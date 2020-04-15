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15 квітня • оновлено в 20:31
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Софія Ковнір
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Оренда заміських і дачних будинків: скільки коштує втекти з Дніпра

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Жителі Дніпра вважають за краще більше перебувати на вулиці і дихати свіжим повітрям. Але так як на час карантину рекомендують зайвий раз не виходити з дому, то городяни активно орендують дачні та заміські приміщення.

У скільки обійдеться оренда заміських будинків і дач для жителів Дніпра – читайте далі в нашому матеріалі.

Оренда заміських і дачних будинків в Дніпрі

Оренда заміських і дачних будинків в Дніпрі

Чим відрізняється заміський будинок від дачі

На даний момент провести час за містом – один з кращих варіантів, так як там свіже і чисте повітря, відсутній шум та міська суєта і завжди знайдеться спосіб як розважитися.

Різниця між заміським будинком і дачею є. Наприклад, заміський приватний будинок зазвичай розташований на околиці міста, а дача будується на землі, де можна займатися садівництвом і іншими городніми справами.

Крім цього, заміські будинки використовуються для періодичного або постійного проживання, тому їх облаштовують усіма зручностями – водопостачанням, опаленням і т. д.

Дачні будинки зазвичай призначені для проживання в теплу пору року. У таких будинках рідко проводять водопостачання та опалення, достатньо всього лише електрики. Адже на дачі дніпряни можуть облаштовувати теплиці, городи і займатися садівництвом.

Заміський і дачний будинок

Заміський і дачний будинок

Оренда заміських і дачних будинків в Дніпрі

У період карантину ціни на оренду заміських будинків і дач виросли в кілька разів, так як стали дуже затребуваними. Будинки здають в оренду подобово або відразу ж на місяць. Вартість оренди заміського будинку або дачі залежить від їх стану і квадратних метрів.

Жителям Дніпра деякі власники можуть здати невеликий дачний будиночок з водопроводом і туалетом у дворі, але при цьому всередині приміщення є все необхідне для проживання – меблі, холодильник, шафа. Також поруч присутні магазини продуктів. Середня вартість такого будиночка обійдеться від 1000 гривень/місяць.

"Запрошую провести час карантину на дачі! Чисте повітря і відсутність скупчення людей збереже здоров'я Вам і Вашим близьким!", – відзначають власники.
Оренда будинку

Оренда будинку

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Оренда будинку

Оренда будинку

OLX

Оренда будинку

Оренда будинку

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Якщо Вам потрібна дача з усіма зручностями всередині приміщення – туалетом, санвузлами і іншими, то ціна такого будиночка збільшується – від 5 тисяч гривень і плюс комунальні послуги. Але в цю вартість входить гаряча вода, холодильник, кондиціонер та інше.

Оренда будинку

Оренда будинку

Скріншот

Оренда будинку

Оренда будинку

OLX

Оренда будинку

Оренда будинку

OLX

Якщо у Вас велика компанія і Ви потребуєте простору, то оренда заміського будинку з усіма зручностями обійдеться набагато дорожче. Так, власники пропонують затишні будинки для відпочинку недалеко від річки і лісу, в яких присутні просторий зал з каміном, їдальня з кухнею, караоке-центр і безліч інших розваг.

Крім цього, в таких заміських будинках є багато спальних місць для великої компанії, а в просторому подвір'ї знаходяться зони для відпочинку і кілька санвузлів. Середня вартість оренди великого заміського будинку становить від 3 тисяч гривень/доба і вище за 5-8 чоловік.

Оренда будинку

Оренда будинку

ua.m2bomber.com

Оренда будинку

Оренда будинку

OLX

Багато власників відзначають, що будинки на час карантину не здають для гучних компаній і проведення веселих заходів, а тільки для спокійного відпочинку на свіжому повітрі.

"На час карантину будинок подобово для розважальних заходів не здається! Тільки для бажаючих провести тихий і спокійний відпочинок. Обмеження 30+!
Гучним і молодим компаніям будинок не здаємо. Любителів нічних вечірок і гучної музики прохання не турбувати", – повідомляють власники будинків.

Так, для комфортного сімейного відпочинку пропонують заміські будинки підвищеного комфорту – з сауною всередині, панорамною терасою з видом на Дніпро, альтанкою, більярдом, мангалом, паркуванням і іншими розвагами.

Також в подібних будинках присутні їдальня з кухнею з усіма необхідними зручностями, євроремонт, кілька санвузлів і спальних місць. Середня вартість заміського будинку становить від 5 тисяч гривень/доба до восьми чоловік. Відзначимо, що у вихідні та святкові дні ціна на такий будинок змінюється і обговорюється особисто з власником.

Оренда будинку

Оренда будинку

ua.m2bomber.com

Оренда будинку

Оренда будинку

OLX

Оренда будинку

Оренда будинку

OLX

Важливо відмітити! Якщо Ви помітили погіршення стану здоров'я і ознаки ГРВІ у себе або своїх близьких, необхідно слідувати наступному алгоритму дій:

Алгоритм дій за підозри COVID-19

Алгоритм дій за підозри COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в період карантину для жителів Дніпра змінилися умови оплати комунальних послуг. Тепер городянам доводиться проводити платежі онлайн і за допомогою додатків. Стало відомо, як жителям Дніпра оплачувати комунальні послуги під час карантину.

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Автор
Софія Ковнір
Теми
Оренда житла Карантин в Україні
Місце
Україна Дніпро
Тег
карантин
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