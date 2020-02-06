Дочекалися снігу: ТОП фото дніпрян в Instagram

Як тільки Дніпро перетворюється в снігову казку – натхненні городяни масово публікують красиві фото зимового міста.

Про те, якою бачать зиму жителі Дніпра – розповість OBOZREVATEL.

Красиві фото снігового Дніпра Instagram: anna_dal_photo

Не дивлячись на те, що погода внесла свої корективи в життя міста і комунальні служби всю ніч працювали на благо Дніпра, місто виглядає по-справжньому казково. Так, через погіршення погодних умов на вулиці Дніпра вийшло 130 одиниць спецтехніки.

Користувачі соціальних мереж масово публікують засніжені житлові масиви, надихаючись снігом, який цієї зими не часто радував дніпрян.

За повідомленням синоптиків, завтра, 7 лютого, в Дніпрі очікується хмарна погода без опадів. Можливо, такого снігопаду цієї зими в місті більше не буде, так що саме час влаштувати білосніжну фотосесію!

Емоції на висоті! Instagram: ruslana.lv

Взимку і влітку струнка Instagram: ksenad2111

Вечірня романтика Instagram: natali_bmw

Весна настане зовсім скоро Instagram: dneprnow

У природи нема поганої погоди Instagram: news_dnepr

Натхнення навколо нас Instagram: visual_dnipro

Ідеальні пропорції Instagram: our_dnipro

Вечірня казка Instagram: dnepriane.news

Дніпро прекрасний Instagram: ua_dnepr_ua

Природа завжди створює ідеальні картини Instagram: dnepr_pixel

Вид зверху Instagram: our_dnipro

Натхнення в кожному фото Instagram: our_dnipro

Контраст для настрою Instagram: deniska_ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на Дніпропетровщині в пробках застрягли тисячі авто: фото і відео сніговий колапс.

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