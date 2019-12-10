"Ніби під гіпнозом": як дніпрян обманюють шахраї-роботодавці

Знайти в Дніпрі хорошу і прибуткову роботу непросто. Головне не потрапити на шахраїв, через яких Ви можете залишитися без роботи і коштів.

OBOZREVATEL розповість про популярні хитрощі роботодавців-аферистів і як від них уберегтися.

Шахраї-роботодавці

Ні роботи, ні грошей

Дніпрянин Сергій – водій з великим стажем, і, відповідно, роботу він шукав по своєму напрямку:

"Зайшов на популярний сайт вакансій і шукав роботу водієм. Сподобалась мені одна пропозиція – водій на фуру. Було написано, що заробіток – 35 тисяч гривень.

Я зателефонував за вказаним номером і, як виявилося, працювати потрібно було зовсім не на фурі. По телефону чоловік розповів, що йому потрібний особистий водій, так як він з інвалідністю та його потрібно перевозити по місту. Зарплата – від 25 до 35 тисяч гривень", – розповів Сергій.

Шахраї-роботодавці

Шахраї-роботодавці

Після цього хлопця ніби ввели в гіпноз, і сталося наступне:

"Чоловік попросив купити в магазині потрібні продукти і привезти йому додому. Мені стало його шкода, і я скупився на 200 гривень – молоко, хліб, яйця, картопля, ковбаса, вода. Після цього чоловік попросив поповнити йому мобільний рахунок на 350 гривень. Я чомусь не задумався і поповнив. Все відбувалося ніби під гіпнозом. Потім він почав розпитувати чи залишилися у мене гроші і скільки. І тут я зрозумів, що ніякої роботи не існує, і мене просто розвели на гроші", – повідомив Сергій.

Крім цього, шахрай повідомив потерпілому нібито свою домашню адресу, але по приїзду, як виявилося, там ніхто не проживає.

"Аферист вимкнув телефон і більше на зв'язок не виходив. Тепер через такі обмани боюся шукати роботу", – додав дніпрянин.

Шахраї-роботодавці через соцмережі

Часто в соціальних мережах шахраї надсилають повідомлення з пропозицією про роботу. Подібні смс мають однаковий зміст:

"Офіс знаходиться в центрі міста, неповна зайнятість, зручний графік. Тільки якщо Вам є 18 років. Заробіток високий".

Шахраї-роботодавці в соцмережі

Шахраї-роботодавці в соцмережі

Мешканка Дніпра Діана нещодавно потрапила на такий прийом аферистів і пошкодувала про це:

"Повідомлення подібного роду потрібно ігнорувати, так як роботу пропонують не ту, про яку Ви мрієте. Близько місяця тому я була в активному пошуку роботи і якраз мені написали з такою пропозицією. Що саме за робота – не уточнили.

Я приїхала на співбесіду в центр міста, офіс був дуже просторий і затишний. Але вся правда розкрилася, як тільки я почала спілкуватися з "керівництвом".

Як з'ясувалося, сфера роботи – веб-моделінг. Мені стверджували, що в цьому немає ніякого підступу, інтим заборонений, просто потрібно спілкуватися з іноземцями по веб-камері і виконувати їх вимоги. Зарплата – від 25 тисяч гривень і вище.

Звичайно, я як порядна дівчина втекла звідти і заблокувала їх контакти", – розповіла Діана.

Дівчина додала, що на такі пропозиції про роботу в соцмережах не потрібно реагувати:

"Вам можуть тільки запропонувати веб-моделінг або ще гірше – проституцію. На жаль, мої знайомі теж потрапляли в такі ситуації. Тому відразу ж блокуйте подібних роботодавців-аферистів", – зазначила дніпрянка.

Шахраї-роботодавці 2mm.r

Робота за кордоном

Житель Дніпра Андрій в пошуку роботи натрапив на аферистів, що пропонують роботу за кордоном:

"На дошках оголошень і в інтернет просторі часто пропонують працевлаштування за кордоном. Але не завжди це є правдою. Так я мало не став жертвою шахраїв.

Праця за кордоном Бесплатка

Я подзвонив за номером, вказаним в оголошенні. По телефону мені не змогли пояснити суть роботи, тому попросили приїхати в офіс. Коли я прибув на місце, то жахнувся: офіс знаходиться на околиці міста, без будь-якої вивіски, маленький і дуже неохайний.

На співбесіді мені так і не змогли розповісти, ким потрібно працювати, але відправляють до Чехії. Красиво розповіли про високу заробітну плату – від 35 тисяч гривень і вище. Індивідуальний графік, затишний колектив, в загальному – всю красу. Але для цього потрібно відразу оплатити страховку і надати дані паспорта та ІПН.

У цей момент мене наче загіпнотизували, я не знаю, як вони це роблять, але я мало не підписав документи про страховку і готовий був віддати за це чималу суму – 13 тисяч гривень. Мене запевняли, що я зароблю в три рази більше і тому ці гроші – дрібниця.

Тоді мені раптом подзвонила дружина, як відчувала. Я розповів, що відбувається, і вона сказала ні в якому разі нічого не підписувати і бігти з цієї контори.

На мою відмову шахраї-роботодавці відреагували різко і негативно. Вони послали мене куди подалі і сказали, що я більше нормальну роботу ніде не знайду. Ось так і довіряй після цього людям", - розповів Андрій.

Шахраї-роботодавці opentv.media

Як уберегтися від шахраїв-роботодавців

Дізнавайтеся всі подробиці про роботу: посада, заробітна плата, інформація про компанію і т.д.

Не ведіться на занадто великий заробіток. Таким чином часто намагаються заманити працівника.

В гідних компаніях завжди існує сайт або будь-яка інша платна платформа.

Якщо Вам пропонують застрахуватися, щось придбати або внести певну суму за якусь послугу – ні в якому разі не давайте гроші.

Звертайте увагу на вигляд офісу. В пристойних компаніях завжди є вивіска і доглянуті робочі місця.

Намагайтеся шукати роботу через знайомих або дізнаватися про вподобану компанії у інших людей.

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