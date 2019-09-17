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17 вересня • оновлено в 11:38
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Вирішила зробити собі подарунок: в Дніпрі жінка викликала поліцію на День народження

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У ніч на 16 вересня в поліцію надійшло повідомлення про бійку на вул. Нахімова в Дніпрі.

На місці патрульні поспілкувалися з чоловіком і жінкою, які заявили про порушення, передає пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі жінка викликала поліцію на День народження

У Дніпрі жінка викликала поліцію на День народження

Чоловік почав говорити правоохоронцям, що мова йде не про бійку, а про крадіжку грошей. Жінка спочатку плуталася в свідченнях, а потім приголомшила поліцейських несподіваною заявою.

"Жінка плуталася в поясненнях – спочатку називала одну суму, потім іншу, а потім стала стрибати і повідомила поліцейським, у неї сьогодні день народження і вона вирішила зробити собі ось такий подарунок – викликати патруль і подивитися як швидко він приїде", – повідомляє пресслужба.

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Патрульні в свою чергу пояснили жінці, що таким чином вона не тільки порушує закон, а й наражає на небезпеку людей, які можуть в цей час потребувати допомоги поліції.

Більш того, за помилковий виклик на іменинницю склали протокол про адміністративне правопорушення.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
поліція
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