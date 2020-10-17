Жителі чотирьох районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У неділю, 18 жовтня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде з 8:00 до 19:00 за наступними адресами:
Соборний район:
вулиця Слов'янська;
вулиця Гайсинська;
провулок Дніпровський, 2-8, 7-9;
вулиця Мандриківська, 316-330.
Самарський район:
вулиця Сергія Кульчицького, 41-119, 76-106;
вулиця Польова, 21-79, 64-118а;
вулиця Чаплинська, 218-290, 265-387;
вулиця Молодогвардійська, 22-32, 41.
Індустріальний район:
вулиця Варваровська, 5-93, 684;
вулиця Новочеркаська, 63-86;
вулиця Кожум'яки, 13-29, 14-30;
вулиця Куликівська, 1-21, 2-22;
вулиця Тиха, 1-29, 2 26;
вулиця Кравченко, 1-29, 4-34;
вулиця Симеїзька, 1-39, 2-32;
вулиця Захарченка, 1-33, 2-40;
вулиця Ванцетті, 4-54, 5-53;
провулок Московський, 1-3, 2-6;
провулок Новомосковський, 1-5, 2-8.
Новокодакскій район:
вулиця Грузинська, 4-54, 5-53;
вулиця Ганни Барвінок, 1-27, 66-98;
провулок Грузинський, 1-3, 2-4;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;
вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
вулиця Погоріла, 3-59, 10-62, 66-72;
вулиця Старобазарна, 26-40, 71-79;
площа Вереснева, 1, 4-12, 5, 7;
вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;
вулиця Річкова, 1-29, 4-24;
вулиця Алеутская, 12/1;
вулиця Тарана, 6-28, 9-41;
вулиця Докучаєва, 38;
вулиця Полунична, 2-28, 3-9, 11-37;
вулиця Демократична, 27-37, 39, 34-42;
вулиця Сумська, 28-84, 31-91;
тупик Шишкіна, 1-17, 2-8;
вулиця Шишкіна, 1-51, 4-48;
вулиця Берінга, 1-55, 2-54, 33, 35, 37-79, 44-50, 52-128, 115-119;
вулиця Сєченова, 1-7, 2-32;
вулиця Тупикова, 18-38;
вулиця Краснодонська, 15-57, 38-60, 57-71;
вулиця Ковельська, 49-118, 41-53, 59-109;
проспект Металургів, 45-65.
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