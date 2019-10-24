Купівля машини в Дніпрі: у скільки обійдеться оформлення транспорту

Купити автомобіль в Дніпрі – недешеве задоволення. А реєстрація транспорту може зайняти багато часу і коштів.

OBOZREVATEL детально розповість про процедуру реєстрації автомобіля в Дніпрі і у скільки це обійдеться.

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Після покупки автотранспорту обов'язково потрібно зареєструвати його в сервісному центрі МВС. Реєстрація дає повне право розпоряджатися купленим автомобілем.

Адреси сервісних центрів у Дніпрі:

проспект Праці, 16;

проспект Слобожанський, 31Д;

вулиця Малиновського, 130.

Сервісний центр у Дніпрі ТСН

Список документів для реєстрації транспортного засобу

Для реєстрації або перереєстрації автомобіля категорії вітчизняного виробництва та країн СНД, іноземного виробництва необхідно надати:

Відповідну заяву;

Паспорт та ІПН;

Документ, що підтверджує правомірність придбання транспорту;

Документ з вартістю автомобіля;

Документ на відповідність конструкції автотранспорту;

Квитанції про оплату державної послуги і за бланкову продукцію.

Заява на реєстрацію автотранспорту

Вартість реєстрації автомобіля в Дніпрі

Щоб зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб, слід оплатити ряд послуг в сервісному центрі.

Так, власники автомобілів категорій вітчизняного виробництва повинні заплатити за саму послугу – 153 гривні. Державний номерний знак обійдеться близько 180 гривень. Також доведеться заплатити за бланк техпаспорта – 220 гривень.

Загальна вартість реєстрації обійдеться в 553 гривні.

Для власників автотранспорту категорій іноземного виробництва ціна за послугу складе 190 гривень. Державний номерний знак коштує близько 180 гривень. А за бланк техпаспорта потрібно заплатити 220 гривень.

Вартість реєстрації складе 590 гривень.

Крім цього, з 2019 року введено обов'язковий збір на державне пенсійне страхування.

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Так, ціна за послугу залежить від вартості автомобіля:

Якщо вартість транспортного засобу не перевищує або дорівнює 316 965 гривень – 3%;

Якщо вартість автомобіля більше 316 965 гривень або дорівнює 557 090 гривень – 4%;

Якщо вартість транспорту більше 557 090 гривень – 5%.

Згідно зі статтею 173 Податкового кодексу, при продажу автотранспорту також необхідно сплатити податок на дохід від продажу за ставкою: 5% - ПДФО (податок з доходів фізичних осіб) + 1,5% - військовий збір.

Відзначимо, що власник транспорту звільняється від сплати податку, якщо це перша подібна угода за рік.

У разі оформлення договору купівлі-продажу в сервісному центрі, необхідно надати оціночну вартість автомобіля і документ про сплату податку.

Термін надання послуги - протягом робочого дня з моменту отримання заяви.

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Штраф за недотримання термінів реєстрації

Згідно зі статтею 121 Адміністративного Кодексу України, за несвоєчасну постановку транспортного засобу на облік загрожує штраф в розмірі 170 гривень або громадські роботи 40 годин.

За повторне порушення штраф збільшується до 255 гривень.

Софія Ковнір

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