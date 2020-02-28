Стан доріг в Дніпропетровській області залишає бажати кращого. У соцмережах часто можна побачити яскраві фото ям на дорогах з агресивними коментарями місцевих жителів.

OBOZREVATEL докладно розповість, куди дніпряни можуть скаржитися на поганий стан доріг.

Куди жителі Дніпра можуть скаржитися на поганий стан доріг

Онлайн-перевірка стану доріг

Перед поїздкою жителі Дніпра можуть перевірити стан дороги онлайн за допомогою додатка Navizor.

Це мобільний навігатор, який включає в себе якість доріг при плануванні автомобільних маршрутів.

Navizor

Навігатор дозволяє прокладати рекомендовані автомобільні маршрути з урахуванням якості дорожнього покриття. Також програма має функцію при наближенні до дороги з критичним станом попереджати водія відповідним звуковим сигналом.

Крім цього, завдяки кольоровим позначенням ділянок доріг з різною якістю, водій зручно може орієнтуватися.

Також жителі Дніпра можуть оцінювати якість доріг за 5-бальною шкалою: від "критичного" до "дуже хорошого". Оцінки якості доріг автоматично записуються на сервер і алгоритм відразу розраховує зважену оновлену оцінку якості дорожнього покриття.

Таким чином, інформація про стан доріг постійно оновлюється в режимі онлайн. При цьому дорога на карті зображується відповідним кольором, що спрощує візуальне сприйняття якості ділянки дороги під час руху по маршруту.

Navizor

Navizor

Navizor

"Це нестерпно!"

Мешканка Дніпра Ксенія кожен день знаходиться за кермом і для неї поїздки по дорогах Дніпропетровської області – не з приємних:

"Робота така, що доводиться їздити по багатьом населеним пунктам нашої області, навіть найвіддаленіших.

Але це просто нестерпно! Через критичний стан доріг страждають як водії, так і автотранспортні засоби.

А місцеві жителі? Деякі самі виходять і засипають глибокі ями піском, камінням і навіть цеглою! Такого бути не повинно!", – зазначила Ксенія.

Дороги в Дніпропетровській області

Дороги в Дніпропетровській області

Дороги в Дніпропетровській області

Дороги в Дніпропетровській області

Куди скаржитися на поганий стан доріг

Для того, щоб залишити скаргу на критичний стан дороги, необхідно перейти на сайт "Укравтодору". Потім зайти в розділ "Громадськості" і натиснути "Електронне звернення".

Після цього Ви заповнюєте порожні поля, пишите скаргу і відправляєте в обробку.

Електронне звернення

Також можна звернутися в "Укравтодор" з письмовим зверненням.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також повинна бути вказана електронна пошта, на яку заявнику може бути відправлений відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним.

Відзначимо, що звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів з дня його надходження.

Письмова скарга

Також "Укравтодор" спільно з популярною навігаційною системою Waze запустили новий сервіс для водіїв, завдяки якому можна поскаржитися на погані дороги.

Водії можуть повідомляти про ями на дорогах, ДТП, дорожні роботи, погодні умови і т.д. за допомогою смартфона, iOS CarPlay або Android Auto.

Як це працює

Водій попереджає про небезпеку інших учасників дорожнього руху за допомогою програми Waze. Отримана інформація автоматично надходить в Укравтодор.

Система Waze за допомогою бота збирає всі звернення в єдину базу і автоматично фільтрує спам. Вся інформація подається з точними GPS-координатами, а також з фотографіями і коментарями від водіїв, якщо вони були додані.

Потім інформація в режимі реального часу надходить в дорожні служби, де приймається рішення про те, як реагувати на звернення.

Топ звернень користувачів Укравтодор

Відзначимо, що також працює аналітично-диспетчерська група, яка приймає скарги від громадян про ситуацію на дорогах за цілодобовим телефоном: 044-287-11-40.

Повідомити про стан доріг також можна на гарячу лінію Дніпропетровської обласної адміністрації – 0800-50-56-00.

Крім цього, всі зауваження і пропозиції можна відправити на електронну пошту e-contact@dp.gov.ua або ж залишити скаргу в додатку Е-contact, який розробила Дніпропетровська ОДА.

У Дніпрі про стан доріг можна повідомити в Департамент благоустрою та інфраструктури. Телефон: 744-11-26.

Або ж зверніться на гарячу лінію міського голови Дніпра: +38056-732-12-12; +38095-732-12-12; +38096-732-12-12; +38073-732-12-12.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів прийняв постанову про порядок залучення кредитних грошей для "Укравтодору" в розмірі 19,5 млрд гривень. Одночасно з цим уряд підтримав інвестиційний проект по трасі Н-07 Київ – Суми – Харків на 400 млн гривень.

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