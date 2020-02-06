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7 лютого • оновлено в 08:52
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Яна Коваль

Дочекалися снігу: ТОП фото дніпрян в Instagram

1.3т
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Як тільки Дніпро перетворюється в снігову казку – натхненні городяни масово публікують красиві фото зимового міста.

Про те, якою бачать зиму жителі Дніпра – розповість OBOZREVATEL.

Красиві фото снігового Дніпра

Красиві фото снігового Дніпра

Instagram: anna_dal_photo

Не дивлячись на те, що погода внесла свої корективи в життя міста і комунальні служби всю ніч працювали на благо Дніпра, місто виглядає по-справжньому казково. Так, через погіршення погодних умов на вулиці Дніпра вийшло 130 одиниць спецтехніки.

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Користувачі соціальних мереж масово публікують засніжені житлові масиви, надихаючись снігом, який цієї зими не часто радував дніпрян.

За повідомленням синоптиків, завтра, 7 лютого, в Дніпрі очікується хмарна погода без опадів. Можливо, такого снігопаду цієї зими в місті більше не буде, так що саме час влаштувати білосніжну фотосесію!

Емоції на висоті!

Емоції на висоті!

Instagram: ruslana.lv

Взимку і влітку струнка

Взимку і влітку струнка

Instagram: ksenad2111

Вечірня романтика

Вечірня романтика

Instagram: natali_bmw

Весна настане зовсім скоро

Весна настане зовсім скоро

Instagram: dneprnow

У природи нема поганої погоди

У природи нема поганої погоди

Instagram: news_dnepr

Натхнення навколо нас

Натхнення навколо нас

Instagram: visual_dnipro

Ідеальні пропорції

Ідеальні пропорції

Instagram: our_dnipro

Вечірня казка

Вечірня казка

Instagram: dnepriane.news

Дніпро прекрасний

Дніпро прекрасний

Instagram: ua_dnepr_ua

Природа завжди створює ідеальні картини

Природа завжди створює ідеальні картини

Instagram: dnepr_pixel

Вид зверху

Вид зверху

Instagram: our_dnipro

Натхнення в кожному фото

Натхнення в кожному фото

Instagram: our_dnipro

Контраст для настрою

Контраст для настрою

Instagram: deniska_ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на Дніпропетровщині в пробках застрягли тисячі авто: фото і відео сніговий колапс.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
Инстаграм новини снігопад погода
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