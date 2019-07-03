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"Зачаровує!": Мережа в захваті від фото грозового неба над Дніпром

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Увечері у вівторок, 2 липня, в Дніпрі розбушувалася буря. Городяни сфотографували красу грозового неба і поділилися фото в мережі.

"Круто !!!! Як же красиво",

"Щось страшне відбувається ...",

"Красотища)", - коментують фото користувачі Facebook.

"Зачаровує!": Мережа в захваті від фото грозового неба над Дніпром

Facebook група "Лівобережний 3 Дніпро"

"Зачаровує!": Мережа в захваті від фото грозового неба над Дніпром

Facebook Аня Будко

"Зачаровує!": Мережа в захваті від фото грозового неба над Дніпром

Facebook група "Типипичный Тополь"

"Зачаровує!": Мережа в захваті від фото грозового неба над Дніпром

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Facebook Юлия Козлова

"Зачаровує!": Мережа в захваті від фото грозового неба над Дніпром

Скріншот

"Зачаровує!": Мережа в захваті від фото грозового неба над Дніпром

Скріншот

"Зачаровує!": Мережа в захваті від фото грозового неба над Дніпром

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року українців чекає спекотна погода. Причому, рівень градуса в цьому році знову поб'є рекорди.

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УкраїнаДніпро
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погодаДніпро
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