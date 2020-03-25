У зв'язку з пандемією коронавірусу, на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення продовжити карантин до 24 квітня. Уже сьогодні вулиці Дніпра стали порожніми і безлюдними.
Про те, як виглядають центральні вулиці Дніпра під час карантину – розповість OBOZREVATEL.
Як виглядає Дніпро під час карантину
Крім того, що карантин продовжили на додаткові 30 днів, уже з 27 березня в Дніпрі обмежать доступ городян до громадського транспорту і скоротять 90% маршрутів. Користуватися громадським транспортом зможуть тільки ті, у кого будуть спеціальні перепустки, по ним проїзд стане безкоштовним. Такий квиток можуть отримати тільки співробітники критичної інфраструктури:
Медичні співробітники;
Поліцейські;
Рятувальники;
Співробітники комунальної інфраструктури;
Працівники аптек;
Працівники хлібозаводів;
Деякі працівники харчової промисловості;
Коло людей, певних міською владою для підтримки життєдіяльності міста.
Карантин у Дніпрі триватиме до 24 квітня
МОН України
Під час карантину вулиці Дніпра стали порожніми, тому що більша частина городян проводять час в своїх квартирах і будинках. Багато хто не згоден з рішенням влади, але варто пам'ятати, що безпека – понад усе.
У кур'єрів багато роботи
Центральна площа стала практично безлюдною
Залишайтеся вдома, не залишайте життя небезпеці
Городяни виходять тільки в магазин за продуктами або в аптеку
Всі торгові точки також пішли на карантин
Безпека - понад усе
На парковках часто не вистачає вільних місць, але не сьогодні
У місті тиша
Вже з цієї п'ятниці громадський транспорт тимчасово перестане працювати в звичайному режимі
Карантин - час убезпечити себе і своїх близьких
Не варто виходити з дому без особливої потреби
Набережна абсолютно порожня
Карантин триватиме на 30 днів довше
Через карантин в Україні субсидії збільшать на 300 гривень
За дотриманням особливого транспортного режиму стежитимуть правоохоронці
Мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами
Карантин - це не відпустка або канікули
Їздити на громадському транспорті можна буде тільки з пропуском
Саме час дочитати забуту книгу або подивитися хороший фільм
У Дніпро доставили тисячі експрес-тестів на коронавірус
При поганому самопочутті терміново зверніться до лікаря
Нагадаємо, що під час карантину варто дотримуватися основних правил, які допоможуть убезпечити ваше життя і життя ваших близьких:
Часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хусткою. Використану хустку слід негайно викинути і помити руки;
Уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;
Якщо є підвищена температури тіла, кашель і утруднене дихання, швидше зверніться до лікаря;
Відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з тваринами і поверхнями, які контактують з тваринами;
Не вживайте сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження. З сирим м'ясом і молоком слід поводитися обережно;
Не панікуйте. Все буде добре!
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