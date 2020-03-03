Квартирні злодії в Дніпрі: які методи використовують і як уберегтися

У Дніпрі частішають випадки спроб проникнення в житло. Городяни впевнені, що зловмисники придумали нові способи потрапляти в квартири.

Детальніше про те, які методи використовують потенційні домушники і що робити, якщо в вашу квартиру намагаються вдертися – розповість OBOZREVATEL.

Які методи використовують квартирні злодії в Дніпрі shutterstock

Смикають ручки вхідних дверей

Як розповіла мешканка житлового масиву Сонячний Катерина, вже кілька тижнів поспіль невідомі чоловіки перевіряють, чи закриті вхідні двері в її квартиру і квартири сусідів.

"Близько 4-5 ранку, практично кожен день, невідомі чоловіки ходять по під'їзду в пошуках квартири, яку господарі забули закрити на ніч. Мій хлопець працює ночами, тому стає страшно. Знайомі по житловому масиву кажуть, що таке відбувається часто. Крім того, з аналогічною ситуацією стикаються дніпряни на ж\м Перемога ", – поділилася Катерина.

Невідомі вночі турбують жителів Дніпра shutterstock

Представляються продавцями картоплі

Дуже часто на ринках і у дворах Дніпра жителі області і району продають овочі та фрукти. Останнім часом багато, для підвищення продажів, ходять по під'їздах і пропонують купити картоплю. Деякі дніпряни мають можливість простежити за продавцями і говорять про те, що це чиста правда – люди таким чином намагаються заробити.

Ситуація на ж\м Тополя-1 Facebook: Типовий Тополь-Шевченківський район

Але інші говорять про те, що так звані "домушники" під виглядом продавців картоплі також ходять по квартирах, пропонують товар і заглядають всередину, щоб оцінити майно і можливість вкрасти щось цінне.

Багато хто не розуміє, чи можна вірити продавцям Facebook: Типовий Тополь-Шевченківський район

Крім того, на дверях і стінах близько квартир з'являються так звані мітки у вигляді галочок, намальовані крейдою. Можливо, таким чином злодії мітять відповідні або не підходящі квартири.

Дивні мітки в під'їздах Facebook: Типовий Тополь-Шевченківський район

Як розповіла прес-секретар патрульної поліції Дніпра Людмила Копиленко, патрульні виїжджали на один з викликів жителя Дніпра, який скаржився на підозрілого продавця. Чоловіки, які ставили мітки, пояснили, що вони пропонують картоплю, а мітки ставлять там, де вже були, щоб повторно не турбувати мешканців. Нічого забороненого у них патрульні не виявили. У машині дійсно були мішки з картоплею.

Але жителі Дніпра стикаються з "продавцями", у яких овочів у продажу немає:

Злодії прикидаються продавцями картоплі Facebook: Типовий Тополь-Шевченківський район

Ламають доводчики на дверях

Дніпряни масово скаржаться на те, що невідомі ламають доводчики на дверях. Після цього вхідні двері відкриті абсолютно для всіх.

Багато хто впевнений, що таким чином злодії проникають в під'їзди.

Так простіше проникнути в будинок Facebook: Соборний район (ж/м Перемога 1-6, Сокіл 1-2, Дніпро)

Жителі Дніпра помічають дивацтва Facebook: Соборний район (ж/м Перемога 1-6, Сокіл 1-2, Дніпро)

Як убезпечити себе від квартирних злодіїв

Як розповіла прес-секретар патрульної поліції Дніпра Людмила Копиленко, в першу чергу, не потрібно впадати в панічний стан. Якщо ручку ваших дверей смикають невідомі особи, варто подивитися у вічко і постаратися розглянути, хто саме це робить. Важливо запам'ятати кількість людей за дверима, їх прикмети (наприклад, колір волосся і в чому були одягнені).

"Якщо ви перебуваєте в квартирі і розумієте, що ваші двері вже намагаються зламати – потрібно подати ознаки того, що ви знаходитесь вдома. Звичайно ж, негайно телефонуйте в поліцію, голосно і чітко заявляючи, що до вас в квартиру намагаються проникнути невідомі. В ідеалі так голосно, щоб було чутно за дверима ".

Зберігайте спокій і телефонуйте в поліцію from-ua

Якщо потенційні зловмисники йдуть після того, як перевірили ваші двері і вони виявилася закритими – постарайтеся простежити, куди саме вони направляються: подивіться у вікна або з балкона, якщо він виходить на сторону входу в під'їзд. Можливо, невідомі попрямують в сусідній будинок. Запам'ятавши їх прикмети, знову ж викликайте 102.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі жінка влаштувала звалище на балконі.

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