Згвалтував і викинув на смітник: під Дніпром винесли жорсткий вирок педофілу-вбивці

Дніпровський апеляційний суд не задовольнив апеляцію 56-річного чоловіка, засудженого до довічного позбавлення волі за згвалтування і вбивство 8-річної дівчинки.

У 2011-му році дівчинка була жорстоко зґвалтована, а потім убита вітчимом, який разом з її матір'ю організував порнобізнес на дому, повідомили в пресслужбі прокуратури в Дніпропетровській області.

Так, в лютому 2011 року в місті Кам'янське чоловік, будучи в стані алкогольного сп'яніння, зґвалтував 8-річну доньку співмешканки, а коли дитина намагалася чинити опір, задушив. Далі зловмисник разом з матір'ю дівчинки помістили тіло в тканинний мішок і викинули в сміттєвий контейнер біля житлових будинків.

Під Дніпром винесли жорсткий вирок педофілу-вбивці Регіон online

В ході досудового розслідування також встановлено, що обвинувачений разом зі співмешканкою протягом 2010 року неодноразово здійснювали фото- та відеозйомку порнографічного характеру для подальшого поширення через ММС-повідомлення різним абонентам.

Вироком Баглійського районного суду чоловік визнаний винним в скоєнні зазначених злочинів. Йому присудили довічне позбавлення волі. Обвинувачений не погодився з таким рішенням суду і подав апеляційну скаргу, яку в подальшому залишено без задоволення.

Його співмешканка, мама дівчинки, також опинилася на лаві підсудних за вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.301, ч.1 ст.396 КК України (виготовлення і розповсюдження порнографічних предметів, приховування злочину). Крім того, жінка звинувачується у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною (ст.166 КК України), адже належним чином не реагувала на систематичне побиття дівчинки вітчимом.

Суд призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, однак із застосуванням ч.5 ст.72 КК України, з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі, жінку звільнили від покарання в зв'язку з його відбуттям.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вранці 20 січня в Дніпрі спалахнула пожежа в гуртожитку Дніпровського базового медичного коледжу. Подія трапилася на проспекті Богдана Хмельницького.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!