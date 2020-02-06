Дочекалися снігу: ТОП фото дніпрян в Instagram

Як тільки Дніпро перетворюється в снігову казку – натхненні городяни масово публікують красиві фото зимового міста.
Про те, якою бачать зиму жителі Дніпра – розповість OBOZREVATEL.
Красиві фото снігового Дніпра
Instagram: anna_dal_photo
Не дивлячись на те, що погода внесла свої корективи в життя міста і комунальні служби всю ніч працювали на благо Дніпра, місто виглядає по-справжньому казково. Так, через погіршення погодних умов на вулиці Дніпра вийшло 130 одиниць спецтехніки.
Користувачі соціальних мереж масово публікують засніжені житлові масиви, надихаючись снігом, який цієї зими не часто радував дніпрян.
За повідомленням синоптиків, завтра, 7 лютого, в Дніпрі очікується хмарна погода без опадів. Можливо, такого снігопаду цієї зими в місті більше не буде, так що саме час влаштувати білосніжну фотосесію!
Емоції на висоті!
Instagram: ruslana.lv
Взимку і влітку струнка
Instagram: ksenad2111
Вечірня романтика
Instagram: natali_bmw
Весна настане зовсім скоро
Instagram: dneprnow
У природи нема поганої погоди
Instagram: news_dnepr
Натхнення навколо нас
Instagram: visual_dnipro
Ідеальні пропорції
Instagram: our_dnipro
Вечірня казка
Instagram: dnepriane.news
Дніпро прекрасний
Instagram: ua_dnepr_ua
Природа завжди створює ідеальні картини
Instagram: dnepr_pixel
Вид зверху
Instagram: our_dnipro
Натхнення в кожному фото
Instagram: our_dnipro
Контраст для настрою
Instagram: deniska_ua
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на Дніпропетровщині в пробках застрягли тисячі авто: фото і відео сніговий колапс.
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