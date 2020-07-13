Купівля овочів і фруктів у Дніпрі може бути небезпечна: експерт назвала причини

Купівля овочів і фруктів у Дніпрі може бути небезпечна.

У Дніпрі з приходом літа на прилавках магазинів і ринків збільшилася кількість фруктів і овочів. З початку сезону почали продавати баштанні культури, різні види помідорів і огірків, персики, нектарин, а також безліч інших продуктів. Але часто можна придбати несмачні овочі або фрукти, які містять велику кількість небезпечних нітратів і токсичних елементів.

Чи безпечно в Дніпрі купувати овочі та фрукти – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Ранні овочі та фрукти погано впливають на організм людини

Як розповіла OBOZREVATEL головний спеціаліст відділу безпеки харчових продуктів ГУ Госпродпотребслужби в Дніпропетровській області Олена Лукацька, зараз у продажі з'явилися ранні баштанні культури – кавуни та дині. Але кожен покупець повинен знати, що при їх вживанні можна отруїтися:

"Кожен фрукт і овоч має свій сезон дозрівання. Наприклад, помідори починають дозрівати в серпні, а баштанні культури – з серпня по вересень. Тому їх потрібно вживати вчасно", – повідомила експерт.

Якщо Ви бажаєте купити овочі або фрукти раніше, то слід знати, що ці продукти можуть "підгодовувати" препаратами зростання і нітратами, а це негативно впливає на організм людини.

Спеціаліст підкреслила, що купувати такі продукти краще на агропродовольчих ринках, в магазинах і супермаркетах.

Важливо відмітити! Не рекомендується купувати овочі та фрукти на стихійних ринках і узбіччях доріг. Біля доріг накопичується ще більше токсичних елементів, а на стихійних ринках продають продукти, які не пройшли перевірку лабораторного контролю.

Купувати продукти краще в магазинах або на ринках

У Дніпрі працюють 28 агропродовольчих ринків, де організовані лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи.

За словами Олени Лукацької, на сьогоднішній день за статистикою в Дніпрі проведено більше 250 лабораторних досліджень ранніх баштанних культур:

"Кожна партія, яка приходить на агропродовольчий ринок, повинна обов'язково проходити лабораторний контроль. За результатами дослідження видають експертний висновок, в якому зазначається дата видачі, назва продукту і вміст нітратів", – розповіла головний спеціаліст відділу безпеки харчових продуктів.

На ринках або в магазинах продавці повинні вивісити на видному місці експертний висновок. Якщо це не дотримано, то будь-який покупець може попросити надати лабораторне дослідження продукту, а продавець не має право відмовити йому в цьому.

Овочі та фрукти повинні пройти лабораторне дослідження

Кількість нітратів у баштанних культурах не повинна перевищувати норму

Допустима норма нітратів у кавунах – 60 мг на кілограм, а в динях – 90 мг на кілограм:

"Якщо кількість нітратів перевищується, то ці овочі та фрукти не надійдуть на ринок", – зазначила Лукацька.

У магазинах і супермаркетах Дніпра овочі та фрукти також проходять лабораторний контроль. Вся партія, яка надходить в супермаркет, повинна супроводжуватися товарно-транспортними накладними, якісними посвідченнями та протоколами лабораторних досліджень або експертним висновком.

У супермаркетах овочі та фрукти також проходять лабораторний контроль

На що потрібно звертати увагу при купівлі овочів і фруктів

Спеціаліст відділу безпеки харчових продуктів розповіла, що небажано купувати баштанні культури великих розмірів, так як це означає, що там перевищена кількість нітратів:

"При покупці кавунів обов'язково слід звертати увагу на те, щоб там були сухі хвостики. Якщо на них є жовті плями, то це говорить про те, що ягода стигла", – стверджує Лукацька.

Також не рекомендується купувати продукти, які вже розрізані і накриті поліетиленовою плівкою. Під час спеки нітрати і токсичні елементи створюють з плівкою парниковий ефект і всі вони накопичуються в продукті.

Небажано купувати баштанні культури великих розмірів

Крім того, не рекомендується ранні овочі та фрукти давати дітям, так як це також небезпечно для здоров'я.

Експерт додала, що всі харчові продукти повинні реалізовуватися вчасно та по сезону. Також слід не забувати, що зараз під час пандемії необхідно не тільки обробляти руки, але і овочі та фрукти. Бажано їх мити під гарячою проточною водою і вже потім вживати.

Харчові продукти повинні реалізовуватися вчасно і по сезону

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