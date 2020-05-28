Зливи і похолодання: синоптики засмутили прогнозом погоди в Дніпрі

У четвер, 28 травня, Дніпро продовжить заливати дощами.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, злива не припинятиметься вдень і вночі.
Температура повітря вдень не підніметься вище позначки +21 +23 градусів, вночі похолодає до +9 +11. Вітер північно-східний 7-12 м/с.
Погода в Україні 28 травня
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик розповіла, що літо-2020 на Україні почнеться з теплого червня – середня температура повітря триматиметься на рівні 20-25 градусів тепла.
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