Муніципальна няня: як скористатися послугою в Дніпрі

Муніципальна няня – це хороша можливість отримати соціальну допомогу у вигляді грошових коштів на послуги з догляду за дитиною. Неважливо, в декреті Ви або працюєте.

Як в Дніпрі оформити соцдопомогу і що для цього потрібно – розповість OBOZREVATEL.

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Що таке "муніципальна няня"

Дане нововведення придумали в Міністерстві соціальної політики і ввели його в дію з 1 січня 2019. Так, програма працює і по сьогоднішній день.

Соціальна програма поширюється на сім'ї з дітьми до трьох років. Батьки можуть самостійно вибрати няню і укласти з нею трудовий договір.

Відзначимо, що сума щомісячної виплати дорівнює розміру прожиткового мінімуму на дітей до шести років.

Так, з січня 2020 року прожитковий мінімум на дитину до шести років становить 1779 гривень.

У Міністерстві соцполітики розповіли, що незалежно від того, виходить мама на роботу або залишається в декреті, держава буде виплачувати щомісячну компенсацію на няню.

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Як скористатися послугою "муніципальної няні" в Дніпрі

Для отримання компенсації послуги "муніципальна няня" в Дніпрі необхідно протягом місяця після укладення договору з нянею звернутися в Управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Для цього слід зібрати і подати список таких документів:

Заява про надання компенсації послуги "муніципальна няня";

Заява про перерахування коштів для компенсації послуги "муніципальна няня" із зазначенням рахунку в установі банку;

Копію договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років між одержувачем послуги і нянею;

Документи по оплаті муніципальної няні послуги з догляду за дитиною (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунку).

Крім цього, до заяви додаються копії:

Свідоцтва про народження дитини;

Сторінок паспорта одержувача компенсації послуги "муніципальна няня";

Документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).

Відзначимо, в разі здійснення опіки над дитиною, при собі потрібно мати рішення виконавчого органу або суду про встановлення опіки.

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Оформлення договору з нянею в Дніпрі

Щоб оформити договір з "муніципальною нянею", слід в обов'язковому порядку вказати:

Назва послуги;

Обсяг роботи по догляду за дитиною;

Умови та термін роботи, а також графік;

Вартість оплати і її періодичність;

Відповідальність сторін.

Відзначимо, що договір з нянею не обов'язково завіряти нотаріусом.

Приклад договору

Приклад договору

Приклад договору

Приклад договору

Після подачі всіх необхідних документів, їх розглядають в Управлінні соцзахисту і протягом десяти робочих днів з дати надходження документів приймають рішення про призначення компенсації послуги "муніципальна няня".

Потім протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про призначення письмово інформують одержувача послуги "муніципальна няня" про прийняте рішення.

Відзначимо, що подати документи потрібно протягом місяця з моменту укладення договору з нянею і щомісяця до 5 числа надавати документи про оплату праці няні.

Компенсацію послуги будуть виплачувати на рахунок в банку до 10 числа наступного місяця. Якщо Ви не встигли подати чек про оплату послуги, то компенсацію за цей місяць вам не виплатять.

Також компенсація по догляду за дитиною призначається на строк, зазначений у договорі з нянею, тобто після закінчення терміну договору доведеться повторно подавати документи на отримання компенсації.

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Куди звертатися в Дніпрі

Амур-Нижньодніпровський район: вулиця Радистів, 8. Телефон: 056-376-52-03.

Шевченківський район: проспект Хмельницького, 116А. Телефон: 056-763-18-16.

Соборний район: проспект Героїв, 40. Телефон: 056-268-25-88.

Індустріальний район: проспект Калнишевського, 55. Телефон: 056-722-21-72.

Центральний район: вулиця Жуковського, 39/41. Телефон: 056-377-88-98.

Самарський район: вулиця 20-річчя Перемоги, 51. Телефон: 056-728-22-37.

Чечелівський район: вулиця Уральська, 5. Телефон: 056-373-68-62.

Новокодацький район: вулиця Трудова, 1А. Телефон: 056 -775-55-86.

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