"Зачаровує!": Мережа в захваті від фото грозового неба над Дніпром

Увечері у вівторок, 2 липня, в Дніпрі розбушувалася буря. Городяни сфотографували красу грозового неба і поділилися фото в мережі.

"Круто !!!! Як же красиво",

"Щось страшне відбувається ...",

"Красотища)", - коментують фото користувачі Facebook.

Facebook група "Лівобережний 3 Дніпро"

Facebook Аня Будко

Facebook група "Типипичный Тополь"

Facebook Vadim Zhuk

Facebook Антон Деньгуб

Facebook група "Левобережний 3 Днепр"

Facebook Юлия Козлова

Facebook Ольга Дикая

Facebook Надеждв Манахина

Facebook Анастасия Золотарёва

Facebook Юлия Козлова

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року українців чекає спекотна погода. Причому, рівень градуса в цьому році знову поб'є рекорди.

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