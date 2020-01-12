Житель Дніпропетровщини організував масштабне онлайн-казино: його затримала поліція

28-річного жителя Дніпропетровської області судитимуть за організацію низки онлайн-казино на території України.

Чоловік орендував сервер, на якому розміщувалися всі його онлайн-казино. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції України.

Крім того, він забезпечував безпеку процесу гри, популяризував віртуальне казино, організував технічну підтримку гравців.

Ряд веб-ресурсів щомісяця приносили організатору грального бізнесу понад 100 тисяч доларів. За оперативною інформацією на ресурсах цього казино було зареєстровано близько мільйона користувачів як з України, так із-за кордону.

Поліцейські провели обшук в приватному будинку в Київській області, де проживав підозрюваний. У сейфі, який був захований власником, правоохоронці виявили понад 220 тисяч доларів.

Онлайн-казино Новини України - From-UA

Крім того, під час обшуку було вилучено комп'ютерну техніку, додаткові носії інформації, мобільний телефон і банківські картки.

Чоловікові оголошено про підозру за ч.1 ст.203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Справу з обвинувальним актом щодо організатора направлено до суду. Чоловікові загрожує штраф в 84 мільйони гривень з конфіскацією майна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі СБУ заблокувала масштабний збут контрафактної алкогольної продукції. Зі складів зловмисників вилучено партію алкосуррогата, за яку планувалося отримати чотири мільйони гривень.

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