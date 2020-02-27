Зливи та пориви вітру: синоптики оголосили штормове попередження в Дніпрі

У четвер, 27 лютого, в Дніпрі і області очікується погіршення погодних умов.

У місті прогнозують пориви вітру та дощі. Рятувальники оголосили I (жовтий) рівень небезпеки, повідомили на сайті Головного управління з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Так, 27 лютого синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без опадів, ввечері невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі 1-6 градусів, вдень 12-17 тепла. По місту вночі 3-5 градусів, вдень 14-16 тепла.

Погода в Україні 27 лютого

У п'ятницю, 28 лютого, також буде хмарно. Вночі повсюдно помірний, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 1-6 градусів, вдень 5-10 тепла.

Погода в Україні 28 лютого

29 лютого вночі місцями невеликий, вдень повсюдно помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0-5 градусів, вдень 2-7 градусів тепла.

Погода в Україні 29 лютого

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні в четвер, 27 лютого, увірветься новий атмосферний фронт, який принесе вологу погоду з дощами і мокрим снігом.

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