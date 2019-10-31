Допомога на дитину: скільки платять і які зміни чекати дніпрянам

При народженні дитини держава надає допомогу у вигляді грошових коштів. У 2020 році уряд запропонував збільшити суми, але чи приймуть ці зміни – поки невідомо.

OBOZREVATEL докладно розповість про суми виплат на дитину в Дніпрі і кому вони належать.

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Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

Згідно із законодавством України, право на допомогу від держави мають:

Жінки-військовослужбовці.

Безробітні жінки.

Жінки, яких звільнили у зв'язку із закриттям компанії.

Жінки-домогосподарки.

Жінки-підприємці.

Студентки ВНЗ та інших установ.

Дородові і післяпологові виплати на дитину виробляються в тому випадку, якщо заяву на їх отримання було подано не пізніше шести місяців з дня закінчення декретної відпустки.

Так, допомога виплачується в повному розмірі одноразово – в період відпустки (126 або 140 календарних днів). Відзначимо, що породіллям, які постраждали на аварії ЧАЕС, виплати проводяться за 180 календарних днів.

Допомога на дитину надається в розмірі 100% середньомісячного доходу породіллі. Якщо жінка безробітна, то виплати проводяться в розмірі 25% прожиткового мінімуму.

У 2019 розмір допомоги по вагітності та пологах становить:

126 календарних днів – 2207 гривень;

140 календарних днів – 2452 гривень;

180 календарних днів – 3153 гривень.

Допомога на дитину УНН

Допомога одиноким матерям

У 2019 виплати допомоги одиноким матерям не збільшили. Тому сума становить різницю між 100% прожиткового мінімуму для дитини і середньомісячним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Так, одиноким матерям допомога покладається в таких розмірах:

На дитину до 6 років - 1779 гривень;

На дитину з 6 до 18 років - 2218 гривень;

На дитину з 18 до 23 років - 2102 гривень.

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Допомога на дітей з інвалідністю

Розмір виплат на дитину з інвалідністю залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Так, в 2019 році допомоги на дитину з інвалідністю складають:

Діти з інвалідністю до 6 років – 2036 гривень.

Діти з інвалідністю з 6 до 18 років – 2256 гривень.

Діти з інвалідністю підгрупи "А" до 6 років – 2926 гривень.

Діти з інвалідністю підгрупи "А" з 6 до 18 років – 3365 гривень.

Інвалід з дитинства 1 групи підгрупи "А" – 3365 гривень.

Інвалід з дитинства 1 групи підгрупи "Б" – 2457 гривень.

Інвалід з дитинства 2 та 3 групи – 1638 гривень.

Крім цього, уряд проголосував за законопроект, який передбачає в 2020 році двократне підвищення соцдопомоги дітям з інвалідністю та інвалідам дитинства.

Так, розмір виплат на догляд за людьми з інвалідністю з дитинства групи 1 підгрупи "А" збільшиться з 75% до 150%.

Для дітей з інвалідністю групи 1 підгрупи "Б" збільшиться з 50% до 100%.

Для 2 і 3 групи інвалідів виплати збільшаться до 75%.

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Допомога з опіки

Діти, які залишилися без батьківського піклування, мають повне право на матеріальну допомогу від держави. Допомога виплачується офіційним опікунам дитини:

На дитину до 6 років - 3558 гривень;

На дитину з 6 до 18 років - 4436 гривень.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника

Згідно із законодавством України, в зв'язку з втратою годувальника сім'ї передбачена пенсія. Її розмір залежить від страхового стажу та заробітку покійного.

Грошова допомога виплачується щомісяця до досягнення дитиною повноліття. Відзначимо, що студентам така допомога надається до завершення навчання, але не довше 23 років.

Сума соцдопомоги дитині померлого годувальника:

На одну дитину – 1638 гривень;

На двох дітей – 1966 гривень;

На трьох і більше дітей – 2457 гривень.

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Допомога дітям, батьки яких уникають сплати аліментів

Державна матеріальна допомога дітям, батьки яких уникають сплати аліментів, надається до повноліття дитини:

Дітям до 6 років – 889 гривень 50 копійок;

Дітям з 6 до 18 років – 1109 гривень.

Допомога на дитину Etcetera.media

Допомога на дитину в 2020 році

У 2020 році уряд планує збільшити розміри виплат при народженні дитини. Так, на даний момент загальна сума виплат становить 41 280 гривень.

Дитячу допомогу виплачують в кілька етапів:

Одноразова допомога – 10 320 гривень. Її батьки можуть отримати через 1-2 місяці після оформлення допомоги.

Сума, що залишилася – 30 960 гривень. Ця допомога виплачується частинами протягом трьох років – по 860 гривень.

Якщо уряд все-таки проголосує за законопроект, то в 2020 році очікуються значні підвищення допомоги на дитину:

При народженні першої дитини – 100 тисяч гривень.

При народженні другої дитини – 200 тисяч гривень.

При народженні третьої дитини і кожної наступної – 400 тисяч гривень.

Допомога на дитину Російська газета

Як в Дніпрі платять допомогу на дитину

Три роки тому дніпрянка Наталя народила прекрасну двійню і протягом місяця подала документи на допомогу від держави:

"Ми з чоловіком прийшли в Управління праці та соцзахисту населення за місцем проживання. Від нас були потрібні такі документи: оригінал і копія паспорта, відповідна заява, оригінал і копія свідоцтва про народження дітей, а також реквізити банку. В принципі, все оформили швидко та легко", – розповіла мешканка Дніпра.

Так, на двох дітей до трьох років дівчина отримувала на місяць по 1720 гривень (на одну дитину – 860 гривень):

"Ще в минулому році були затримки виплат. Пару раз не платили цілий місяць, бувало затримували на тиждень. Скоро нам три роки і добре, що держава виплатила всю належну суму (на двох дітей ми отримали 82 560 гривень). Виплати ми отримували через "Ощадбанк", так як в інших установах беруть великі відсотки. За ці гроші нічого нормального дитині не купиш, особливо двом. Тому я вважаю, що підвищення допомоги було б непогано для молодих батьків", – підкреслила Наталя.

Дівчина додала, що її подругам не виплачували допомогу і по кілька місяців:

"Були затримки по два і три місяці. Матусі зверталися до Управління соцзахисту, але там постійно твердили, що нічого не знають і конкретних причин затримок не називали", – розповіла дніпрянка.

Відзначимо, що подати документи на соціальні виплати необхідно протягом 12 місяців з дня народження дитини.

Допомога на дитину Vgorode.ua

Куди звертатися в Дніпрі

Головне Управління праці та соціального захисту населення: вул. Шевченко, 11. Телефон: 745-56-62.

Амур-Нижньодніпровський район: вул. Радистів, 8. Телефон: 721-04-37.

Шевченківський район: пр. Богдана Хмельницького 116 А. Телефон: 763-05-79.

Соборний район: пр. Героїв, 40. Телефон: 68-25-88.

Індустріальний район: пр. Петра Калнишевського, 55. Телефон: 725-47-41; 726-30-95.

Центральний район: вул. Володимира Антоновича, 30. Телефон: 742-81-68.

Чечелівський район: вул. Уральська, 5. Телефон: 373-68-62; 378-10-58.

Новокодацький район: вул. Трудова, 1-А. Телефон: 372-19-7 5.

Самарський район: вул. 20-річчя Перемоги, 51. Телефон: 372-94-97.

Софія Ковнір

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