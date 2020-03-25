У зв'язку з пандемією коронавірусу, на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення продовжити карантин до 24 квітня. Уже сьогодні вулиці Дніпра стали порожніми і безлюдними.

Про те, як виглядають центральні вулиці Дніпра під час карантину – розповість OBOZREVATEL.

Як виглядає Дніпро під час карантину

Крім того, що карантин продовжили на додаткові 30 днів, уже з 27 березня в Дніпрі обмежать доступ городян до громадського транспорту і скоротять 90% маршрутів. Користуватися громадським транспортом зможуть тільки ті, у кого будуть спеціальні перепустки, по ним проїзд стане безкоштовним. Такий квиток можуть отримати тільки співробітники критичної інфраструктури:

Медичні співробітники;

Поліцейські;

Рятувальники;

Співробітники комунальної інфраструктури;

Працівники аптек;

Працівники хлібозаводів;

Деякі працівники харчової промисловості;

Коло людей, певних міською владою для підтримки життєдіяльності міста.

Карантин у Дніпрі триватиме до 24 квітня МОН України

Під час карантину вулиці Дніпра стали порожніми, тому що більша частина городян проводять час в своїх квартирах і будинках. Багато хто не згоден з рішенням влади, але варто пам'ятати, що безпека – понад усе.

У кур'єрів багато роботи

Центральна площа стала практично безлюдною

Залишайтеся вдома, не залишайте життя небезпеці

Городяни виходять тільки в магазин за продуктами або в аптеку

Всі торгові точки також пішли на карантин

Безпека - понад усе

На парковках часто не вистачає вільних місць, але не сьогодні

У місті тиша

Вже з цієї п'ятниці громадський транспорт тимчасово перестане працювати в звичайному режимі

Карантин - час убезпечити себе і своїх близьких

Не варто виходити з дому без особливої потреби

Набережна абсолютно порожня

Карантин триватиме на 30 днів довше

Через карантин в Україні субсидії збільшать на 300 гривень

За дотриманням особливого транспортного режиму стежитимуть правоохоронці

Мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами

Карантин - це не відпустка або канікули

Їздити на громадському транспорті можна буде тільки з пропуском

Саме час дочитати забуту книгу або подивитися хороший фільм

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При поганому самопочутті терміново зверніться до лікаря

Нагадаємо, що під час карантину варто дотримуватися основних правил, які допоможуть убезпечити ваше життя і життя ваших близьких:

Часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хусткою. Використану хустку слід негайно викинути і помити руки;

Уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;

Якщо є підвищена температури тіла, кашель і утруднене дихання, швидше зверніться до лікаря;

Відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з тваринами і поверхнями, які контактують з тваринами;

Не вживайте сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження. З сирим м'ясом і молоком слід поводитися обережно;

Не панікуйте. Все буде добре!

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