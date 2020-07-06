Дніпро заполонили медузи: експерт пояснив аномалію. Фото

Користувачі мережі активно почали поширювати фото та відео навали медуз в річці Дніпро. Більшість розмірковують над питанням: звідки вони з'явилися в прісній воді і чи несуть небезпеку?

Подробиці та відповіді на ці питання – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Винен клімат або пандемія?

Місцеві жителі припускають різні версії появи медуз в річці Дніпро. Одні думають, що це пов'язано з кліматом і мінливою погодою, а інші в жартівливій формі стверджують, що навала через коронавірус і карантинний режим:

"Вони затягують на саме дно за ноги", "Медузи – це коронавірус", "Жалять дуже поганих людей", "Медузи китайського походження. Без Китаю і тут не обійшлося", "Сильно жалять. Мутації через коронавірус", "Це медузи переносники коронавірусу. Коли жалять – впорскують вірус в тварину і людину", – жартують користувачі мережі.

Фото очевидців

Фото очевидців

Фото очевидців

Багато хто відзначає, що бачать медуз в річці – не вперше. І додають, що вони нікого не жалять:

"Давно з'явилися, не жалять", "Не знаю кому як, але я сьогодні плавав з медузами, то жодна з них не вжалила", "Це річкові медузи, не переживайте!", "Вони давно живуть в Дніпрі. Не небезпечні", "Вони там вже більше 20 років", "Тільки що з Дніпра. Медузи є, але дуже маленькі, не жалять", "Медузи в річці давно, а панікувати тільки зараз почали, дивний народ", – коментують місцеві жителі.

Фото очевидців

Фото очевидців

Поява медуз у Дніпрі – не новина

Зоолог Віктор Мільвус розповів OBOZREVATEL про те, що медузи в річці Дніпро почали з'являтися ще в 80-х роках минулого століття:

"Це пов'язано зі збільшенням рівня солоності води в річці, а також з постійними скидами промислових і комунальних вод", – прокоментував експерт.

За словами зоолога, в основному, в річці Дніпро можна зустріти медузу-хрестовика (Gonionemus vertens):

"У річці їх може бути дуже багато, але для людини вони абсолютно безпечні", – додав Мільвус.

Діаметр "парасольки" медуз даного виду – 25-40 мм. Усередині прозорого тіла видно хрестоподібний малюнок, утворений пофарбованими внутрішніми органами.

По краях парасольки розташовано близько 60 тонких щупалець, які несуть потовщення. Щупальця мають різкий перегин поблизу вершини. Довжина щупалець може змінюватися, у повністю витягнутих щупалець вона перевищує діаметр парасольки.

Медуза-хрестовик. Фото "Энимал Ридер"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі офіційних місць для вигулу собак практично немає. Тому господарі вигулюють своїх домашніх вихованців де завгодно: в парках, скверах і навіть на дитячих майданчиках. Багатьох городян турбує дана проблема, так як найчастіше собаки розгулюють без повідка і намордника. Таке порушення може коштувати людського життя.