїзд мають право:

Діти до 7 років;

Діти сироти;

Учасники бойових дій;

Пенсіонери.

Відзначимо, що в електротранспорті Дніпра право на безкоштовний проїзд мають діти з багатодітних сімей. Але на автобусних маршрутах така пільга не дійсна.

Також пенсіонери можуть проїхати в транспорті безкоштовно в тому випадку, якщо в салоні не перевищує кількість пасажирів-пільговиків. Це залежить від типу транспорту і виділених пільгових місць.

Крім цього, школярі Дніпра теж потрапляють в пільгову категорію. Вони отримують знижку 50% на проїзд в електротранспорті, а також 25% в маршрутних таксі. Відзначимо, що дана пільга діє тільки в навчальний час.

Проїзд в громадському транспорті slovoidilo.ua

Допомога з житлом

Отримати житло від влади мають право:

Діти-сироти, які не мають місця для проживання;

Багатодітні сім'ї;

Люди з інвалідністю;

Сім'ї, які не мають власного житла;

Учасники бойових дій;

Особи, які отримали визнання особливих заслуг перед батьківщиною.

Особи, нагороджені званнями Героя України, Героя Радянського Союзу, Соціалістичної праці та т.д.;

Офіцери і військовослужбовці ЗСУ, формувань, створених ВРУ, які були звільнені в запас;

Сім'ї осіб, які загинули під час виконання службових обов'язків або при врятуванні життя людини;

Громадяни, які здобули важке захворювання або серйозну травму на виробництві;

Сім'ї, неповні сім'ї, вчені, молоді громадяни до 35 років. При цьому якщо мова йде про повну сім'ю, то і чоловік, і дружина повинні бути молодше 35;

Сім'ї, в яких ростуть неповнолітні діти;

Жінки в положенні;

Особи, які втратили працездатність;

Пенсіонери;

Громадяни, які постраждали в Революції Гідності.

Щоб отримати соціальне житло, жителям Дніпра необхідно стати на облік в чергу. Для цього слід звернутися до виконавчого комітету органу місцевого самоврядування і надати необхідний список документів.

Також можна подати заяву-анкету на онлайн-платформі.

Заява-анкета Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву

Відзначимо, що забезпечення доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою:

30% вартості будівництва (придбання) доступного житла;

50% вартості будівництва (придбання) доступного житла для ветеранів війни;

50% вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для громадян, на яких поширюється дія Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Крім державної програми забезпечення доступним житлом, громадянам можуть бути доступні місцеві програми, умови надання підтримки за якими можуть визначатися особливими умовами, встановленими діючими нормативними актами, виданими державними органами відповідного регіону.

Допомога з житлом Builders Club

У Дніпрі діє програма "Муніципальне житло" Дніпровської міської ради. Мета програми в тому, щоб забезпечити житлом незахищені верстви населення.

Згідно з проектом рішення міської ради, в ці категорії входять:

громадяни України, члени територіальної громади міста, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до норм чинного законодавства;

члени сімей загиблих учасників ООС, які зареєстровані на території Дніпра і потребують поліпшення житлових умов;

учасники ООС і члени їх сімей, які зареєстровані на території Дніпра і потребують поліпшення житлових умов;

співробітники установ і організацій, які утримуються за рахунок державного і місцевого бюджету (установи освіти, охорони здоров'я, культури, прокуратури, фізичної культури, соціального захисту населення, органів внутрішніх справ, СБУ, судів, Міністерства фінансів України, Пенсійного фонду України та інших організацій), комунальних підприємств міськради;

співробітники органів місцевого самоврядування, які працюють у складі міської ради, її виконавчих органів, співробітники районних рад та їх виконавчих органів, які потребують поліпшення житлових умов;

вимушені переселенці з тимчасово окупованих територій і зони проведення ООС, які зареєстровані на території Дніпра.

Для участі в програмі необхідно зібрати цілий пакет документів:

Документи для участі в програмі "Муніципальне житло" Скріншот

Документи для участі в програмі "Муніципальне житло" Скріншот

Документи для участі в програмі "Муніципальне житло" Скріншот

Безкоштовна земельна ділянка

Земельний кодекс України передбачає, що кожен громадянин має право отримати земельну ділянку для житлових і господарських потреб.

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту", першочергове право на отримання безкоштовної земельної ділянки надається учасникам бойових дій, дітям війни і ветеранам праці.

У Дніпрі для отримання землі необхідно звернутися за допомогою до міської ради. А якщо ділянка знаходиться за межею міста – до Державного Геокадастру Дніпропетровської області.

Після цього потрібно написати відповідну заяву на отримання земельної ділянки з державної або комунальної форм власності. Відзначимо, що Вам слід вказати цільове призначення ділянки, а також його розмір.

Безкоштовна земельна ділянка nowremont.ru

Пільги на безкоштовну медицину

Жителі Дніпра мають право отримати пільгу на лікування та безкоштовні ліки. Дана допомога діє для наступних осіб:

Ветерани праці;

Учасники бойових дій;

Діти війни;

Діти сироти.

Також в Дніпрі діє програма "Доступні ліки", яка допомагає громадянам з серйозними захворюваннями отримати знижку або зовсім безкоштовно необхідний препарат.

Так, в місті запустили онлайн-платформу аптек з доступними ліками. Щоб знайти найближчу аптеку, потрібно перейти по цьому посиланню.

Пільги на безкоштовну медицину MRPL.CITY

Субсидії на комунальні послуги

Деякі дніпряни не в силах оплатити величезні суми за комунальні послуги, і тому вони мають право на субсидію.

Субсидія – це фінансова допомога від держави. Так, знижку на оплату можуть отримати наступні особи:

Багатодітні сім'ї – 50%;

Діти війни – 25%;

Громадяни, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 15% від свого офіційного доходу.

Субсидії Укрінформ

Допомога

У пільгову категорію потрапляють громадяни, які щомісяця отримують фінансову допомогу від держави. Така пільга поширюється на:

Матері-одиначки;

Непрацездатні особи;

Малозабезпечені сім'ї;

Багатодітні сім'ї;

Безробітні;

Пенсіонери;

Люди з інвалідністю;

Сім'ї з новонародженою дитиною;

Діти-сироти або діти під опікою;

Діти, які не отримують аліменти від батьків.

Багатодітні сім'ї – ті, в яких більше трьох дітей. Вони мають право отримувати 50% знижку на оплату за комунальні послуги.

Пенсіонери також щомісяця отримують фінансову допомогу від держави. Крім цього, вони мають право на безкоштовне лікування і відпочинок в пансіонатах/санаторіях, безкоштовно отримати житло комунальної власності і т.д.

Ветерани праці в Дніпрі мають право першочергово отримати безкоштовне житло або земельну ділянку. Також вони звільняються від сплати податку за землю, можуть безкоштовно лікуватися в державних установах, а також мають право на всі пільги пенсіонерів.

Діти війни в Дніпрі вважаються ті, які народилися до 1945 року. Тому влада надає цим громадянам 25% знижку на оплату комунальних послуг, отримання підвищеної пенсії, а також першочергово отримати земельну ділянку.

Допомога Подробиці

Соціальні пільгові категорії

Жителі Дніпра з малозабезпечених сімей, з інвалідністю, пенсіонери, УБД також мають право на знижку з оплати державного мита в розмірі 50% при зверненні до державних нотаріусів.

Крім цього, грошову допомогу можуть отримувати мешканці Дніпра, які доглядають за важкохворими дітьми, які не отримали інвалідність. Так, громадяни отримують допомогу в розмірі прожиткового мінімуму – 2027 гривень.

Соціальні пільгові категорії uarp.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям в 2020-му вперше за кілька років уріжуть субсидії. Якщо зараз розмір знижки рахують виходячи з того, що за комуналку потрібно платити близько 15% сукупного доходу сім'ї, то вже в травні цього року норму збільшать до 20%.

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