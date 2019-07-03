"Зачаровує!": Мережа в захваті від фото грозового неба над Дніпром

Увечері у вівторок, 2 липня, в Дніпрі розбушувалася буря. Городяни сфотографували красу грозового неба і поділилися фото в мережі.
"Круто !!!! Як же красиво",
"Щось страшне відбувається ...",
"Красотища)", - коментують фото користувачі Facebook.
Facebook група "Лівобережний 3 Дніпро"
Facebook Аня Будко
Facebook група "Типипичный Тополь"
Facebook Vadim Zhuk
Facebook Антон Деньгуб
Facebook група "Левобережний 3 Днепр"
Facebook Юлия Козлова
Facebook Ольга Дикая
Facebook Надеждв Манахина
Facebook Анастасия Золотарёва
Facebook Юлия Козлова
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року українців чекає спекотна погода. Причому, рівень градуса в цьому році знову поб'є рекорди.
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