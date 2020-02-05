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7 лютого • оновлено в 08:52
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Карина Бондаренко

Через епідемію грипу в Дніпрі будуть дезінфікувати маршрутки

1.7т
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У середу, 5 лютого, в Дніпрі почнуть дезінфікувати автобуси на міських маршрутах у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

Також всім водіям порекомендували використовувати санітарні маски і замінювати їх кожні три години. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив завідувач сектором контролю департаменту транспорту Дніпровської міськради Іван Васючков.

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Маршрутка в Дніпрі

Маршрутка в Дніпрі

Антикор

"Обробка антисептиками і засобами знезараження запорука здоров'я не тільки пасажирів, але і обслуговуючого персоналу. Для обробки будуть використовуватися тільки дозволені засоби", - написав він.

У коментарях під публікацією Васючкова городяни жартують, що в зв'язку з санітарною обробкою в маршрутках знову піднімуть вартість проїзду.

Через епідемію грипу в Дніпрі будуть дезінфікувати маршрутки
Через епідемію грипу в Дніпрі будуть дезінфікувати маршрутки
Через епідемію грипу в Дніпрі будуть дезінфікувати маршрутки

Раніше OBOZREVATEL писав, що захворюваність на ГРВІ та грип в Дніпропетровській області перевищила епідемічний поріг. У Дніпрі є смертельний випадок.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
маршрутка водій маршрутки
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