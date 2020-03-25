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25 березня • оновлено в 17:37
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Яна Коваль

Міська утопія: як виглядає Дніпро під час карантину

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У зв'язку з пандемією коронавірусу, на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення продовжити карантин до 24 квітня. Уже сьогодні вулиці Дніпра стали порожніми і безлюдними.

Про те, як виглядають центральні вулиці Дніпра під час карантину – розповість OBOZREVATEL.

Як виглядає Дніпро під час карантину

Як виглядає Дніпро під час карантину

Крім того, що карантин продовжили на додаткові 30 днів, уже з 27 березня в Дніпрі обмежать доступ городян до громадського транспорту і скоротять 90% маршрутів. Користуватися громадським транспортом зможуть тільки ті, у кого будуть спеціальні перепустки, по ним проїзд стане безкоштовним. Такий квиток можуть отримати тільки співробітники критичної інфраструктури:

  • Медичні співробітники;

  • Поліцейські;

  • Рятувальники;

  • Співробітники комунальної інфраструктури;

  • Працівники аптек;

  • Працівники хлібозаводів;

  • Деякі працівники харчової промисловості;

  • Коло людей, певних міською владою для підтримки життєдіяльності міста.

Карантин у Дніпрі триватиме до 24 квітня

Карантин у Дніпрі триватиме до 24 квітня

МОН України

Під час карантину вулиці Дніпра стали порожніми, тому що більша частина городян проводять час в своїх квартирах і будинках. Багато хто не згоден з рішенням влади, але варто пам'ятати, що безпека – понад усе.

У кур'єрів багато роботи

У кур'єрів багато роботи

Центральна площа стала практично безлюдною

Центральна площа стала практично безлюдною

Залишайтеся вдома, не залишайте життя небезпеці

Залишайтеся вдома, не залишайте життя небезпеці

Городяни виходять тільки в магазин за продуктами або в аптеку

Городяни виходять тільки в магазин за продуктами або в аптеку

Всі торгові точки також пішли на карантин

Всі торгові точки також пішли на карантин

Безпека - понад усе

Безпека - понад усе

На парковках часто не вистачає вільних місць, але не сьогодні

На парковках часто не вистачає вільних місць, але не сьогодні

У місті тиша

У місті тиша

Вже з цієї п'ятниці громадський транспорт тимчасово перестане працювати в звичайному режимі

Вже з цієї п'ятниці громадський транспорт тимчасово перестане працювати в звичайному режимі

Карантин - час убезпечити себе і своїх близьких

Карантин - час убезпечити себе і своїх близьких

Не варто виходити з дому без особливої потреби

Не варто виходити з дому без особливої потреби

Набережна абсолютно порожня

Набережна абсолютно порожня

Карантин триватиме на 30 днів довше

Карантин триватиме на 30 днів довше

Через карантин в Україні субсидії збільшать на 300 гривень

Через карантин в Україні субсидії збільшать на 300 гривень

За дотриманням особливого транспортного режиму стежитимуть правоохоронці

За дотриманням особливого транспортного режиму стежитимуть правоохоронці

Мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами

Мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами

Карантин - це не відпустка або канікули

Карантин - це не відпустка або канікули

Їздити на громадському транспорті можна буде тільки з пропуском

Їздити на громадському транспорті можна буде тільки з пропуском

Саме час дочитати забуту книгу або подивитися хороший фільм

Саме час дочитати забуту книгу або подивитися хороший фільм

У Дніпро доставили тисячі експрес-тестів на коронавірус

У Дніпро доставили тисячі експрес-тестів на коронавірус

При поганому самопочутті терміново зверніться до лікаря

При поганому самопочутті терміново зверніться до лікаря

Нагадаємо, що під час карантину варто дотримуватися основних правил, які допоможуть убезпечити ваше життя і життя ваших близьких:

  • Часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

  • Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хусткою. Використану хустку слід негайно викинути і помити руки;

  • Уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;

  • Якщо є підвищена температури тіла, кашель і утруднене дихання, швидше зверніться до лікаря;

  • Відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з тваринами і поверхнями, які контактують з тваринами;

  • Не вживайте сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження. З сирим м'ясом і молоком слід поводитися обережно;

  • Не панікуйте. Все буде добре!

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чи є ажіотаж в супермаркетах Дніпра.

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Автор
Яна Коваль
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Теги
дороги карантин новини
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